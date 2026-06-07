百萬YouTuber Reckless Ben近期因追查20萬美元（約台幣650萬）的樂高案爆紅，他協助Bryan Mansell一家追討83歲父親遭扣留的《星際大戰》780套樂高收藏，一路槓上樂高零售加盟品牌Bricks & Minifigs（BAM），影片累積超過2千萬觀看，不過就在案件持續發酵之際，BAM決定把戰場從法院與社群，延伸到Ben最重要的收入來源之一Patreon，這是一個提供內容建立者進行群眾募資的平台，並要求對方下架並刪除Ben帳號，對此Patreon CEO Jack Conte親自拍攝48秒影片力挺Ben，並喊話BAM：「不爽來告！」讓全美網友一片叫好。
BAM要求刪除Ben帳號 Patreon執行長親上火線：不爽來告
根據Patreon公開資訊，平台於5月29日收到來自BAM的正式法律文件，內容要求移除Reckless Ben爆料的相關內容與帳號，由於Ben長期透過Patreon經營會員制度，不少支持者都透過訂閱方式資助其調查工作，因此若帳號遭下架，勢必將對後續追查造成重大影響，也讓不少關注650萬樂高案的網友相當緊張。
沒想到Patreon共同創辦人兼執行長Jack Conte隨後親自拍攝影片回應，他一開始先向鏡頭展示BAM寄來的投訴文件、附件與法律申請資料，表示平台已經交由信任與安全團隊進行審查。原本外界以為Patreon可能會採取保守做法，結果Jack Conte直接影片中表示：「經過內部審查後，Patreon決定保留Reckless Ben的帳號。」
Jack Conte更直接表示，如果BAM不滿意這項決定：「那就來告我們吧。」隨後以一句簡單的「Patreon out」結束影片。整支影片不到一分鐘，卻迅速在X、Reddit與YouTube社群瘋傳，不少創作者認為這是近年少見由平台高層親自下場力挺創作者的案例。
Patreon是什麼？許多創作者的重要收入來源
Patreon成立於2013年，是美國知名創作者會員訂閱平台，由音樂人Jack Conte共同創辦，運作模式類似YouTube會員頻道，粉絲每月支付固定費用後，可以獲得獨家影片、幕後花絮、搶先觀看或專屬社群等內容。
由於收入直接來自支持者，因此不少YouTuber、Podcaster、獨立媒體與調查型創作者都將Patreon視為主要收入來源之一，對於長期製作揭弊與調查影片的Reckless Ben而言，Patreon會員贊助也是支撐其持續追查650萬樂高案的重要資金來源。這樣讀者比較能理解為什麼BAM要求Patreon下架帳號，會被外界解讀成不只是刪除內容，而是直接影響Ben的收入與後續調查能力。
650萬樂高案完整懶人包
Patreon聲明全文：
親愛的創作者社群大家好，我是Jack Conte，Patreon執行長兼共同創辦人，5月29日Patreon收到Bricks & Minifigs提出的正式下架要求，內容涉及Reckless Ben以及一樁持續進行中的樂高寄賣糾紛相關媒體內容與帳號，這是經過驗證的投訴文件及其附件。
這則要求依據的是「臨時限制令（Temporary Restraining Order）」，要求我們立即移除相關內容，而這份則是申請臨時限制令與初步禁制令（Preliminary Injunction）的動議文件，經過Patreon信任與安全團隊的廣泛審查與調查後，我們很遺憾的做出一項決定：「Bricks & Minifigs麥鬧啊！（原文 "can stuff it"，帶有嗆聲意味，類似「去你的」、「別鬧了」）。」
我們不會下架Ben 的 Patreon頁面，如果Bricks & Minifigs對此有意見，那你們可以來告我們。
Patreon，以上。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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根據Patreon公開資訊，平台於5月29日收到來自BAM的正式法律文件，內容要求移除Reckless Ben爆料的相關內容與帳號，由於Ben長期透過Patreon經營會員制度，不少支持者都透過訂閱方式資助其調查工作，因此若帳號遭下架，勢必將對後續追查造成重大影響，也讓不少關注650萬樂高案的網友相當緊張。
沒想到Patreon共同創辦人兼執行長Jack Conte隨後親自拍攝影片回應，他一開始先向鏡頭展示BAM寄來的投訴文件、附件與法律申請資料，表示平台已經交由信任與安全團隊進行審查。原本外界以為Patreon可能會採取保守做法，結果Jack Conte直接影片中表示：「經過內部審查後，Patreon決定保留Reckless Ben的帳號。」
Jack Conte更直接表示，如果BAM不滿意這項決定：「那就來告我們吧。」隨後以一句簡單的「Patreon out」結束影片。整支影片不到一分鐘，卻迅速在X、Reddit與YouTube社群瘋傳，不少創作者認為這是近年少見由平台高層親自下場力挺創作者的案例。
Patreon是什麼？許多創作者的重要收入來源
Patreon成立於2013年，是美國知名創作者會員訂閱平台，由音樂人Jack Conte共同創辦，運作模式類似YouTube會員頻道，粉絲每月支付固定費用後，可以獲得獨家影片、幕後花絮、搶先觀看或專屬社群等內容。
由於收入直接來自支持者，因此不少YouTuber、Podcaster、獨立媒體與調查型創作者都將Patreon視為主要收入來源之一，對於長期製作揭弊與調查影片的Reckless Ben而言，Patreon會員贊助也是支撐其持續追查650萬樂高案的重要資金來源。這樣讀者比較能理解為什麼BAM要求Patreon下架帳號，會被外界解讀成不只是刪除內容，而是直接影響Ben的收入與後續調查能力。
650萬樂高案完整懶人包
Patreon聲明全文：
親愛的創作者社群大家好，我是Jack Conte，Patreon執行長兼共同創辦人，5月29日Patreon收到Bricks & Minifigs提出的正式下架要求，內容涉及Reckless Ben以及一樁持續進行中的樂高寄賣糾紛相關媒體內容與帳號，這是經過驗證的投訴文件及其附件。
這則要求依據的是「臨時限制令（Temporary Restraining Order）」，要求我們立即移除相關內容，而這份則是申請臨時限制令與初步禁制令（Preliminary Injunction）的動議文件，經過Patreon信任與安全團隊的廣泛審查與調查後，我們很遺憾的做出一項決定：「Bricks & Minifigs麥鬧啊！（原文 "can stuff it"，帶有嗆聲意味，類似「去你的」、「別鬧了」）。」
我們不會下架Ben 的 Patreon頁面，如果Bricks & Minifigs對此有意見，那你們可以來告我們。
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