超恐怖！超商鮮食是不少外食族的三餐首選，不過有網友在社群分享指出，自己購買一碗微波多榖飯，打開竟已經長出滿滿黴菌，讓他嚇喊「全家黴菌多穀飯」」。全家則回應，已下架商品，民眾持有發票可到店退款，並且該品項將即刻暫停生產。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據網友於Threads上發文指出，自己到全家超商購買「藜麥多穀飯」，一撕開竟看到滿滿黑黴菌，且商品仍在有效期限2026年11月13日內，影片以及照片引來百萬點閱率。

當事人也透露，已到門市退款，並向業者反應，她傻眼直呼「我在碩士班養的乳酸菌，都沒有這多榖飯養的黴菌長的好！」

全家出面回應！該商品立即下架、停賣

全家超商表示，造成消費者體驗不佳，深感抱歉。該款產品即日起下架回收，並接受持有該商品或發票，到店退貨退款。

全家超商說明，該商品為真空無菌狀態下封口保存，造成異常原因可能為包裝產生裂縫使空氣進入所致。基於維護消費者食品安全之最高原則，該工廠該品項將即刻暫停生產。後續將檢視產線、包材、物流等各環節進行徹底優化調整，未達安全標準前將不再供應此款產品。

▲全家超商販售的「藜麥多榖飯」，疑因品管不佳長出滿滿黑黴。（圖／取自全家超商臉書）
▲全家超商販售的「藜麥多榖飯」，疑因品管不佳長出滿滿黑黴。（圖／取自全家超商臉書）

相關新聞

7-11咖啡買8送8「可寄杯」！全家美式拿鐵買一送一　優酪雪糕半價

全聯芒果10元「只限3天」！家樂福、7-11芒果也特價：買3送2快衝

7-11自動門「神秘數字」是什麼意思？真實用途太聰明　全場長知識

搶不到7-11麥香娃娃？全家「鮮奶販賣機」更萌　+59元就能帶回家

鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...