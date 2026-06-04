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▲GD保鑣也忍不住拍下超狂的氣球留念。（圖／IG@虎哥）

▲高雄團隊給滿情緒價值照顧GD心情，左上POWER字樣是GD睽違8年復出歌壇的新歌，右上分別是他的彩虹雛菊手燈、以及最愛的小雛菊，左下是GD愛貓ZO，右下是《Übermensch》巡迴演唱會的首套登場戰服，細節滿滿。（圖／寬魚國際FB）

▲幫GD設計氣球的是曾奪下世界氣球大賽冠軍的「氣球魔法師」，天王本人也按讚肯定。（圖／Threads@balloonorworld）

▲GD來台參加高雄《K-SPARK》心情似乎不錯。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

韓流天王G-Dragon（GD）上週（5/31）來台參加《K-SPARK》高雄拼盤演唱會，他從一下飛機就話題不斷，不只被拍到一路心情超好、拿著「POWER」氣球玩耍、演出最後躲在門後看煙火，團隊工作人員事後也公開多張幕後照與長文，透露為了讓GD在台灣能維持最佳狀態，從車輛、飯店、休息室到舞台細節，全都照著他的習慣量身打造。雖然貼文目前已經刪除，仍被大批粉絲截圖瘋傳，也讓外界意外看到GD私下那些被團隊默默記住的小習慣，也就是心情放鬆愉悅，表演自然就好，最後也會變成觀眾感受到的快樂。GD這次高雄演出期間，身邊工作人員幾乎全程記錄幕後花絮，不只有他拿著特製「POWER」玩耍的模樣，連保鏢虎哥也特地PO出與GD房內「魔鏡」的合照，看得出整個團隊這趟在台灣待得相當放鬆。Team GD的工作人員dalzaka日前發文透露，因為了解GD的習慣，所以他們始終相信，一場好的演出其實是從藝人的情緒開始延伸，「只要藝人心情是好的，那份情緒就會變成能量釋放出去，跟製作團隊產生加乘效果，最後也會變成觀眾感受到的快樂。」因此對他們來說，一場成功演出的第一條件，從來不是舞台設備，而是藝人的狀態與心情，「這也是K-SPARK一直以來最重要的核心精神。」所以有向台灣團隊提出部分要求。也因為如此，GD這次來高雄的所有細節幾乎都被照顧到極致，包含車內環境、飯店空間、休息室配置、舞台動線，甚至連溫度、濕度、燈光亮度與香氣都會依照GD平常習慣調整。工作人員還提到，他們甚至在舞台周圍準備冰過的濕紙巾與冰水，希望GD即使在高雄悶熱天氣下，也能隨時快速恢復狀態，「把需要的東西放在需要的位置，讓藝人不會感到任何不便」，整段描述也讓不少粉絲看完後驚呼，原來一場演出的背後，隱藏這麼多暖心小細節。而在團隊努力把一切準備好後，剩下的就是GD站上舞台的任務。dalzaka也說，GD從來沒有辜負過大家的努力，這次同樣如此，即使演出時間與場地條件有限，他還是完成了一場夢幻等級的演出。最可愛的是，GD看到最後煙火秀時，嘴上一邊開玩笑吐槽：「是規定這個月一定要把煙火放完嗎？怎麼放這麼多？是在清庫存嗎？」結果本人其實默默坐在拉門後面摀著耳朵、一路看到最後一發煙火結束，反差模樣讓工作人員都笑翻。另外，這次幫GD打造主題氣球的團隊也大有來頭，操刀的是曾奪下世界氣球大賽冠軍、有「氣球魔法師」稱號的設計師昶佑Alan和辛欣Hazel，不只曾負責LV、Gucci VIP活動氣球設計，2025年黃仁勳來台時，那顆爆紅的一比一「黃仁勳氣球」也是出自他們之手，當時甚至讓黃仁勳本人開心到主動合照留念。Team GD也特別感謝這次一起合作、非常親切的高雄當地團隊與口譯團隊，協助整場演出順利完成。