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▲價值超過650萬元新台幣的樂高，意外成為全美社群最火熱的話題。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照／非當事樂高）

近期歐美社群平台最受關注的收藏爭議之一，莫過於價值20萬美元（約新台幣650萬元）的《星際大戰》樂高失蹤事件，美國男子Bryan Mansell為了支付83歲父親老Mansell的醫療費，忍痛將父親收藏多年的樂高寄賣，沒想到卻捲入所有權糾紛，最讓人心碎的，是老Mansell至今仍不知道自己花費十多年蒐集的珍藏可能已經拿不回來，而Bryan也始終不敢向病床上的父親說出真相，因此找來百萬YTR Reckless Ben幫忙，希望透過他的影響力拿回屬於自己的財產。老Mansell是一名資深《星際大戰》迷，數十年來持續收藏相關樂高商品，累積約780套盒組與超過1200個角色人偶，其中不少已成絕版逸品，在二級市場價格相當驚人。整批收藏估值約20萬美元，不僅是老Mansell多年來的興趣，更承載一家人的共同回憶，被外界形容規模足以媲美小型樂高博物館。隨著老Mansell健康狀況惡化，醫療開銷逐漸增加，Bryan決定將部分收藏交由全美最大的二手樂高連鎖寄賣店Bricks & Minifigs（BAM）代售，希望減輕家庭負擔。雙方原本簽訂寄賣協議，在商品售出前所有權仍屬Bryan一家，然而加盟店後續易主，新經營團隊接手後卻拒絕承認原有合約，讓整批收藏陷入爭議之中。當Bryan試圖清點庫存時，卻始終無法取得完整資料，也無法確認究竟有哪些商品已售出、哪些仍留在店內，面對價值數百萬元的收藏可能憑空消失，他不僅承受龐大法律壓力，也因此出現嚴重焦慮症狀，他坦言真正讓自己崩潰的並非金錢損失，而是無法向父親交代多年心血究竟發生了什麼事。由於案件遲遲沒有進展，整起事件後來引起百萬YouTuber Reckless Ben關注並展開調查，隨著更多細節曝光，這起原本只是收藏糾紛的案件逐漸演變成全美熱議話題，許多網友同情Bryan一家的遭遇，也希望這批承載父子回憶的《星際大戰》樂高，最終能夠重見天日。如今，Reckless Ben針對此次事件已經推出6支影片，總流量接近2000萬，詳細經過請參考懶人包：