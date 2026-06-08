百萬YouTuber Reckless Ben（班恩）近期追查「650萬樂高案」在歐美網路延燒，事件從83歲老翁委託寄賣《星際大戰》樂高收藏卻陷入所有權爭議開始，一路牽出全美最大二手樂高連鎖品牌Bricks & Minifigs（BAM）的加盟店易主風波，甚至被指向「摩門黑手黨」與犯罪組織疑雲。這批收藏總價值高達20萬美元（約新台幣650萬元），相關影片累積觀看次數近2000萬次，讓原本看似單純的收藏糾紛，變成全美網友都在追的離奇大案。

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▲Reckless Ben目前追查20萬樂高案的6支長片、短片總流量，截稿前累積1921萬觀看，且預告將推出第3部。（圖／翻攝自Reckless Ben YouTube）
▲Reckless Ben目前追查20萬樂高案的6支長片、短片總流量，截稿前累積1921萬觀看，且預告將推出第3部。（圖／翻攝自Reckless Ben YouTube）
病父畢生收藏寄賣籌醫藥費　意外埋下導火線

事件主角Bryan Mansell的83歲父親老Mansell是一名資深《星際大戰》收藏迷，花費十多年蒐集約780套樂高盒組及超過1200個角色人偶，總價值高達20萬美元（約台幣650萬元）。由於老Mansell健康惡化，需要負擔龐大醫療支出，Bryan決定將部分收藏交由BAM旗下加盟店代為販售，希望透過收藏變現減輕家庭負擔，沒想到卻因此捲入後續風波。

根據雙方簽署的寄賣協議，店家僅擁有代售權，收藏品所有權仍歸Bryan一家所有，商品售出後再依約分配收益。然而2024年底加盟店經營權轉移後，新團隊卻不願承認先前的寄賣安排。Bryan指出自己不僅無法清點剩餘庫存，也無法將收藏取回，讓價值20萬美元的收藏瞬間陷入下落不明的狀態。

BAM切割責任　650萬收藏去哪了至今仍沒有答案

事件曝光後，BAM總部強調Bryan簽訂的寄賣契約屬於前加盟主與客戶之間的私人協議，總部從未簽署相關文件，因此不應承擔責任。不過Bryan方面認為，這批收藏長期放在加盟店展示，總部不可能毫不知情，加上店面交接期間曾討論過相關收藏後續處理方式，質疑BAM不該完全撇清關係。目前雙方說法仍有明顯落差，也讓爭議持續延燒。

對Bryan來說，最在意的其實不是法律攻防，而是父親花了十多年蒐集的收藏究竟去了哪裡，他多次要求查看庫存、清點剩餘商品，但始終沒有獲得完整回應。

650萬樂高案懶人包》83歲星戰迷收藏失蹤　百萬YTR扯出摩門黑手黨

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
 
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張一笙編輯記者

是一個很喜歡觀察世界的人，立志靠自己的雙腳、雙眼，加上一台攝影機，走遍全世界，把每一個美麗的地方、每一個動人的瞬間，用影像和文字記錄下來。在實現這個夢想之前，我選擇先踏實地耕耘新聞現場，成為一名好記者...