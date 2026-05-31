經典動漫《死亡筆記本》播映至今已20週年，仍被許多動漫迷視為無法超越的神作。台灣街頭刊物《大誌雜誌》（The Big Issue Taiwan）宣布以《死亡筆記本》作為2026年6月號封面主題後，在社群上掀起大量討論，不少人瞬間陷入「時代錯亂感」，直呼「現在真的是2026嗎？」。
《死亡筆記本》動畫版近期不僅陸續上線Netflix、YouTube等平台，如今又與《大誌》推出封面企劃，再度掀起一波「死亡筆記本文藝復興」熱潮。此次以夜神月與 L 作為封面封底的設計，重現作品中最經典的「正義對決」，除了雙封面之外，本期《大誌》還附贈一張「死神路克」大型海報，並重新討論《死亡筆記本》對這個時代最大的提問「勝利的那一方就是正義，嗎？」
20年後再看《死亡筆記本》 我們還是在問同一個問題
「正義是什麼？」《死亡筆記本》之所以能在20年後持續被討論，很大一部分原因來自於對「正義」的辯證。夜神月試圖透過死亡筆記本制裁罪犯，建立自己理想中的世界；L 則認為，再怎麼追求正義，也不能凌駕於法律私自審判。作品始終沒有給出真正的答案，也讓夜神月與 L 的對決直到今天仍被許多動漫迷視為動畫史上最經典的宿敵。
《大誌》帶著《死亡筆記本》重新拋出這個問題，也讓不少動漫迷陷入回憶殺。「正義 VS 正義的雙封面真的太神！」、「L 跟夜神月放一起真的直接回到學生時代」、「現在是2026沒錯吧……？」、「這是什麼文藝復興！」等留言，也陸續在社群上引發大量共鳴。而除了「正義」之外，《大誌》這次也進一步提出另一個問題：「寫下名字之後，留下來的是什麼？」
不只是回憶殺 《大誌》推出「方舟計畫筆記本」
如果有《死亡筆記本》，那能不能也存在一本關於「活著」與「留下來」的筆記本？《大誌》此次藉由《死亡筆記本》主題，推出延伸特輯「方舟計畫筆記本：Written to Stay」。不同於作品中「名字被寫下便會消失」的設定，這次企劃反向以「留下」作為核心概念，邀請創作者們思考「當一切即將毀滅時，自己最希望留下什麼？」
「如果世間萬物註定有消失的一天，或許此刻的思考與書寫，就是那些事物被保留的開始。」透過文字與書寫，重新討論存在、記憶與留下痕跡的意義。本次參與「方舟計畫筆記本：Written to Stay」的創作者，包含宋文郁、穀子、大象體操、洪依君、李昀蓁（東京建築女子）、范僑芯（佐餐文字）、張文哲等人，《大誌》帶來了相反的提問，也讓這次《死亡筆記本》聯名不只是單純動漫回憶殺，更延伸出另一層關於生命與存在的對話。
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「正義是什麼？」《死亡筆記本》之所以能在20年後持續被討論，很大一部分原因來自於對「正義」的辯證。夜神月試圖透過死亡筆記本制裁罪犯，建立自己理想中的世界；L 則認為，再怎麼追求正義，也不能凌駕於法律私自審判。作品始終沒有給出真正的答案，也讓夜神月與 L 的對決直到今天仍被許多動漫迷視為動畫史上最經典的宿敵。
《大誌》帶著《死亡筆記本》重新拋出這個問題，也讓不少動漫迷陷入回憶殺。「正義 VS 正義的雙封面真的太神！」、「L 跟夜神月放一起真的直接回到學生時代」、「現在是2026沒錯吧……？」、「這是什麼文藝復興！」等留言，也陸續在社群上引發大量共鳴。而除了「正義」之外，《大誌》這次也進一步提出另一個問題：「寫下名字之後，留下來的是什麼？」
不只是回憶殺 《大誌》推出「方舟計畫筆記本」
如果有《死亡筆記本》，那能不能也存在一本關於「活著」與「留下來」的筆記本？《大誌》此次藉由《死亡筆記本》主題，推出延伸特輯「方舟計畫筆記本：Written to Stay」。不同於作品中「名字被寫下便會消失」的設定，這次企劃反向以「留下」作為核心概念，邀請創作者們思考「當一切即將毀滅時，自己最希望留下什麼？」
「如果世間萬物註定有消失的一天，或許此刻的思考與書寫，就是那些事物被保留的開始。」透過文字與書寫，重新討論存在、記憶與留下痕跡的意義。本次參與「方舟計畫筆記本：Written to Stay」的創作者，包含宋文郁、穀子、大象體操、洪依君、李昀蓁（東京建築女子）、范僑芯（佐餐文字）、張文哲等人，《大誌》帶來了相反的提問，也讓這次《死亡筆記本》聯名不只是單純動漫回憶殺，更延伸出另一層關於生命與存在的對話。