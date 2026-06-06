從春節期間 Threads 上貼文爆紅，到近期各地賽事場場額滿，《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）已成為2026年最熱門的玩具之一。然而熱潮背後，缺貨、溢價與黃牛問題也隨之浮現。不少熱門款式一上架就被掃空，部分稀有陀螺價格更從原價數百元一路飆升至數千元乃至萬元不等。有玩家為了追求理想配置，不惜砸下數萬元購買零件與稀有款式。曾任咖啡廳店長、近期拿下 NBL（North Beyblade League）新手限定賽冠軍的 Stone 就透露，自己回坑短短幾個月已投入超過4萬元，而圈內甚至有人短時間花費超過10萬元。
小時候295元買得到 長大後2950元買不到
對許多七、八年級生來說，戰鬥陀螺曾是放學後最熱門的玩具，Stone 說「小時候一顆正版陀螺售價大約295元左右，存一段時間零用錢就有機會入手，如今長大後重新回鍋，卻發現市場環境已經完全不同。」
對圈外人來說，同一款陀螺看起來幾乎一模一樣，但是差異藏在細節裡，為了贏得比賽，不少玩家會特別秤重、篩選零件，甚至願意花更高價格購買被認為條件較好的個體。近年隨著《戰鬥陀螺X》熱潮升溫，不少熱門商品經常缺貨，部分款式甚至出現數倍溢價情況。許多玩家不得不透過代購、社團交易或二手市場尋找貨源，也讓價格持續被推高。
一盒只為了一個零件 其餘全部變「垃圾件」
除了陀螺本體之外，真正燒錢的其實是零件。現行《戰鬥陀螺X》主要由戰刃（Blade）、輪盤（Ratchet）與軸心（Bit）三大部分組成。玩家能自由拆裝搭配，打造屬於自己的配置。而且《戰鬥陀螺X》高速碰撞頻繁，零件其實屬於消耗品，長期使用後會逐漸磨損，也讓不少競技玩家需要持續投入成本更新裝備。
然而問題也出在這裡，「很多時候你買一盒，不是為了那顆陀螺，而是為了裡面某一個零件。」Stone 表示，一組組合包裡可能包含多顆陀螺與數個零件，但真正適合自己配置的往往只有一兩個。其餘派不上用場的零件，玩家之間稱之為「垃圾件」，為了取得理想中的零件，不少玩家只能不斷購買新的組合包。久而久之，家裡堆滿大量重複零件，而真正會上場比賽的可能只有少數幾個。
台灣缺貨太嚴重 玩家開始跨國代購
近期戰鬥陀螺玩家數量快速增加，但熱門商品供應始終追不上需求，「很多玩家現在直接找代購。」由於日本售價通常較低，加上部分商品上市時間較早，因此不少玩家選擇從日本購買，再透過代購或轉運方式帶回台灣。
Stone 指出，自己身邊就有不少玩家會關注日本通路消息，希望第一時間取得新品。在熱潮推升下，也開始出現黃牛與詐騙問題，「新手最容易看到大家都在搶，就跟著高價買下去。」
圈內有人花破10萬 Stone：我算很克制
回坑至今僅三個月，Stone 已投入超過4萬元購買陀螺與零件。雖然得過多場戰鬥陀螺冠軍，但他認為自己的消費不算是重度玩家。「我朋友剛入坑就花了一、兩萬元，只買了幾顆陀螺。」、「我也聽過有人短時間花超過10萬元」部分玩家會專門收藏稀有景品、限定版陀螺，或高價收購被篩選過的重量版本。
在熱潮最瘋狂的時候，部分商品甚至一推出就被搶購一空，再透過社團轉售獲利。Stone 形容，目前戰鬥陀螺圈已經有點像收藏品市場「大家都想買最強的、最好的、最帥的」而這股競爭心態，也逐漸形成玩家口中的「軍備競賽」。
冠軍玩家勸新手：沒有朋友一起玩，先不要入坑
