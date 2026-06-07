百萬YouTuber Reckless Ben近期因追查20萬美元（約台幣650萬元）樂高案受到歐美網友高度關注，事件起因於Bryan Mansell一家為了支付83歲父親的醫療費，將多年收藏的《星際大戰》樂高交由Bricks & Minifigs（BAM）加盟店寄賣，卻在加盟店易主後爆發所有權爭議，隨著BAM宣布關閉涉案加盟店、承諾歸還收藏，外界原以為事件即將落幕，但Ben近日預告第三集調查影片即將公開，並聲稱已掌握更多與企業高層有關的資料。
650萬樂高爭議從加盟店燒到總部 BAM CEO成焦點人物
事件初期，BAM始終將案件定調為加盟店與顧客之間的私人糾紛。不過隨著前加盟店主與Bryan陸續公開說法，外界開始質疑總部是否真的毫不知情。根據Ben在前兩集影片中的整理，這批收藏包含約780套樂高盒組與1200多個角色人偶，曾被店家當成宣傳亮點對外展示。也因此，許多網友開始好奇，如此大規模的寄賣收藏長期存在店內，總部是否早已掌握相關情況。
在調查過程中，Ben逐漸把焦點從加盟店經營團隊轉向BAM管理階層，其中現任CEO John Masek也成為討論焦點。Ben多次在影片中提出同一個問題：「總部真的完全不知道嗎？」他認為若企業長期掌握加盟店營運狀況，很難對這批被稱為全美最大私人《星際大戰》樂高收藏之一的商品毫無印象。不過截至目前為止，外界仍未看到任何公開證據能直接證明Masek曾參與相關決策，因此相關爭議仍停留在質疑與推測階段。
BAM已讓步協商 第三集預告曝光
面對持續升高的輿論壓力，BAM後續陸續宣布與Bryan一家展開協商，不僅同意歸還收藏，也承諾補償無法追回的損失，並與涉案加盟店切割關係，對不少關注事件的網友來說，這樣的結果已經算是階段性落幕。不過Ben在最新影片與社群發文中表示，自己取得更多尚未公開的內容，其中涉及加盟店交接過程以及總部內部溝通紀錄，因此認為整起事件還有許多疑點尚待釐清。
由於前兩集影片累積超過千萬觀看次數，第三集尚未上線便已引發大量討論。支持Ben的網友認為，如果他手上的資料屬實，或許能進一步說明總部在事件中的角色；但也有人提醒，目前許多說法仍來自單方面陳述，在沒有完整文件或官方證據前，外界仍應保持客觀。無論結果如何，這起從650萬樂高收藏引爆的爭議，早已不只是收藏糾紛，而是關於企業責任與加盟制度的風暴，而Ben預告中的第三集，也可能成為整起事件下一個關鍵轉折。
650萬樂高案懶人包》83歲星戰迷收藏失蹤 百萬YTR扯出摩門黑手黨
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事件初期，BAM始終將案件定調為加盟店與顧客之間的私人糾紛。不過隨著前加盟店主與Bryan陸續公開說法，外界開始質疑總部是否真的毫不知情。根據Ben在前兩集影片中的整理，這批收藏包含約780套樂高盒組與1200多個角色人偶，曾被店家當成宣傳亮點對外展示。也因此，許多網友開始好奇，如此大規模的寄賣收藏長期存在店內，總部是否早已掌握相關情況。
在調查過程中，Ben逐漸把焦點從加盟店經營團隊轉向BAM管理階層，其中現任CEO John Masek也成為討論焦點。Ben多次在影片中提出同一個問題：「總部真的完全不知道嗎？」他認為若企業長期掌握加盟店營運狀況，很難對這批被稱為全美最大私人《星際大戰》樂高收藏之一的商品毫無印象。不過截至目前為止，外界仍未看到任何公開證據能直接證明Masek曾參與相關決策，因此相關爭議仍停留在質疑與推測階段。
BAM已讓步協商 第三集預告曝光
面對持續升高的輿論壓力，BAM後續陸續宣布與Bryan一家展開協商，不僅同意歸還收藏，也承諾補償無法追回的損失，並與涉案加盟店切割關係，對不少關注事件的網友來說，這樣的結果已經算是階段性落幕。不過Ben在最新影片與社群發文中表示，自己取得更多尚未公開的內容，其中涉及加盟店交接過程以及總部內部溝通紀錄，因此認為整起事件還有許多疑點尚待釐清。
由於前兩集影片累積超過千萬觀看次數，第三集尚未上線便已引發大量討論。支持Ben的網友認為，如果他手上的資料屬實，或許能進一步說明總部在事件中的角色；但也有人提醒，目前許多說法仍來自單方面陳述，在沒有完整文件或官方證據前，外界仍應保持客觀。無論結果如何，這起從650萬樂高收藏引爆的爭議，早已不只是收藏糾紛，而是關於企業責任與加盟制度的風暴，而Ben預告中的第三集，也可能成為整起事件下一個關鍵轉折。
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