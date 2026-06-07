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台灣「全新泡麵」偷偷開賣！老饕連搶3碗：好吃到直接升天

▲隨緣泡麵推出麻奶鍋湯麵口味，近期在網路上引發討論，甚至有老饕一次帶3碗回家。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

隨緣麻奶鍋湯麵爆紅！單碗39元湯頭更濃：麻辣+奶香太強

全新「麻奶鍋湯麵」口味，包裝採用橘紅色系，更標榜添加燕麥粉、豆漿粉調味，讓整碗泡麵變得更香濃入味。

▲隨緣麻奶鍋湯麵加入燕麥粉與豆漿粉，讓湯頭更加濃郁醇厚，就連平常不愛吃辣的小朋友也能接受。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

隨緣麻奶鍋湯麵真實評價曝光！被讚比火鍋還香、2敗筆買不下去

台灣泡麵市場近期非常熱鬧，從超商熱銷的濃郁芋頭肉燥麵，到重出江湖的豆漿泡麵，讓老饕們有更多的選擇。，力推大讚「好吃到直接升天！」近日有女網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」表示，意外，強調已經囤了好幾碗回家。該款泡麵近日也在各大社群平台掀起討論，不少老饕實際嘗過都讚賞、「新口味欸！愛吃辣的又有多的選擇了」、、「這款麻奶真的超好吃」。據了解，隨緣泡麵是由味丹推出的素食泡麵系列，雖然是素食口味，但因湯頭濃郁又豐富，就連葷食者也愛吃。近期廠商跟上泡麵界麻奶味風潮，推出隨緣麻奶鍋湯麵以濃郁醇厚的湯底爆紅，其在湯頭加入燕麥粉與豆漿粉，打造獨特的麻奶湯底，並搭配綠色蔬菜和各式辛香料調味，喝起來溫潤麻辣，麵條則選用較Q彈好入口的細麵，更能吸附湯汁。目隨緣麻奶鍋湯麵整體評價非常出色，，加上一碗只要39元，CP值相當高，被稱作是小資族的月底救星。不過也有部分老饕持不同看法，不過每個人的口感見仁見智，依舊有不少人大讚該款提供了素食泡麵新選擇。