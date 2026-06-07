百萬YouTuber Reckless Ben追查的「650萬樂高案」近期出現戲劇性發展，原本只是協助一名83歲病重收藏家追討失蹤樂高，沒想到案件一路扯出企業高層、警方介入與司法攻防，更誇張的是Ben在調查期間不但遭到搜索與逮捕，後續更因擔心再次被拘留而離開美國逃往墨西哥，隨著事件越鬧越大，「摩門黑手黨（Mormon Mafia）」的傳聞也開始在網路上瘋傳。
調查期間頻遭攔查 Ben Airbnb遭搜索
根據Ben公開的影片內容，他在追查涉案加盟店與相關人士期間，多次遇到警方盤查。尤其是在猶他州調查過程中，警方出現的頻率遠超出他的預期。Ben表示，當時自己只是依照法律程序送達文件與蒐集資料，卻接連遭到關注。他事後調閱部分紀錄後認為，某些執法理由並不合理，也讓支持者開始質疑，警方是否對這起原本屬於民事糾紛的案件投入過多資源。
真正讓事件升級的，是警方後續持搜索令進入Ben團隊租住的Airbnb。根據公開內容，警方懷疑失蹤的樂高收藏可能藏匿在屋內，因此展開搜索。不過Ben指出，警方最終並未找到與案件有關的收藏品或其他違法物品，但他與團隊成員仍遭到拘留。相關畫面曝光後，不少網友認為案件似乎逐漸偏離原本的收藏爭議，反而變成調查者與執法單位之間的衝突。
「摩門黑手黨」是什麼？源自網友的推測
隨著案件越演越烈，網路上開始出現「Mormon Mafia（摩門黑手黨）」的說法，不過這個名詞並非來自警方或司法單位，而是由部分支持Reckless Ben的網友提出。原因在於涉案的BAM加盟店新加盟主Joshua Johnson被Ben多次提及具有摩門教背景，且Joshua也是後續跟蹤（Stalking）案件的重要報案人之一；另一名加盟主Brandon Best則被部分網友認為與當地摩門教社群有所往來，所以懷疑與犯罪集團有關。
此外，Ben在影片中也質疑部分負責處理案件的亞美利加福克（American Fork）警方人員與當地摩門教社群關係密切，因此讓部分支持者開始猜測，案件背後是否存在人脈網絡影響執法方向。不過截至目前為止，外界並沒有公開證據顯示警方是因宗教身分而採取行動，也沒有任何官方調查認定存在所謂「摩門黑手黨」。
儘管如此，由於猶他州本身就是摩門教人口比例相當高的地區，加上Ben遭搜索、逮捕以及後續法律攻防的發展過於戲劇化，使得「摩門黑手黨」逐漸從網友調侃用語演變成社群熱門關鍵字，也讓不少原本不關注650萬樂高案的人開始投入討論。
「摩門黑手黨」傳聞發酵 Ben一度逃往墨西哥
隨著案件發展，Ben後來表示自己收到新的法律壓力與拘捕風險，因此一度離開美國前往墨西哥，他在影片中自嘲原本只是想幫一位病重老人的家庭討回收藏，沒想到最後卻變成跨國逃難。
對許多觀眾而言，650萬樂高案如今已不只是收藏品去哪裡的問題，而是一場圍繞企業責任、警方執法與司法程序的長期攻防戰，也讓Reckless Ben成為整起事件最受矚目的關鍵人物。
650萬樂高案完整內容／Ben是誰？BAM又是誰？人物解析+來龍去脈一次看
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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根據Ben公開的影片內容，他在追查涉案加盟店與相關人士期間，多次遇到警方盤查。尤其是在猶他州調查過程中，警方出現的頻率遠超出他的預期。Ben表示，當時自己只是依照法律程序送達文件與蒐集資料，卻接連遭到關注。他事後調閱部分紀錄後認為，某些執法理由並不合理，也讓支持者開始質疑，警方是否對這起原本屬於民事糾紛的案件投入過多資源。
真正讓事件升級的，是警方後續持搜索令進入Ben團隊租住的Airbnb。根據公開內容，警方懷疑失蹤的樂高收藏可能藏匿在屋內，因此展開搜索。不過Ben指出，警方最終並未找到與案件有關的收藏品或其他違法物品，但他與團隊成員仍遭到拘留。相關畫面曝光後，不少網友認為案件似乎逐漸偏離原本的收藏爭議，反而變成調查者與執法單位之間的衝突。
隨著案件越演越烈，網路上開始出現「Mormon Mafia（摩門黑手黨）」的說法，不過這個名詞並非來自警方或司法單位，而是由部分支持Reckless Ben的網友提出。原因在於涉案的BAM加盟店新加盟主Joshua Johnson被Ben多次提及具有摩門教背景，且Joshua也是後續跟蹤（Stalking）案件的重要報案人之一；另一名加盟主Brandon Best則被部分網友認為與當地摩門教社群有所往來，所以懷疑與犯罪集團有關。
此外，Ben在影片中也質疑部分負責處理案件的亞美利加福克（American Fork）警方人員與當地摩門教社群關係密切，因此讓部分支持者開始猜測，案件背後是否存在人脈網絡影響執法方向。不過截至目前為止，外界並沒有公開證據顯示警方是因宗教身分而採取行動，也沒有任何官方調查認定存在所謂「摩門黑手黨」。
儘管如此，由於猶他州本身就是摩門教人口比例相當高的地區，加上Ben遭搜索、逮捕以及後續法律攻防的發展過於戲劇化，使得「摩門黑手黨」逐漸從網友調侃用語演變成社群熱門關鍵字，也讓不少原本不關注650萬樂高案的人開始投入討論。
「摩門黑手黨」傳聞發酵 Ben一度逃往墨西哥
隨著案件發展，Ben後來表示自己收到新的法律壓力與拘捕風險，因此一度離開美國前往墨西哥，他在影片中自嘲原本只是想幫一位病重老人的家庭討回收藏，沒想到最後卻變成跨國逃難。
對許多觀眾而言，650萬樂高案如今已不只是收藏品去哪裡的問題，而是一場圍繞企業責任、警方執法與司法程序的長期攻防戰，也讓Reckless Ben成為整起事件最受矚目的關鍵人物。
650萬樂高案完整內容／Ben是誰？BAM又是誰？人物解析+來龍去脈一次看
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