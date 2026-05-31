中華職棒今（30）日三地開打，近期吞下8連敗的中信兄弟在大巨蛋作客富邦悍將，靠著先發投手鄭浩均屢次守住失分危機以及打線在9上甦醒，以10：1擊敗富邦悍將終止8連敗。另外一地在天母的比賽，味全龍投手群聯手完封統一打線，2：0氣走統一7-ELEVEN獅隊，持續穩坐聯盟龍頭位置，而在桃園的比賽則是台鋼雄鷹與樂天桃猿進行3連戰的第2場比賽，台鋼曾子祐在9上敲出關鍵安打，最終就以5：3打敗樂天。
鄭浩均展現K功化解危機 陳九登生涯首打點進帳
本場比賽中信兄弟開局就先馳得點，岳政華敲安後王威晨、許基宏皆獲得保送，詹子賢在滿壘時敲出帶有打點的滾地球取得1：0領先。
5局上中信兄弟再度展開攻勢，江坤宇安打加上盜壘攻佔得點圈，陳九登把握機會敲出生涯首打點，中信兄弟取得2：0領先。
雖然富邦悍將在此役有不少得分機會，但鄭浩均展現強大的危機處理能力，4局下林澤彬選到保送、張育成敲安，王苡丞獲得觸身球後悍將攻佔滿壘，但面對困境鄭浩均臨危不亂，接連三振申皓瑋、林書逸，讓悍將留下滿壘殘壘。
6局下則是林澤彬、張育成敲安攻佔一、二壘，鄭浩均再度展現K功，連續對范國宸、王苡丞、申皓瑋投出三振，順利度過失分危機。
黃韋盛敲石破天驚滿貫砲 黃衫軍9上狂攻8分
9局上中信兄弟追加保險分，靠著王威晨的安打以及悍將傳球失誤再添2分，取得4：1領先，隨後許基宏、詹子賢保送上壘，兄弟攻佔滿壘，悍將推出賴鴻誠救火也無法壓制黃衫軍打線，張仁瑋先是擊出中外野安打擴大比分，黃韋盛再補上一發滿貫彈擊沉對手，最終就以10：1擊敗悍將，終止8連敗。
劉基鴻陽春砲棒打布雷克 梅塞鍶7局好投壓制統一
聯盟龍頭味全龍在主場迎戰統一7-ELEVEN獅，雙方先發投手梅塞鍶與布雷克都展現壓制力，不過到了5局下半，味全龍首名打者李凱威率先敲出安打上壘，一出局後陳子豪打出一支左外野方向的二壘安打助龍隊先馳得點。
6局下半味全龍強打劉基鴻展現場打能力，轟出一發陽春砲棒打布雷克，味全龍取得2：0領先。
8局上統一7-ELEVEN獅吹起反攻號角，無人出局攻佔二、三壘，但後續的打者李丞齡、陳傑憲無法將跑者送回本壘，第9局也沒能突破林凱威的封鎖，最終味全就以2：0打敗統一7-ELEVEN獅，持續穩坐龍頭位置。
曾子祐9上神來一棒 台鋼客場5：3勝樂天
台鋼雄鷹與樂天桃猿在桃園棒球場交手，樂天桃猿在3局下半靠著李勛傑在滿壘的時刻仔細選球，獲得四壞球保送擠回本場比賽的第1分。不過台鋼馬上展開反擊，魔鷹、王柏融、郭阜林連續3支安打攻下2分，胡冠俞再補上一支安打打回台鋼的第3分，5局打完台鋼3：1領先樂天。
6局下半樂天桃猿前兩名打者宋嘉翔、余德龍都敲出安打上壘，隨後林政華成功犧牲打護送跑者上二、三壘，陳晨威把握機會打出一支高飛犧牲打追回1分，7局下樂天攻勢再起，一出局後林泓育獲得保送上壘、陳佳樂敲出安打攻佔一、三壘，雖然陳柏清成功解決李勛傑，但樂天老將林智平「代打建功」，打出一支帶有打點的安打，雙方再度戰成平手。
