台灣泡麵市場近期非常熱鬧，從超商熱銷的濃郁芋頭肉燥麵，到重出江湖的豆漿泡麵，讓老饕們有更多的選擇。但近日有民眾表示，意外又發現一款全新橘色泡麵偷偷上架，也就是隨緣泡麵推出的「麻奶鍋湯麵口味」，其加入豆漿粉與燕麥粉讓整碗大升級，麻辣又奶香的湯頭讓人喝過上癮，加上一碗只要39元相當便宜，有老饕甚至一次想掃3碗回家，力推大讚「好吃到直接升天！」
台灣「全新泡麵」偷偷開賣！老饕連搶3碗：好吃到直接升天
近日有女網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」表示，意外發現泡麵品牌隨緣推出全新麻奶口味，裡面加入豆漿粉和燕麥粉，湯頭喝起來更濃郁，「夏天有時候太悶太熱沒胃口，好像真的吃一點麻奶的泡麵很過癮」，強調已經囤了好幾碗回家。
該款泡麵近日也在各大社群平台掀起討論，不少老饕實際嘗過都讚賞「買了兩碗，結果隔天家人就都吃掉了，大家都說好吃」、「新口味欸！愛吃辣的又有多的選擇了」、「奶香微辣的湯汁吸附在麵裡，好吃到直接升天，我可以直接吃3碗」、「這款麻奶真的超好吃」。
隨緣麻奶鍋湯麵爆紅！單碗39元湯頭更濃：麻辣+奶香太強
據了解，隨緣泡麵是由味丹推出的素食泡麵系列，雖然是素食口味，但因湯頭濃郁又豐富，就連葷食者也愛吃。近期廠商跟上泡麵界麻奶味風潮，推出全新「麻奶鍋湯麵」口味，包裝採用橘紅色系，更標榜添加燕麥粉、豆漿粉調味，讓整碗泡麵變得更香濃入味。
隨緣麻奶鍋湯麵以濃郁醇厚的湯底爆紅，其在湯頭加入燕麥粉與豆漿粉，打造獨特的麻奶湯底，並搭配綠色蔬菜和各式辛香料調味，喝起來溫潤麻辣，麵條則選用較Q彈好入口的細麵，更能吸附湯汁。目前隨緣麻奶鍋湯麵可在全家、7-11、萊爾富、全聯、喜美超市和各大量販店等實體通路上架，單碗要價39元。
隨緣麻奶鍋湯麵真實評價曝光！被讚比火鍋還香、2敗筆買不下去
隨緣麻奶鍋湯麵整體評價非常出色，主打溫潤不嗆辣的麻辣風味與滑順濃郁的湯頭，被網友形容「比火鍋店現煮還香」，微麻微奶口感就連平常不愛吃辣的小朋友也能接受，湯頭更不會死鹹膩口，整體口味適中，加上一碗只要39元，CP值相當高，被稱作是小資族的月底救星。
不過也有部分老饕持不同看法，認為湯頭要麻不麻、要奶不奶，喝起來只覺得偏鹹，加上因市面上早有「泡麵+豆漿粉」的類似產品如素飄香麻辣燙等，認為驚豔感不如預期。不過每個人的口感見仁見智，依舊有不少人大讚該款提供了素食泡麵新選擇。
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近日有女網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」表示，意外發現泡麵品牌隨緣推出全新麻奶口味，裡面加入豆漿粉和燕麥粉，湯頭喝起來更濃郁，「夏天有時候太悶太熱沒胃口，好像真的吃一點麻奶的泡麵很過癮」，強調已經囤了好幾碗回家。
隨緣麻奶鍋湯麵爆紅！單碗39元湯頭更濃：麻辣+奶香太強
據了解，隨緣泡麵是由味丹推出的素食泡麵系列，雖然是素食口味，但因湯頭濃郁又豐富，就連葷食者也愛吃。近期廠商跟上泡麵界麻奶味風潮，推出全新「麻奶鍋湯麵」口味，包裝採用橘紅色系，更標榜添加燕麥粉、豆漿粉調味，讓整碗泡麵變得更香濃入味。
隨緣麻奶鍋湯麵以濃郁醇厚的湯底爆紅，其在湯頭加入燕麥粉與豆漿粉，打造獨特的麻奶湯底，並搭配綠色蔬菜和各式辛香料調味，喝起來溫潤麻辣，麵條則選用較Q彈好入口的細麵，更能吸附湯汁。目前隨緣麻奶鍋湯麵可在全家、7-11、萊爾富、全聯、喜美超市和各大量販店等實體通路上架，單碗要價39元。
隨緣麻奶鍋湯麵整體評價非常出色，主打溫潤不嗆辣的麻辣風味與滑順濃郁的湯頭，被網友形容「比火鍋店現煮還香」，微麻微奶口感就連平常不愛吃辣的小朋友也能接受，湯頭更不會死鹹膩口，整體口味適中，加上一碗只要39元，CP值相當高，被稱作是小資族的月底救星。
不過也有部分老饕持不同看法，認為湯頭要麻不麻、要奶不奶，喝起來只覺得偏鹹，加上因市面上早有「泡麵+豆漿粉」的類似產品如素飄香麻辣燙等，認為驚豔感不如預期。不過每個人的口感見仁見智，依舊有不少人大讚該款提供了素食泡麵新選擇。