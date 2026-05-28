歌王林俊傑去年底公開與23歲網紅女友七七（Annalisa）的戀情，他與七七愛得高調，本月19日林俊傑才分享赴美參加七七畢業典禮的照片；還有現場目擊者稱，林媽媽也有出席觀禮，可見很滿意這個媳婦，似乎好事將近。但近日微博上卻出現哥哥與嫂子反對林俊傑談戀愛的傳聞，讓這段戀情以及七七的背景再受討論。
林俊傑女友七七是誰？當網紅被封「AI美少女」
七七過去是網紅模特兒，在小紅書、IG上小有名氣，經常分享藝術創作、旅行與精緻穿搭照，因顏值出眾一度被網友形容為「AI美少女」。2024年開始，林俊傑粉絲多次目擊七七坐在他演唱會的家屬席，更發現兩人同遊日本，因此傳出戀愛緋聞。
林俊傑認愛後高調放閃 帶媽去參加女友畢業典禮
林俊傑也在沉默多時後，正式於去年12月公開認愛，分享帶著七七幫媽媽慶生的照片，兩人的戀情才開始見光。林俊傑後續也不避諱放閃，本月19日就在IG、微博發文，分享他去參加七七畢業典禮的照片。當天除了林俊傑外，林媽媽也有到場，可說是很給七七面子，粉絲也因此猜測兩人好事將近，應該有結婚的打算。
七七傳是中國富商千金 美國、日本皆有房產
而七七不僅是美國紐約著名的藝術學校帕森設計學院（Parsons School of Design）的畢業生，據說家境也很不錯，媽媽那邊繼承家族大量遺產，爸爸則是中國上市公司老闆，所以七七從不缺錢；更有傳聞指出，她在東京、紐約、西雅圖等地皆持有房產，屬於典型的「白富美」。在與林俊傑的戀情曝光後，七七也直接關閉經營已久的社群，可見不是靠當網紅吃飯的。
林俊傑哥嫂反對戀情？微博爆出爭財產陰謀論
至於林俊傑哥哥反對兩人戀情的說法，源自微博網友。因林俊傑無端刪除與哥嫂去年的合照，沒多做解釋，讓人質疑雙方關係生變。有爆料者稱是因為嫂嫂故意散布七七的黑料，想拆散兩人戀情，讓林俊傑單身一輩子，這樣哥哥小孩才能繼承林俊傑的財產。但此說法太過荒謬，多數粉絲都認為是無稽之談，林俊傑也並未回應。
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七七過去是網紅模特兒，在小紅書、IG上小有名氣，經常分享藝術創作、旅行與精緻穿搭照，因顏值出眾一度被網友形容為「AI美少女」。2024年開始，林俊傑粉絲多次目擊七七坐在他演唱會的家屬席，更發現兩人同遊日本，因此傳出戀愛緋聞。
林俊傑認愛後高調放閃 帶媽去參加女友畢業典禮
林俊傑也在沉默多時後，正式於去年12月公開認愛，分享帶著七七幫媽媽慶生的照片，兩人的戀情才開始見光。林俊傑後續也不避諱放閃，本月19日就在IG、微博發文，分享他去參加七七畢業典禮的照片。當天除了林俊傑外，林媽媽也有到場，可說是很給七七面子，粉絲也因此猜測兩人好事將近，應該有結婚的打算。
而七七不僅是美國紐約著名的藝術學校帕森設計學院（Parsons School of Design）的畢業生，據說家境也很不錯，媽媽那邊繼承家族大量遺產，爸爸則是中國上市公司老闆，所以七七從不缺錢；更有傳聞指出，她在東京、紐約、西雅圖等地皆持有房產，屬於典型的「白富美」。在與林俊傑的戀情曝光後，七七也直接關閉經營已久的社群，可見不是靠當網紅吃飯的。
林俊傑哥嫂反對戀情？微博爆出爭財產陰謀論
至於林俊傑哥哥反對兩人戀情的說法，源自微博網友。因林俊傑無端刪除與哥嫂去年的合照，沒多做解釋，讓人質疑雙方關係生變。有爆料者稱是因為嫂嫂故意散布七七的黑料，想拆散兩人戀情，讓林俊傑單身一輩子，這樣哥哥小孩才能繼承林俊傑的財產。但此說法太過荒謬，多數粉絲都認為是無稽之談，林俊傑也並未回應。