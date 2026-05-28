傳奇驚悚巨作《寄生獸》雖已完結超過30年，但其深刻探討人性的劇情與獨特世界觀，至今仍被稱作不朽神作。「寄生獸原畫展」將於2026年6月6日登場，展出作者漫畫大師岩明均400幅以上珍貴手稿，主辦單位甚至請出《進擊的巨人》諫山創、《魔導少年》真島浩等25位動漫界巨擘，親筆繪製夢幻的「大咖致敬色紙」。
這群如今獨當一面的當代大師，在創作生涯中都深受《寄生獸》的啟發，例如《進擊的巨人》作者諫山創就曾透露，作品中「人類一夕間淪為天敵獵物」的絕望感來源於此，這場無數大咖的力挺，是大師們向啟蒙神作的最高敬意。
除了華麗名單外，本次購票入場特典，非賣品「米奇造型指偶」也是討論的焦點。原著中米奇是寄生在主角泉新一的「右手」，故這份特典也讓無數老粉絲在社群留言區玩原著設定梗「這指偶絕對只能套在右手吧？」「完蛋，戴上去之後右手是不是就不能自己控制了？」。
影響力跨越30年！詹姆斯卡麥隆曾買斷版權、Netflix韓劇再創高峰
《寄生獸》於1990年代連載，講述地球上空突然出現無數神祕孢子，誕生出的寄生生物以「奪取人類大腦」為目標展開侵略，造成無數殘殺事件；主角「泉新一」意外與一隻未能奪取到大腦、改寄生在他右手的生物「米奇」展開共生，兩人從一開始的對立防備，到攜手與其他殘暴寄生獸搏鬥，作品以深刻的環境反思與人性探討震驚動漫界。
漫畫完結後，該作震撼的生物變形設定驚豔好萊塢，《阿凡達》傳奇大導詹姆斯卡麥隆，就因極度熱愛該作而出手買斷全球影視版權。可惜的是，受限於當年 CGI 特效技術尚未成熟，加上卡麥隆隨後全力投入《阿凡達》計畫，導致版權在日本被「冷凍」近20年，直到2013年合約到期、日本東寶電影公司閃電奪回版權後，才終於催生出2014年由染谷將太主演的日本真人版電影與經典電視動畫。2024年 Netflix 更推出由《屍速列車》導演延尚昊執導的韓劇《寄生獸：灰色部隊》，以高預算特效再次席捲全球，證明這部 IP 在三十年後依然是全球影視的流量密碼。
連動《歷史之眼》動畫化周邊 206頁官方畫冊一次滿足
原畫展內容豐富，現場除了展出作者岩明均400幅手稿外，更特別規劃了「25位著名作家／名人紀念色紙」特展。除了《進擊的巨人》諫山創外，還包含《魔導少年》真島浩、《GANTZ 殺戮都市》奧浩哉、《海盜戰記》幸村誠、《無限住人》沙村廣明等知名大師，以及聲優島崎信長、平野綾，演員染谷將太等人都將跨刀力挺。
周邊販售區更與岩明均另一部獲無數大獎、描述古希臘歷史的大作《歷史之眼》進行夢幻聯動，《歷史之眼》近期發布動畫化預告、宣布由 LIDENFILMS 製作並定檔於2027年1月開播，展覽現場將搶先販售 T 恤、馬克杯與透明文件夾等周邊。米奇造型戒指、餐盤與 206 頁官方冊也將同步登場，單筆消費滿5000日圓可免費獲得展覽限定購物袋，詳情請至官網查詢。
🟡《寄生獸》原畫展 展覽資訊
📌期間：2026年6月6日～6月21日
📌地點：YOKOHAMA COAST（神奈川縣橫濱市西區高島2-14-9 アソビル2F ROOM1，橫濱車站東口步行2分鐘直通）
📌時間：平日14:00 ～ 20:00、例假日10:00～20:00（最後一天 17:00 閉館）
📌門票售價：預售票2000日圓 / 當日券 2200 日圓（預售票由日本「asoview!」獨家販售）
📌入場特典：米奇指偶（數量有限，送完為止）
📌官方網站：parasyte-ex.com
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除了華麗名單外，本次購票入場特典，非賣品「米奇造型指偶」也是討論的焦點。原著中米奇是寄生在主角泉新一的「右手」，故這份特典也讓無數老粉絲在社群留言區玩原著設定梗「這指偶絕對只能套在右手吧？」「完蛋，戴上去之後右手是不是就不能自己控制了？」。
《寄生獸》於1990年代連載，講述地球上空突然出現無數神祕孢子，誕生出的寄生生物以「奪取人類大腦」為目標展開侵略，造成無數殘殺事件；主角「泉新一」意外與一隻未能奪取到大腦、改寄生在他右手的生物「米奇」展開共生，兩人從一開始的對立防備，到攜手與其他殘暴寄生獸搏鬥，作品以深刻的環境反思與人性探討震驚動漫界。
漫畫完結後，該作震撼的生物變形設定驚豔好萊塢，《阿凡達》傳奇大導詹姆斯卡麥隆，就因極度熱愛該作而出手買斷全球影視版權。可惜的是，受限於當年 CGI 特效技術尚未成熟，加上卡麥隆隨後全力投入《阿凡達》計畫，導致版權在日本被「冷凍」近20年，直到2013年合約到期、日本東寶電影公司閃電奪回版權後，才終於催生出2014年由染谷將太主演的日本真人版電影與經典電視動畫。2024年 Netflix 更推出由《屍速列車》導演延尚昊執導的韓劇《寄生獸：灰色部隊》，以高預算特效再次席捲全球，證明這部 IP 在三十年後依然是全球影視的流量密碼。
連動《歷史之眼》動畫化周邊 206頁官方畫冊一次滿足
原畫展內容豐富，現場除了展出作者岩明均400幅手稿外，更特別規劃了「25位著名作家／名人紀念色紙」特展。除了《進擊的巨人》諫山創外，還包含《魔導少年》真島浩、《GANTZ 殺戮都市》奧浩哉、《海盜戰記》幸村誠、《無限住人》沙村廣明等知名大師，以及聲優島崎信長、平野綾，演員染谷將太等人都將跨刀力挺。
周邊販售區更與岩明均另一部獲無數大獎、描述古希臘歷史的大作《歷史之眼》進行夢幻聯動，《歷史之眼》近期發布動畫化預告、宣布由 LIDENFILMS 製作並定檔於2027年1月開播，展覽現場將搶先販售 T 恤、馬克杯與透明文件夾等周邊。米奇造型戒指、餐盤與 206 頁官方冊也將同步登場，單筆消費滿5000日圓可免費獲得展覽限定購物袋，詳情請至官網查詢。
📌期間：2026年6月6日～6月21日
📌地點：YOKOHAMA COAST（神奈川縣橫濱市西區高島2-14-9 アソビル2F ROOM1，橫濱車站東口步行2分鐘直通）
📌時間：平日14:00 ～ 20:00、例假日10:00～20:00（最後一天 17:00 閉館）
📌門票售價：預售票2000日圓 / 當日券 2200 日圓（預售票由日本「asoview!」獨家販售）
📌入場特典：米奇指偶（數量有限，送完為止）
📌官方網站：parasyte-ex.com