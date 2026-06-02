BTS高雄世運演唱會今（2）日中午12點正式開放WEVERSE會員優先購票，但是官方公開的票價其實還不是最後價格，tixCraft拓元售票系統有特別註明「每張票券需額外加收200元系統服務費」，等於這次最貴9380元的票，實際結帳會變成9580元，如果一次買2張直接突破1.9萬元。除此之外，這次演唱會全場採實名制，從姓名填寫、證件規範到退票方式都有超嚴格限制，《NOWNEWS今日新聞》也整理出BTS高雄場「10大QA懶人包」，包括每一筆的第一張票都不能改名，不建議幫朋友代買，而名字打錯只能整筆退票、同行者姓名10分鐘內就要填完等重點，ARMY搶票前一定要先看懂。
BTS高雄門票原價不是原價 每一張確定加收200服務費
BTS將於11月19日、21日、22日在高雄世運舉辦演唱會，票價分為VIP套票9380元；一般票：7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元；身障票： 3490元、2990元，但粉絲切記，每一張門票確定多收200元服務費，拓元售票網也早已明確標記「購買前請注意，本節目每張票券外加系統服務費200元。」所以歌迷購買前，務必檢查信用卡額度是否足夠。
BTS高雄場「10大重點QA懶人包」
Q1：買票前最重要先做什麼？
A：先完成拓元會員註冊＋手機認證，還要檢查姓名資料有沒有打錯、缺字、多空格。用暱稱、別人的資料都不行，名字錯了直接不能入場。
Q2：一個人可以買幾張？
A：每位會員「每場限買2張」，而且不能跨場次一起結帳。
Q3：為什麼官方一直叫大家不要拆單？
A：因為同一場如果你分兩筆以上訂單買票，每一筆的第一張票都會自動綁定會員本人姓名，而且不能改。後面如果後悔，只能3天內整筆退票。
Q4：第一張票為什麼超重要？
A：系統會自動把「購票會員本人姓名」放進第一張票，而且完全不能修改，所以不要幫別人代買後才發現第一張不能更改名字。
Q5：同行朋友的名字可以之後再填嗎？
A：不行。其他票券姓名必須在搶到票的10分鐘內填完，而且送出後無法修改，請確認跟證件一模一樣。
Q6：名字打錯怎麼辦？
A：沒有補救修改機制，只能在購票後3天內「整筆退票」重買，超過時間官方不理你。
Q7：可以只退其中一張票嗎？
A：不行，只能整筆退票。兩張一起買，就兩張一起退。
Q8：姓名怎麼填才安全？
A：
・台灣人：填繁體中文本名
・外國人：填護照英文姓名
・中文限7字內
・英文限25字母內
・空格也算字數
・不要用特殊符號
・名字太長請自己刪除後面
Q9：演唱會當天要帶什麼？
A：一定要帶「本人有效照片證件正本」。
台灣人可帶：
・身分證
・健保卡
・駕照
外國人只能帶護照。
影本、截圖、照片、沒照片的證件全部不接受。
Q10：如果票上的名字跟證件不同呢？
A：直接不能進場，現場不會給你「通融一下拜託拜託」的模式。
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BTS將於11月19日、21日、22日在高雄世運舉辦演唱會，票價分為VIP套票9380元；一般票：7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元；身障票： 3490元、2990元，但粉絲切記，每一張門票確定多收200元服務費，拓元售票網也早已明確標記「購買前請注意，本節目每張票券外加系統服務費200元。」所以歌迷購買前，務必檢查信用卡額度是否足夠。
BTS高雄場「10大重點QA懶人包」
Q1：買票前最重要先做什麼？
A：先完成拓元會員註冊＋手機認證，還要檢查姓名資料有沒有打錯、缺字、多空格。用暱稱、別人的資料都不行，名字錯了直接不能入場。
Q2：一個人可以買幾張？
A：每位會員「每場限買2張」，而且不能跨場次一起結帳。
Q3：為什麼官方一直叫大家不要拆單？
A：因為同一場如果你分兩筆以上訂單買票，每一筆的第一張票都會自動綁定會員本人姓名，而且不能改。後面如果後悔，只能3天內整筆退票。
Q4：第一張票為什麼超重要？
A：系統會自動把「購票會員本人姓名」放進第一張票，而且完全不能修改，所以不要幫別人代買後才發現第一張不能更改名字。
Q5：同行朋友的名字可以之後再填嗎？
A：不行。其他票券姓名必須在搶到票的10分鐘內填完，而且送出後無法修改，請確認跟證件一模一樣。
Q6：名字打錯怎麼辦？
A：沒有補救修改機制，只能在購票後3天內「整筆退票」重買，超過時間官方不理你。
Q7：可以只退其中一張票嗎？
A：不行，只能整筆退票。兩張一起買，就兩張一起退。
Q8：姓名怎麼填才安全？
A：
・台灣人：填繁體中文本名
・外國人：填護照英文姓名
・中文限7字內
・英文限25字母內
・空格也算字數
・不要用特殊符號
・名字太長請自己刪除後面
Q9：演唱會當天要帶什麼？
A：一定要帶「本人有效照片證件正本」。
台灣人可帶：
・身分證
・健保卡
・駕照
外國人只能帶護照。
影本、截圖、照片、沒照片的證件全部不接受。
Q10：如果票上的名字跟證件不同呢？
A：直接不能進場，現場不會給你「通融一下拜託拜託」的模式。