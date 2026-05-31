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▲王菲（左3）在包廂區的看台欣賞謝霆鋒表演。（圖／微博＠新浪娛樂）

▲鬼鬼換上透視裝拍時尚照片。（圖／鬼鬼IG@gemma_811）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（31）日的娛樂新聞搶先看，富邦韓籍啦啦隊女神李雅英近日在球場跳性感椅子舞，開腿動作挨批低俗不雅，引發討論。謝霆鋒昨晚在北京鳥巢舉行演唱會，天后女友王菲也現身觀眾席，身影被粉絲捕捉。升格人母的女星鬼鬼近日穿透視裝拍時尚照片，好身材讓網友大讚，完全不像是當媽的人了。李雅英近日在球場表演椅子舞，只見身穿短裙的她，張開雙腿反坐椅子，舞姿性感撩人，卻引發網友砲轟，認為她將球場表演變得煽情低俗，簡直是在跳豔舞。更有不少網友狠酸，現在球場有「八大化」的趨勢，可以看美女跳舞又能喝啤酒，「球場、酒店傻傻分不清楚」。天后王菲昨晚現身謝霆鋒於北京鳥巢舉辦的演唱會，中國女星俞飛鴻在旁陪伴，而兩人並未選擇坐搖滾區的VIP位置，而是坐在包廂中，極力想低調，但仍被眼尖粉絲拍到照片。另外也有粉絲發現，王菲所在的包廂就在提詞機的上方，等於謝霆鋒每看向提詞機，就能與王菲對眼，超級浪漫，也難怪兩人復合近12年，沒結婚感情也依舊甜蜜穩定。鬼鬼（吳映潔）去年升格人母迎來女兒「妹子」，近日她在社群平台分享近況照。畫面中她身穿透視洋裝，內搭黑色內衣、內褲，大方展現毫無贅肉的纖細腰身與緊實線條，自律的火辣身材讓粉絲驚呼完全不像媽媽。當媽將近兩年的她也感性表示，帶小孩成長就像重新經歷人生，未來會努力工作、陪伴女兒度過每個美好時刻。