9局上台鋼首名打者紀慶然靠著失誤上壘後，藉著隊友的犧牲打站上得點圈，一人出局後王博玄選到保送，曾子祐在一、二壘有人的情況下打出一支帶有2分打點的安打，最終台鋼就以5：3擊敗樂天桃猿。
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本場比賽中信兄弟開局就先馳得點，岳政華敲安後王威晨、許基宏皆獲得保送，詹子賢在滿壘時敲出帶有打點的滾地球取得1：0領先。
5局上中信兄弟再度展開攻勢，江坤宇安打加上盜壘攻佔得點圈，陳九登把握機會敲出生涯首打點，中信兄弟取得2：0領先。
雖然富邦悍將在此役有不少得分機會，但鄭浩均展現強大的危機處理能力，4局下林澤彬選到保送、張育成敲安，王苡丞獲得觸身球後悍將攻佔滿壘，但面對困境鄭浩均臨危不亂，接連三振申皓瑋、林書逸，讓悍將留下滿壘殘壘。
6局下則是林澤彬、張育成敲安攻佔一、二壘，鄭浩均再度展現K功，連續對范國宸、王苡丞、申皓瑋投出三振，順利度過失分危機。
黃韋盛敲石破天驚滿貫砲 黃衫軍9上狂攻8分
9局上中信兄弟追加保險分，靠著王威晨的安打以及悍將傳球失誤再添2分，取得4：1領先，隨後許基宏、詹子賢保送上壘，兄弟攻佔滿壘，悍將推出賴鴻誠救火也無法壓制黃衫軍打線，張仁瑋先是擊出中外野安打擴大比分，黃韋盛再補上一發滿貫彈擊沉對手，最終就以10：1擊敗悍將，終止8連敗。
劉基鴻陽春砲棒打布雷克 梅塞鍶7局好投壓制統一
聯盟龍頭味全龍在主場迎戰統一7-ELEVEN獅，雙方先發投手梅塞鍶與布雷克都展現壓制力，不過到了5局下半，味全龍首名打者李凱威率先敲出安打上壘，一出局後陳子豪打出一支左外野方向的二壘安打助龍隊先馳得點。
6局下半味全龍強打劉基鴻展現場打能力，轟出一發陽春砲棒打布雷克，味全龍取得2：0領先。
8局上統一7-ELEVEN獅吹起反攻號角，無人出局攻佔二、三壘，但後續的打者李丞齡、陳傑憲無法將跑者送回本壘，第9局也沒能突破林凱威的封鎖，最終味全就以2：0打敗統一7-ELEVEN獅，持續穩坐龍頭位置。
曾子祐9上神來一棒 台鋼客場5：3勝樂天
台鋼雄鷹與樂天桃猿在桃園棒球場交手，樂天桃猿在3局下半靠著李勛傑在滿壘的時刻仔細選球，獲得四壞球保送擠回本場比賽的第1分。不過台鋼馬上展開反擊，魔鷹、王柏融、郭阜林連續3支安打攻下2分，胡冠俞再補上一支安打打回台鋼的第3分，5局打完台鋼3：1領先樂天。
6局下半樂天桃猿前兩名打者宋嘉翔、余德龍都敲出安打上壘，隨後林政華成功犧牲打護送跑者上二、三壘，陳晨威把握機會打出一支高飛犧牲打追回1分，7局下樂天攻勢再起，一出局後林泓育獲得保送上壘、陳佳樂敲出安打攻佔一、三壘，雖然陳柏清成功解決李勛傑，但樂天老將林智平「代打建功」，打出一支帶有打點的安打，雙方再度戰成平手。
9局上台鋼首名打者紀慶然靠著失誤上壘後，藉著隊友的犧牲打站上得點圈，一人出局後王博玄選到保送，曾子祐在一、二壘有人的情況下打出一支帶有2分打點的安打，最終台鋼就以5：3擊敗樂天桃猿。