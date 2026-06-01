早起喝一杯水是不少人維持健康的關鍵，不過「無毒教母」譚敦慈提醒，日常飲用水除了過濾處理之外，最好在晚上時段煮水，因為晚上的水停留在水管的時間較短，比較不容易累積或殘留重金屬，水煮沸後也能開蓋，以小火再加熱3到5分鐘，讓可能產生的加氯副產物「三鹵甲烷」揮發掉。
自來水通過68項檢驗 管線老舊恐釋出髒污
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海與「無毒教母」譚敦慈在節目《早安健康》中表示，目前台灣自來水公司供應的自來水，其實都有經過把關，水質符合高達68項檢驗標準，民眾使用自來水都有一定保障。對家裡水質有一定要求的民眾，也可以加裝淨水器、過濾器等，提升水質。
不過自來水在運送到每個人家中時，有些地方管線較為老舊，很可能會有髒污或其他物質溶入水中，譚敦慈指出，煮水時間點也有可能會影響飲用水的潛在風險，她建議民眾可以在晚上時段再煮水，白天用水量較多，管線內的水也會持續流動，因此不容易累積重金屬或髒污。
擔憂三鹵甲烷殘留 可再多煮3分鐘
譚敦慈表示，早晨就開水龍頭裝水、煮水，這時候的水已經停留在管線中一整晚，比較可能有重金屬釋出的風險，所以早晨的水比較適合用來沖馬桶、刷牙等，不太適合當成飲用水來喝。
另外，有民眾擔心，水煮沸後可能會產生加氯副產物「三鹵甲烷」，加氯副產物是自來水在淨水的過程中，為了消滅病原菌添加氯，和水中天然有機物等產生的化學物質，而長期大量暴露在「三鹵甲烷」的環境中，可能會增加罹癌風險，顏宗海和譚敦慈也提供解決辦法，只要在水煮沸後打開鍋蓋，開小火再煮3到5分鐘，就能讓「三鹵甲烷」隨蒸氣蒸發。
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林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海與「無毒教母」譚敦慈在節目《早安健康》中表示，目前台灣自來水公司供應的自來水，其實都有經過把關，水質符合高達68項檢驗標準，民眾使用自來水都有一定保障。對家裡水質有一定要求的民眾，也可以加裝淨水器、過濾器等，提升水質。
不過自來水在運送到每個人家中時，有些地方管線較為老舊，很可能會有髒污或其他物質溶入水中，譚敦慈指出，煮水時間點也有可能會影響飲用水的潛在風險，她建議民眾可以在晚上時段再煮水，白天用水量較多，管線內的水也會持續流動，因此不容易累積重金屬或髒污。
譚敦慈表示，早晨就開水龍頭裝水、煮水，這時候的水已經停留在管線中一整晚，比較可能有重金屬釋出的風險，所以早晨的水比較適合用來沖馬桶、刷牙等，不太適合當成飲用水來喝。
另外，有民眾擔心，水煮沸後可能會產生加氯副產物「三鹵甲烷」，加氯副產物是自來水在淨水的過程中，為了消滅病原菌添加氯，和水中天然有機物等產生的化學物質，而長期大量暴露在「三鹵甲烷」的環境中，可能會增加罹癌風險，顏宗海和譚敦慈也提供解決辦法，只要在水煮沸後打開鍋蓋，開小火再煮3到5分鐘，就能讓「三鹵甲烷」隨蒸氣蒸發。