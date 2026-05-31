皮克斯動畫電影《狸想世界》將於6月3日正式登陸 Disney+。作品今年3月上映時，憑藉「人類意識進入動物體內」的奇幻設定，結合療癒、冒險與環保議題，在全球掀起眾多討論。如今即將上線串流，也讓許多觀眾直呼「終於等到了」、「準備在家二刷」。
《狸想世界》由皮克斯《腦筋急轉彎2》與《玩具總動員》系列製作團隊聯手打造，並由曾參與《腦筋急轉彎》製作的華裔導演丹尼爾鍾（Daniel Chong）執導。電影融合科幻、動物生態與青春成長元素，描述 19歲少女「美寶（Mabel）」為了阻止家鄉濕地遭到開發，參與大學教授研發的「意識跳躍計畫」，將自己的意識轉移到機器河狸體內，試圖以動物的視角理解森林世界，並尋找守護家園的方法。
原本只是想「偷偷混進動物世界」的美寶，卻意外捲入一場關於人類與大自然的衝突。她在森林裡結識各種性格古怪的動物後，逐漸發現人類與動物之間的距離，遠比想像中還要複雜。
上映後，「如果真的能和動物溝通」的設定，也在社群平台掀起話題。不少網友笑稱根本像是「真・寵物溝通師電影版」，甚至開始幻想「如果突然能跟家裡的貓狗講話會發生什麼事」。社群平台上許多相關討論，也讓《狸想世界》成為近期因世界觀設定，引發大量二創與迷因的動畫電影。
厭世蜥蜴 Tom 爆紅！宮野真守配音再添話題
除了河狸主角之外，片中一隻總是露出空洞眼神、表情超厭世的小蜥蜴 Tom 也意外爆紅。牠晃頭晃腦、彷彿靈魂出竅的模樣，被截圖製成迷因，不少人笑說「這根本是週一上班的我」、「像靈魂被抽乾的大學生」。日本版更請來曾為《死亡筆記本》夜神月、《排球少年！！》宮侑配音的人氣聲優「宮野真守」為 Tom 配音，讓不少粉絲笑稱是「史上最豪華蜥蜴待遇」。
原版配音陣容同樣星光十足，包括派珀・柯達（Piper Curda）為女主角 Mabel 獻聲、鮑比・莫尼漢（Bobby Moynihan）配音河狸國王「喬治國王」，而《廣告狂人》男星喬・漢姆（Jon Hamm）則聲演企圖開發濕地的市長 Jerry Generazzo。
此外，好萊塢影后「梅姨」梅莉・史翠普（Meryl Streep）也參與配音，飾演片中的「昆蟲女王」。電影片尾曲〈Save The Day〉由葛萊美歌手 SZA 演唱並參與創作，替作品增加更多情感層次與流行感。
《狸想世界》上映後全球票房突破2億美元，電影在幽默、療癒的風格之外，也同步探討了自然生態、人類開發與動物共存等議題，除了娛樂性，更具備情感深度與討論度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
上映後，「如果真的能和動物溝通」的設定，也在社群平台掀起話題。不少網友笑稱根本像是「真・寵物溝通師電影版」，甚至開始幻想「如果突然能跟家裡的貓狗講話會發生什麼事」。社群平台上許多相關討論，也讓《狸想世界》成為近期因世界觀設定，引發大量二創與迷因的動畫電影。
厭世蜥蜴 Tom 爆紅！宮野真守配音再添話題
除了河狸主角之外，片中一隻總是露出空洞眼神、表情超厭世的小蜥蜴 Tom 也意外爆紅。牠晃頭晃腦、彷彿靈魂出竅的模樣，被截圖製成迷因，不少人笑說「這根本是週一上班的我」、「像靈魂被抽乾的大學生」。日本版更請來曾為《死亡筆記本》夜神月、《排球少年！！》宮侑配音的人氣聲優「宮野真守」為 Tom 配音，讓不少粉絲笑稱是「史上最豪華蜥蜴待遇」。
此外，好萊塢影后「梅姨」梅莉・史翠普（Meryl Streep）也參與配音，飾演片中的「昆蟲女王」。電影片尾曲〈Save The Day〉由葛萊美歌手 SZA 演唱並參與創作，替作品增加更多情感層次與流行感。
《狸想世界》上映後全球票房突破2億美元，電影在幽默、療癒的風格之外，也同步探討了自然生態、人類開發與動物共存等議題，除了娛樂性，更具備情感深度與討論度。