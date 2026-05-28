經典科幻漫畫《寄生獸》作者岩明均所著、被譽為當代歷史漫畫巔峰的《歷史之眼》，將於2027年1月改編為電視動畫播出。由 LIDENFILMS 負責製作，並由人氣聲優島崎信長領銜豪華配音陣容，同步公開首支前導預告與第二彈前導視覺圖。這部構想橫跨40年、曾榮獲「手塚治虫文化獎」大獎的神作，承接了近年《地。》所帶動的硬核知性浪潮，成為令人期待的「高智商」戰略作品。
《歷史之眼》被無數讀者奉為「歷史漫畫的天花板」，故事建立在西元前4世紀的古希臘世界，馬其頓王國與波斯帝國群雄割據、戰火肆虐。不同於常見的虛構奇幻或魔法動漫，《歷史之眼》紮根於真實歷史中，講述後來成為亞歷山大大帝，傳奇青年書記官「歐邁尼斯」波折的一生。
歐邁尼斯原本是名門富家次男，因為突如其來的政治家族巨變，被揭開異民族血統，而淪為最底層的奴隸。本作最大看點，在於主角不仰賴任何超自然力量或血統光環，在動輒屠城的野蠻時代中，純粹依靠卓越的博學、精準的心理戰術與長遠的戰略推演，求生並一步步往上爬。歐邁尼斯用「高智商」碾壓政敵，並近距離見證歷史巨輪的崛起。
擔任製作的 LIDENFILMS，近年曾製作《東京復仇者》、《浪客劍心》等熱門作品，具備成熟且高效的商業動畫生產線。讓原著漫畫迷十分期待的是，如何將岩明均樸素、厚重、帶有強烈精神壓迫感的獨特畫風，以及古代複雜的地緣群戰、智謀推演的場面，轉化為現代電視動畫的視覺語言。
承接《地。》知性浪潮！硬核哲學題材迎來黃金時代
自2024年底《地。—關於地球的運動—》在 Netflix 上引發全球關於科學與宗教衝突的現象級討論後，全球動漫市場的閱聽習慣便發生了顯著的板塊位移，主流市場逐漸向具備深度思辨與文學價值的「知性作品」靠攏。而同樣曾榮獲漫畫界最高榮譽「手塚治虫文化獎」漫畫大獎的《歷史之眼》接棒動畫化，無疑是這股硬核題材市場全面崛起的延續，反映出當代觀眾對於角色智商在線且充滿哲學思辨的內容，正抱持著前所未有的強烈渴望。
這部神作背後，藏著創作者拒絕工業化流水線的執著，從劇本、分鏡、草稿，到最耗時的上墨與貼網點，作者岩明均幾乎全數親力親為，故這部用生命雕刻的「真·歷史劇」連載20多年來僅發行12卷單行本。
隨著動畫官方網站正式上線，岩明均也留下令無數粉絲動容的留言，透露這部故事的構想在40多年前就誕生了，20多年前才在小小的作畫室內，在紙上開始化為實體，如今看到它即將透過眾人的努力被賦予動態的生命，由衷感到欣慰與祝福。
島崎信長領銜豪華聲優！自爆「非配不可」的瘋狂執念
本次電視動畫，主角歐邁尼斯將由超人氣聲優島崎信長擔綱。島崎信長表示，自己從很久以前讀原作漫畫時，內心就產生了十分強烈、非配不可的瘋狂執念，這次能參與真的無比榮幸。核心角色則邀請到鈴木崚汰（飾演兄長希羅尼摩斯）、高木涉（飾演老僕卡隆）、榎木淳彌（飾演托爾米迪斯）等實力派聲優加盟。
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歐邁尼斯原本是名門富家次男，因為突如其來的政治家族巨變，被揭開異民族血統，而淪為最底層的奴隸。本作最大看點，在於主角不仰賴任何超自然力量或血統光環，在動輒屠城的野蠻時代中，純粹依靠卓越的博學、精準的心理戰術與長遠的戰略推演，求生並一步步往上爬。歐邁尼斯用「高智商」碾壓政敵，並近距離見證歷史巨輪的崛起。
擔任製作的 LIDENFILMS，近年曾製作《東京復仇者》、《浪客劍心》等熱門作品，具備成熟且高效的商業動畫生產線。讓原著漫畫迷十分期待的是，如何將岩明均樸素、厚重、帶有強烈精神壓迫感的獨特畫風，以及古代複雜的地緣群戰、智謀推演的場面，轉化為現代電視動畫的視覺語言。
承接《地。》知性浪潮！硬核哲學題材迎來黃金時代
自2024年底《地。—關於地球的運動—》在 Netflix 上引發全球關於科學與宗教衝突的現象級討論後，全球動漫市場的閱聽習慣便發生了顯著的板塊位移，主流市場逐漸向具備深度思辨與文學價值的「知性作品」靠攏。而同樣曾榮獲漫畫界最高榮譽「手塚治虫文化獎」漫畫大獎的《歷史之眼》接棒動畫化，無疑是這股硬核題材市場全面崛起的延續，反映出當代觀眾對於角色智商在線且充滿哲學思辨的內容，正抱持著前所未有的強烈渴望。
這部神作背後，藏著創作者拒絕工業化流水線的執著，從劇本、分鏡、草稿，到最耗時的上墨與貼網點，作者岩明均幾乎全數親力親為，故這部用生命雕刻的「真·歷史劇」連載20多年來僅發行12卷單行本。
隨著動畫官方網站正式上線，岩明均也留下令無數粉絲動容的留言，透露這部故事的構想在40多年前就誕生了，20多年前才在小小的作畫室內，在紙上開始化為實體，如今看到它即將透過眾人的努力被賦予動態的生命，由衷感到欣慰與祝福。
本次電視動畫，主角歐邁尼斯將由超人氣聲優島崎信長擔綱。島崎信長表示，自己從很久以前讀原作漫畫時，內心就產生了十分強烈、非配不可的瘋狂執念，這次能參與真的無比榮幸。核心角色則邀請到鈴木崚汰（飾演兄長希羅尼摩斯）、高木涉（飾演老僕卡隆）、榎木淳彌（飾演托爾米迪斯）等實力派聲優加盟。