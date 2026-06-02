超恐怖！超商鮮食是不少外食族的三餐首選，不過有網友在社群分享指出，自己購買一碗微波多榖飯，打開竟已經長出滿滿黴菌，讓他嚇喊「全家黴菌多穀飯」」。全家則回應，已下架商品，民眾持有發票可到店退款，並且該品項將即刻暫停生產。
根據網友於Threads上發文指出，自己到全家超商購買「藜麥多穀飯」，一撕開竟看到滿滿黑黴菌，且商品仍在有效期限2026年11月13日內，影片以及照片引來百萬點閱率。
當事人也透露，已到門市退款，並向業者反應，她傻眼直呼「我在碩士班養的乳酸菌，都沒有這多榖飯養的黴菌長的好！」
全家超商表示，造成消費者體驗不佳，深感抱歉。該款產品即日起下架回收，並接受持有該商品或發票，到店退貨退款。
全家超商說明，該商品為真空無菌狀態下封口保存，造成異常原因可能為包裝產生裂縫使空氣進入所致。基於維護消費者食品安全之最高原則，該工廠該品項將即刻暫停生產。後續將檢視產線、包材、物流等各環節進行徹底優化調整，未達安全標準前將不再供應此款產品。
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當事人也透露，已到門市退款，並向業者反應，她傻眼直呼「我在碩士班養的乳酸菌，都沒有這多榖飯養的黴菌長的好！」
全家超商表示，造成消費者體驗不佳，深感抱歉。該款產品即日起下架回收，並接受持有該商品或發票，到店退貨退款。
全家超商說明，該商品為真空無菌狀態下封口保存，造成異常原因可能為包裝產生裂縫使空氣進入所致。基於維護消費者食品安全之最高原則，該工廠該品項將即刻暫停生產。後續將檢視產線、包材、物流等各環節進行徹底優化調整，未達安全標準前將不再供應此款產品。