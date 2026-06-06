輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在昨（5）日訪韓，第一站就去和電競戰隊T1相見歡，其中打野選手Oner，日前才說過很懊悔太早賣掉輝達的股票，不過昨日他透露在與科技巨頭見面前夕，已經緊急買回過去全數賣掉的輝達股票。不料深夜美股開盤隨即迎來大跌，讓得知消息的粉絲忍不住笑虧他根本是「新一代反指標」。
見黃仁勳前買輝達！Oner：現在是低點
和黃仁勳的會面結束後，昨晚Oner在直播時，有粉絲在直播間語帶調侃地提問，詢問Oner和黃仁勳執行長見面時，有沒有當面坦承之前把對方公司股票全賣光的事情。Oner一邊直呼怎麼可能聊那個話題，一邊笑說自己在和黃仁勳碰面的前一個小時，已經把股票通通買回來了，還說：「現在是低點啊！」
Oner懊悔太早賣股票！如今已漲了6成
粉絲們會如此興奮地調侃，是因為Oner過去就曾公開懺悔自己太早賣掉輝達股票。他在2024年賣掉股票時，輝達股價大約落在137美元（約新台幣4354元），然而隨著AI浪潮席捲全球，現今的股價已經一路狂飆到218美元（約新台幣6929元）左右，整整暴漲了接近6成。讓他回想起來都超懊悔，直呼自己是笨蛋。
而昨日的活動結束前，隊上的輔助選手Keria與打野選手Oner兩人都順利與這位AI教父留下珍貴的自拍照，黃仁勳甚至還親切地伸手拍了拍Oner的肩膀。沒想到網路上卻出現許多惡搞迷因，大家紛紛幫黃仁勳配上：「孩子，聽說就是你把股票賣了」的有趣對白。
雖然Oner在會面前緊急買回，然而台灣深夜時間，美股開盤後卻崩盤，輝達股價也跟著掉，可說是第一天就被套牢，讓粉絲直呼：「Oner真的是反指標！」
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和黃仁勳的會面結束後，昨晚Oner在直播時，有粉絲在直播間語帶調侃地提問，詢問Oner和黃仁勳執行長見面時，有沒有當面坦承之前把對方公司股票全賣光的事情。Oner一邊直呼怎麼可能聊那個話題，一邊笑說自己在和黃仁勳碰面的前一個小時，已經把股票通通買回來了，還說：「現在是低點啊！」
Oner懊悔太早賣股票！如今已漲了6成
粉絲們會如此興奮地調侃，是因為Oner過去就曾公開懺悔自己太早賣掉輝達股票。他在2024年賣掉股票時，輝達股價大約落在137美元（約新台幣4354元），然而隨著AI浪潮席捲全球，現今的股價已經一路狂飆到218美元（約新台幣6929元）左右，整整暴漲了接近6成。讓他回想起來都超懊悔，直呼自己是笨蛋。
而昨日的活動結束前，隊上的輔助選手Keria與打野選手Oner兩人都順利與這位AI教父留下珍貴的自拍照，黃仁勳甚至還親切地伸手拍了拍Oner的肩膀。沒想到網路上卻出現許多惡搞迷因，大家紛紛幫黃仁勳配上：「孩子，聽說就是你把股票賣了」的有趣對白。
雖然Oner在會面前緊急買回，然而台灣深夜時間，美股開盤後卻崩盤，輝達股價也跟著掉，可說是第一天就被套牢，讓粉絲直呼：「Oner真的是反指標！」