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批發零售持續暢旺 餐飲33個月下滑

商研院今（5）日公布最新商業服務業景氣循環指標系統，即便台灣首季經濟成長率高達14.55%，創下48年來單季新高，但均是聚焦在AI帶動強勁出口，相對上，「工業強，服務業弱；出口旺，內需虛」，顯現雙元經濟與K型發展失衡弔詭。台灣 2026 年第一季經濟成長率（GDP）高達 14.55%，創下近半世紀以來單季新高，但進一步分析，工業成長貢獻度高達9.22個百分點，服務業4.61個百分點。顯示「工業強，服務業弱」的現象。據統計，先行指標的運輸及倉儲業景氣循環變動趨勢，到今（2026）年4月已經連續30個月的下降，雖降勢自去年下半年以來有見減緩，短期內仍難見復甦；金融及保險業今年第一季回復暢旺之勢，增長率為15.3%。景氣循環趨勢值到今年4月為102.32。同行指標的批發及零售業景氣仍續一枝獨秀，循環趨勢與實際值均持續上升，今年第一季更加強旺；住宿餐飲業景氣循環趨勢至今年4月已連續33個月的下降，顯示景氣仍持續下行，唯降速微見減緩。不動產及住宅服務業景氣循環變動，於2024年5月達到高峰，接著到今年4月已經連續下降了23個月，唯降速有微見減緩，到今年4月循環趨勢值為99.30。商研院總結，台灣百年一見躍上「AI盛世」，但傳統中小型企業的數位轉型、綠色轉型、AI轉型紅利，看得到卻吃不到；不均衡復甦常態化，部門與行業復甦走勢分歧兩極化，顯示結構性因素影響供應鏈韌性、消費者行為改變與市場型態重大。