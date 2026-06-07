百萬YouTuber Reckless Ben近期因追查「650萬樂高案」受到關注，事件主角Bryan Mansell的83歲父親花了十多年蒐集約780套《星際大戰》樂高與超過1200個角色人偶，總價值約20萬美元（約新台幣650萬元），原本一家人希望透過出售收藏支付醫療費用，沒想到卻因寄賣糾紛爆發爭議，也讓整起事件在網路上持續延燒。後續Ben透過全美最大募資平台GoFundMe幫老Mansell募款，最終獲得42.7萬美元（約1350萬元新台幣），金額已經超越20萬美元的收藏品價格，意外讓老Mansell變的更有錢。
GoFundMe是什麼？美國最常見的網路募款平台
隨著650萬樂高案事件曝光，Reckless Ben決定透過GoFundMe替Bryan一家募款。GoFundMe是美國最大的個人募款平台之一，許多人遭遇疾病、天災、法律糾紛或生活困難時，都會透過該平台向社會大眾尋求協助。Ben最初的想法其實很單純，希望幫忙支付Bryan父親的醫療費，以及後續可能產生的法律支出。
沒想到募款頁面上線後，大批網友開始湧入捐款，許多人原本只是透過影片關注650萬樂高案，後來得知83歲老翁多年收藏疑似陷入爭議後，紛紛選擇用實際行動表達支持。隨著案件持續發酵，募款金額從數千美元一路增加，很快突破10萬、20萬美元，最後更衝上42萬美元（約新台幣1350萬元），遠遠超出原先設定目標。
網友捐的不是樂高 而是不服氣
翻看GoFundMe留言區，不少捐款者坦言自己根本不是樂高玩家，也從未買過《星際大戰》相關商品，有人留言表示，真正讓他們願意捐款的原因，是看到一名病重老人多年心血陷入爭議後的無助處境；也有人認為整起事件後來已經不只是收藏糾紛，而是普通家庭面對大型企業與法律資源差距時的縮影，因此希望透過捐款表達立場。
截至目前為止，這項募款已累積超過42.7萬美元，金額甚至超過原本爭議收藏價值的兩倍，對Bryan一家而言雖然案件仍在持續發展，但來自全美各地的支持已經成為最大的意外收獲。許多網友也笑稱，83歲老翁恐怕做夢都沒想到，原本只是出售收藏籌措醫藥費，最後卻因為一場650萬樂高案，獲得比收藏本身更高的回報。
650萬樂高案懶人包》83歲星戰迷收藏失蹤 百萬YTR扯出摩門黑手黨
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隨著650萬樂高案事件曝光，Reckless Ben決定透過GoFundMe替Bryan一家募款。GoFundMe是美國最大的個人募款平台之一，許多人遭遇疾病、天災、法律糾紛或生活困難時，都會透過該平台向社會大眾尋求協助。Ben最初的想法其實很單純，希望幫忙支付Bryan父親的醫療費，以及後續可能產生的法律支出。
沒想到募款頁面上線後，大批網友開始湧入捐款，許多人原本只是透過影片關注650萬樂高案，後來得知83歲老翁多年收藏疑似陷入爭議後，紛紛選擇用實際行動表達支持。隨著案件持續發酵，募款金額從數千美元一路增加，很快突破10萬、20萬美元，最後更衝上42萬美元（約新台幣1350萬元），遠遠超出原先設定目標。
網友捐的不是樂高 而是不服氣
翻看GoFundMe留言區，不少捐款者坦言自己根本不是樂高玩家，也從未買過《星際大戰》相關商品，有人留言表示，真正讓他們願意捐款的原因，是看到一名病重老人多年心血陷入爭議後的無助處境；也有人認為整起事件後來已經不只是收藏糾紛，而是普通家庭面對大型企業與法律資源差距時的縮影，因此希望透過捐款表達立場。
截至目前為止，這項募款已累積超過42.7萬美元，金額甚至超過原本爭議收藏價值的兩倍，對Bryan一家而言雖然案件仍在持續發展，但來自全美各地的支持已經成為最大的意外收獲。許多網友也笑稱，83歲老翁恐怕做夢都沒想到，原本只是出售收藏籌措醫藥費，最後卻因為一場650萬樂高案，獲得比收藏本身更高的回報。
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