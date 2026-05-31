台灣歷史漫畫《來自清水的孩子》近年持續在歐美出版圈受到關注。這部改編自白色恐怖受難者「蔡焜霖」真實人生的作品，透過少年視角描寫台灣從日治時代、戒嚴到民主化的歷史，也讓不少海外讀者第一次認識台灣白色恐怖。而背後的重要推手之一，正是近期以《臺灣漫遊錄》英譯版拿下國際布克獎、受到國際出版圈矚目的譯者金翎。隨著金翎近期成為台灣出版界焦點，她過往翻譯的作品也再次受到關注，其中就包含《來自清水的孩子》英文版《Son of Formosa》。
金翎表示，自己在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後做出一項決定，「未來只專注翻譯台灣創作」，並在領獎時留下廣為轉發的一段話「直到有一天，我家鄉的主權在英語世界裡不再是一種挑釁或笑話，直到沒有任何人會臉不紅氣不喘地對我說：『我真應該去臺灣看看——趁它還在的時候。』」
這段帶有強烈主體性與情感的宣言，也被許多人認為是她投入翻譯《來自清水的孩子》的重要原因之一。
從白色恐怖到民主化 《來自清水的孩子》描繪台灣近代歷史
《來自清水的孩子》由游珮芸與周見信共同創作，講述白色恐怖受難者、同時也是《王子》雜誌創辦人蔡焜霖的人生故事。作品橫跨日治時代、戒嚴時期到台灣民主化過程，透過漫畫形式描繪台灣近代歷史，也呈現出台語、日語與華語交織的時代認同。
故事從蔡焜霖少年時期展開，描寫一名熱愛閱讀、渴望知識的年輕人，如何在時代動盪下被迫捲入白色恐怖。作品不只描繪監禁與失去自由的痛苦，也細膩呈現那個年代普通人的生活樣貌、出版文化與壓抑氛圍，讓不少讀者看完後久久無法平復。
相較於過去許多人對歷史作品「艱澀、沉重」的印象，《來自清水的孩子》選擇以漫畫作為載體，透過角色人生、生活細節與情緒鋪陳，讓更多年輕世代開始願意主動接觸白色恐怖歷史。不少讀者更形容，這是「每個台灣人都該讀過一次的作品」。
不只紅到歐美 《來自清水的孩子》還被編入日本大學考題
《來自清水的孩子》曾獲2024年法國「愛彌爾・吉美亞洲文學獎」首屆設立的圖像小說獎、2024美國「FREEMAN圖書獎」青少年圖像小說獎，並入選2021德國「White Ravens 白烏鴉」推薦書單，除此之外，作品也由日本岩波書店推出日文版，甚至被編入日本大學入學考試題目，可以說是從國外紅回台灣的代表。
隨著金翎近期因《臺灣漫遊錄》再度受到國際矚目，也讓不少讀者重新回頭關注《來自清水的孩子》。有網友感嘆，「以前以為只是歷史漫畫，長大後才知道，它其實是在講台灣人自己的故事。」
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這段帶有強烈主體性與情感的宣言，也被許多人認為是她投入翻譯《來自清水的孩子》的重要原因之一。
《來自清水的孩子》由游珮芸與周見信共同創作，講述白色恐怖受難者、同時也是《王子》雜誌創辦人蔡焜霖的人生故事。作品橫跨日治時代、戒嚴時期到台灣民主化過程，透過漫畫形式描繪台灣近代歷史，也呈現出台語、日語與華語交織的時代認同。
故事從蔡焜霖少年時期展開，描寫一名熱愛閱讀、渴望知識的年輕人，如何在時代動盪下被迫捲入白色恐怖。作品不只描繪監禁與失去自由的痛苦，也細膩呈現那個年代普通人的生活樣貌、出版文化與壓抑氛圍，讓不少讀者看完後久久無法平復。
相較於過去許多人對歷史作品「艱澀、沉重」的印象，《來自清水的孩子》選擇以漫畫作為載體，透過角色人生、生活細節與情緒鋪陳，讓更多年輕世代開始願意主動接觸白色恐怖歷史。不少讀者更形容，這是「每個台灣人都該讀過一次的作品」。
《來自清水的孩子》曾獲2024年法國「愛彌爾・吉美亞洲文學獎」首屆設立的圖像小說獎、2024美國「FREEMAN圖書獎」青少年圖像小說獎，並入選2021德國「White Ravens 白烏鴉」推薦書單，除此之外，作品也由日本岩波書店推出日文版，甚至被編入日本大學入學考試題目，可以說是從國外紅回台灣的代表。
隨著金翎近期因《臺灣漫遊錄》再度受到國際矚目，也讓不少讀者重新回頭關注《來自清水的孩子》。有網友感嘆，「以前以為只是歷史漫畫，長大後才知道，它其實是在講台灣人自己的故事。」