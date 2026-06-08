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▲Ben透過自身影響力，讓不少全美各地網友紛紛前往事發地點打卡。（圖／翻攝Reckless Ben IG@recklessbenschneider）

美國百萬YouTuber Reckless Ben追查的「」近期持續延燒，事件起因於美國男子Bryan Mansell為了支付83歲病父的醫療費用，將父親花費十多年蒐集的780套《星際大戰》樂高與1200多個角色人偶交由二手樂高店寄賣，沒想到加盟店易主後，這批價值約20萬美元（約新台幣650萬元）的收藏卻陷入所有權爭議，而在Ben公開的調查影片中，一段店家與Bryan的對話錄音，對方提到：「你打官司會先破產！」成為整起事件引爆輿論的關鍵之一。根據Ben公開的調查內容，Bryan當時希望確認Bricks & Minifigs（BAM，全美最大二手樂高連鎖寄賣店）店內剩餘收藏數量，並取回尚未售出的商品，然而雙方溝通過程並不順利，期間BAM高層提到：「若案件進入司法程序，可能耗費大量時間與金錢，你會先破產。」Bryan認為自己只是希望釐清收藏去向，卻感受到極大壓力，也讓原本的協商氣氛急轉直下。錄音內容曝光後，不少歐美網友認為，這番言論雖然是在陳述訴訟現實，但聽在一般人耳中更像是在提醒對方不要輕易提告，許多樂高玩家表示，收藏圈願意將高價商品交由店家代售，建立在彼此信任基礎上，如今事件演變至此，已經不是單純的寄賣糾紛，而是品牌信任問題。事實上，在Reckless Ben介入之前，這起案件原本只在少數收藏社群流，隨著他持續公開合約、錄音及相關文件，事件逐漸受到主流社群關注。Ben後續更透過法律程序取得部分追訴權，親自參與後續行動，使原本地方加盟店的爭議，一路延燒至BAM總部，甚至整個歐美收藏圈。隨著案件發展，許多人關心的已不只是20萬美元樂高收藏究竟去了哪裡，對不少網友而言，「650萬樂高案」整起事件更像是一場一般家庭與大企業之間的拉鋸戰，如今一段錄音再度掀起討論，也讓外界持續關注Reckless Ben下一步還會揭露哪些內幕。