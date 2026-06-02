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星巴克：蘋果檸檬星沁爽！山竹風味爆爆珠一咬爆香 真實口感曝

《NOWNEWS今日新聞》記者今（2）日實際開箱試喝「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」

，酸甜香氣好消暑，尤其爆爆珠口感帶脆、一咬爆香，迸發裡面的果汁風味，搭配「沙沙」真實口感的蘋果丁，越嚼越有趣。

▲左起「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」中杯110元、大杯125元、特大杯140元，「蘋果山竹風味椰奶星沁爽」中杯120元、大杯135元、特大杯150元。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，夏天還有綿密泡沫空氣感的「雲朵泡泡美式咖啡」也很沁爽。

▲星巴克外送平台限定「焦糖奶香紅茶那堤」大杯170元、特大杯185元；還有「雲朵泡泡美式咖啡」中杯105元、大杯120元、特大杯135元也很推薦。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克樹懶、無尾熊杯子！咖啡豆、三明治小熊吊飾娃娃必收

▲星巴克又有療癒新品！樹懶、無尾熊化身可愛杯子，還有許多娃娃吊飾也好萌。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最可愛的「咖啡雙豆相伴鑰匙圈」680元，戴上星巴克帽子的咖啡豆有著毛茸茸的好摸材質，而且是磁吸設計可以相依偎。

▲星巴克「咖啡雙豆相伴鑰匙圈」有磁鐵相吸超可愛，「三明治小熊收納小包」Bearista熊熊還是貪吃的模樣。（圖／記者蕭涵云攝）

記者推薦看起來好好吃的「三明治小熊收納小包」，還有拉鍊空間，可當吊飾也是實用零錢小物包。

▲CAMA CAFE「造型小燈箱」150元。（圖／CAMA CAFE提供）

CAMA CAFE：年中慶85折優惠！100杯送17杯 造型小燈箱開賣

星巴克夏季新品登場！全新「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」、外送平台限定液體布丁「焦糖奶香紅茶那堤」，還有慵懶樹懶、悠閒無尾熊杯子，推薦超可愛「咖啡豆先生」療癒鑰匙圈，金星會員專屬「三明治小熊收納小包」，及夢幻藍貓新色「貓屁屁杯套」一次整理。星巴克夏季全新星沁爽來了，主打香甜蘋果風味並以檸檬果汁冰鎮搖製，最特別的是加入蘋果果粒與內含果汁的山竹風味爆爆珠，同時還有「蘋果山竹風味椰奶星沁爽」，融合椰奶冰鎮搖製，口感上更顯柔和滑順。6月3日限時開賣，同時沁涼冰雪系列「芒果火龍果冰雪星沁爽」與「草莓巴西莓冰雪星沁爽」也開喝。外送平台限定推出「焦糖奶香紅茶那堤」，融合阿薩姆紅茶、焦糖奶油與濃郁焦糖醬，開喝有如液體版焦糖布丁的風味，綿密、濃郁又有茶香，值得一試。夏天懶懶不想動，來看星巴克慵懶樹懶、悠閒無尾熊賣萌，全新幽默系列享受放空時光，推薦「慢慢樹懶不鏽鋼TOGO冷水杯」1300元、「宅宅無尾熊不鏽鋼彈蓋杯」1200元、「午睡無尾熊不鏽鋼TOGO冷水杯」1300元、「32OZ懶懶無尾熊冷水壺」880元等，清爽配色讓心慢下來。這次還有很多可愛小物要收集，「趴趴樹懶杯墊」350元、「棕條紋貓證件零錢包」550元、「抱抱咖啡樹懶鑰匙圈」580元，而爆紅的貓屁屁杯套還有新配色「夢幻貓尾巴便利單杯提袋」390元、「藍貓尾巴零錢證件掛牌」480元；包袋部分則有「女神條紋隨行杯袋」400元、「藍女神直紋棉麻提袋」750元等。而金星禮專屬兌換商品，還有「星巴克杯造型筆記本組」、「吐司裝扮MINI熊寶寶組」，618購物節，CAMA CAFE會員年中慶，6月12日至6月21日咖啡優惠活動搶先看，超過20種品項涵蓋 雙冠莊園精品美式、極厚乳三層咖啡、手沖精品咖啡與多款茶飲品。6月10日起在CAMA CAFE全台指定門市與官方電商開賣造型小燈箱，