星巴克夏季新品登場！全新「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」、外送平台限定液體布丁「焦糖奶香紅茶那堤」，還有慵懶樹懶、悠閒無尾熊杯子，推薦超可愛「咖啡豆先生」療癒鑰匙圈，金星會員專屬「三明治小熊收納小包」，及夢幻藍貓新色「貓屁屁杯套」一次整理。
星巴克：蘋果檸檬星沁爽！山竹風味爆爆珠一咬爆香 真實口感曝
星巴克夏季全新星沁爽來了，主打香甜蘋果風味並以檸檬果汁冰鎮搖製，最特別的是加入蘋果果粒與內含果汁的山竹風味爆爆珠，《NOWNEWS今日新聞》記者今（2）日實際開箱試喝「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」，酸甜香氣好消暑，尤其爆爆珠口感帶脆、一咬爆香，迸發裡面的果汁風味，搭配「沙沙」真實口感的蘋果丁，越嚼越有趣。
同時還有「蘋果山竹風味椰奶星沁爽」，融合椰奶冰鎮搖製，口感上更顯柔和滑順。6月3日限時開賣，同時沁涼冰雪系列「芒果火龍果冰雪星沁爽」與「草莓巴西莓冰雪星沁爽」也開喝。
外送平台限定推出「焦糖奶香紅茶那堤」，融合阿薩姆紅茶、焦糖奶油與濃郁焦糖醬，開喝有如液體版焦糖布丁的風味，綿密、濃郁又有茶香，值得一試。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，夏天還有綿密泡沫空氣感的「雲朵泡泡美式咖啡」也很沁爽。
星巴克樹懶、無尾熊杯子！咖啡豆、三明治小熊吊飾娃娃必收
夏天懶懶不想動，來看星巴克慵懶樹懶、悠閒無尾熊賣萌，全新幽默系列享受放空時光，推薦「慢慢樹懶不鏽鋼TOGO冷水杯」1300元、「宅宅無尾熊不鏽鋼彈蓋杯」1200元、「午睡無尾熊不鏽鋼TOGO冷水杯」1300元、「32OZ懶懶無尾熊冷水壺」880元等，清爽配色讓心慢下來。
這次還有很多可愛小物要收集，「趴趴樹懶杯墊」350元、「棕條紋貓證件零錢包」550元、「抱抱咖啡樹懶鑰匙圈」580元，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最可愛的「咖啡雙豆相伴鑰匙圈」680元，戴上星巴克帽子的咖啡豆有著毛茸茸的好摸材質，而且是磁吸設計可以相依偎。
而爆紅的貓屁屁杯套還有新配色「夢幻貓尾巴便利單杯提袋」390元、「藍貓尾巴零錢證件掛牌」480元；包袋部分則有「女神條紋隨行杯袋」400元、「藍女神直紋棉麻提袋」750元等。
而金星禮專屬兌換商品，還有「星巴克杯造型筆記本組」、「吐司裝扮MINI熊寶寶組」，記者推薦看起來好好吃的「三明治小熊收納小包」，還有拉鍊空間，可當吊飾也是實用零錢小物包。
CAMA CAFE：年中慶85折優惠！100杯送17杯 造型小燈箱開賣
618購物節，CAMA CAFE會員年中慶，6月12日至6月21日咖啡優惠活動搶先看，使用會員APP寄杯功能，購買指定品項可享大組數寄杯優惠，最高買100杯送17杯，相當於85折優惠。超過20種品項涵蓋 雙冠莊園精品美式、極厚乳三層咖啡、手沖精品咖啡與多款茶飲品。
6月10日起在CAMA CAFE全台指定門市與官方電商開賣造型小燈箱，會員APP可享多重專屬優惠，憑券購買「現折30元」、單筆消費滿200元享「99元加價購」，鑽石咖會員可使用「50點會員點數免費兌換」小燈箱收藏。
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星巴克夏季全新星沁爽來了，主打香甜蘋果風味並以檸檬果汁冰鎮搖製，最特別的是加入蘋果果粒與內含果汁的山竹風味爆爆珠，《NOWNEWS今日新聞》記者今（2）日實際開箱試喝「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」，酸甜香氣好消暑，尤其爆爆珠口感帶脆、一咬爆香，迸發裡面的果汁風味，搭配「沙沙」真實口感的蘋果丁，越嚼越有趣。
同時還有「蘋果山竹風味椰奶星沁爽」，融合椰奶冰鎮搖製，口感上更顯柔和滑順。6月3日限時開賣，同時沁涼冰雪系列「芒果火龍果冰雪星沁爽」與「草莓巴西莓冰雪星沁爽」也開喝。
夏天懶懶不想動，來看星巴克慵懶樹懶、悠閒無尾熊賣萌，全新幽默系列享受放空時光，推薦「慢慢樹懶不鏽鋼TOGO冷水杯」1300元、「宅宅無尾熊不鏽鋼彈蓋杯」1200元、「午睡無尾熊不鏽鋼TOGO冷水杯」1300元、「32OZ懶懶無尾熊冷水壺」880元等，清爽配色讓心慢下來。
而金星禮專屬兌換商品，還有「星巴克杯造型筆記本組」、「吐司裝扮MINI熊寶寶組」，記者推薦看起來好好吃的「三明治小熊收納小包」，還有拉鍊空間，可當吊飾也是實用零錢小物包。
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