雖然自己投入不少時間與金錢，但 Stone 反而不鼓勵新手盲目跟風。他認為，戰鬥陀螺真正吸引人的地方其實不是收藏，也不是花多少錢，而是交流。玩家一起研究配置、討論戰術、分享哪裡買得到便宜零件，甚至相約參加比賽，才是這項興趣最有趣的地方。
「如果沒有朋友一起玩，我其實不太建議現在入坑」Stone 坦言，許多人因為社群熱潮衝動購買，最後花了不少錢，卻找不到人一起對戰，很快就失去興趣。「等價格穩定、貨源正常之後再玩，反而會比較開心。」畢竟對許多玩家而言，戰鬥陀螺最珍貴的從來不是最貴的零件，而是那份和朋友一起喊出「3、2、1，Go Shoot！」的快樂。
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對許多七、八年級生來說，戰鬥陀螺曾是放學後最熱門的玩具，Stone 說「小時候一顆正版陀螺售價大約295元左右，存一段時間零用錢就有機會入手，如今長大後重新回鍋，卻發現市場環境已經完全不同。」
對圈外人來說，同一款陀螺看起來幾乎一模一樣，但是差異藏在細節裡，為了贏得比賽，不少玩家會特別秤重、篩選零件，甚至願意花更高價格購買被認為條件較好的個體。近年隨著《戰鬥陀螺X》熱潮升溫，不少熱門商品經常缺貨，部分款式甚至出現數倍溢價情況。許多玩家不得不透過代購、社團交易或二手市場尋找貨源，也讓價格持續被推高。
除了陀螺本體之外，真正燒錢的其實是零件。現行《戰鬥陀螺X》主要由戰刃（Blade）、輪盤（Ratchet）與軸心（Bit）三大部分組成。玩家能自由拆裝搭配，打造屬於自己的配置。而且《戰鬥陀螺X》高速碰撞頻繁，零件其實屬於消耗品，長期使用後會逐漸磨損，也讓不少競技玩家需要持續投入成本更新裝備。
然而問題也出在這裡，「很多時候你買一盒，不是為了那顆陀螺，而是為了裡面某一個零件。」Stone 表示，一組組合包裡可能包含多顆陀螺與數個零件，但真正適合自己配置的往往只有一兩個。其餘派不上用場的零件，玩家之間稱之為「垃圾件」，為了取得理想中的零件，不少玩家只能不斷購買新的組合包。久而久之，家裡堆滿大量重複零件，而真正會上場比賽的可能只有少數幾個。
近期戰鬥陀螺玩家數量快速增加，但熱門商品供應始終追不上需求，「很多玩家現在直接找代購。」由於日本售價通常較低，加上部分商品上市時間較早，因此不少玩家選擇從日本購買，再透過代購或轉運方式帶回台灣。
Stone 指出，自己身邊就有不少玩家會關注日本通路消息，希望第一時間取得新品。在熱潮推升下，也開始出現黃牛與詐騙問題，「新手最容易看到大家都在搶，就跟著高價買下去。」
回坑至今僅三個月，Stone 已投入超過4萬元購買陀螺與零件。雖然得過多場戰鬥陀螺冠軍，但他認為自己的消費不算是重度玩家。「我朋友剛入坑就花了一、兩萬元，只買了幾顆陀螺。」、「我也聽過有人短時間花超過10萬元」部分玩家會專門收藏稀有景品、限定版陀螺，或高價收購被篩選過的重量版本。
在熱潮最瘋狂的時候，部分商品甚至一推出就被搶購一空，再透過社團轉售獲利。Stone 形容，目前戰鬥陀螺圈已經有點像收藏品市場「大家都想買最強的、最好的、最帥的」而這股競爭心態，也逐漸形成玩家口中的「軍備競賽」。
雖然自己投入不少時間與金錢，但 Stone 反而不鼓勵新手盲目跟風。他認為，戰鬥陀螺真正吸引人的地方其實不是收藏，也不是花多少錢，而是交流。玩家一起研究配置、討論戰術、分享哪裡買得到便宜零件，甚至相約參加比賽，才是這項興趣最有趣的地方。
「如果沒有朋友一起玩，我其實不太建議現在入坑」Stone 坦言，許多人因為社群熱潮衝動購買，最後花了不少錢，卻找不到人一起對戰，很快就失去興趣。「等價格穩定、貨源正常之後再玩，反而會比較開心。」畢竟對許多玩家而言，戰鬥陀螺最珍貴的從來不是最貴的零件，而是那份和朋友一起喊出「3、2、1，Go Shoot！」的快樂。