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家中冰箱、外食成食安風險2大場域 營養師：冰箱常變時光膠囊

▲營養師提醒，冰箱的食物生熟食應分開放。（示意圖／記者徐銘穗攝）

食物長時間放室溫 營養師：夏季恐滋生微生物

便當2小時內吃完 營養師：避免長時間放在車內

近年食安事件相當多，也特別受到民眾關注。營養師提醒，高齡長者最常見的食安風險，集中在家中的冰箱與每天吃的外食，常會看到冰箱變「時光膠囊」或是隔夜菜吃了好幾餐的情況，而外食族也要注意，儘量在安全時間內吃完，超過2小時沒吃就建議丟棄。中華民國營養師公會全國聯合會副理事長葉佳雯分享，許多食品安全風險並非來自重大食安事件，而是日常生活中容易被忽略的保存與食用習慣，例如冰箱存放過久的食物，或長時間置於室溫的外食餐點。葉佳雯說，走進許多家庭發現，高齡長者最常見的食安風險集中2個場景，包括家中冰箱與每天吃的外食。營養師指出，食品安全不只是選擇安全的食材，更包含後續保存、運送與食用過程的每個環節。葉佳雯說明，高齡家庭最常看到的畫面像是冰箱變「時光膠囊」，半年前的醬料、不知放多久的剩菜、發霉水果、吐司等捨不得丟。長者常會說「聞起來沒壞」，但許多病原菌與黴菌毒素根本聞不出來，冰箱若溫度控制不佳或過度堆放食物，容易影響冷藏效果，增加微生物繁殖風險。葉佳雯指出，隔夜菜吃好幾天，包括一次煮3天、反覆加熱同一鍋湯或同一盤菜，許多民眾認為「重新加熱」即可完全消除風險，但若食物曾長時間處於危險溫度帶，仍可能影響食品安全，卻忽略了在7℃至60℃「危險溫度帶」中反覆停留的風險，細菌與毒素仍可能存在，剩菜冷藏以1天內吃完為宜，最晚不超過2天。生熟食混放、或營養品放整天也要留意。葉佳雯說，有些解凍肉品會滴汁，進而污染熟菜，或營養品一次泡好，讓長者慢慢喝一整天，特別在夏季，若長時間置於室溫環境，可能增加微生物滋生風險；而不清楚放多久的食物，一律「不確定就不要吃」。對於免疫力較弱、慢性疾病較多的高齡者而言，葉佳雯認為，食品安全管理更顯重要，避免因食源性疾病影響健康與生活品質。長者在外購買食物與外食族也有另一大風險，葉佳雯列出3大風險，當「便當和餐盒離開廚房之後」，許多人以為只要買到「看起來乾淨的店家」就沒問題，但在實務上，更常見的情況是便當買回來放在桌子或辦公桌上，忙完才吃，往往已過了好幾個小時。而夏季外送餐點在高溫環境中移動與等待太久，便當、餐盒送到現場後，疊在一旁、沒有保溫冷藏，放了許久也相當危險。葉佳雯表示，熟食在7℃至60℃的「危險溫度帶」放置2小時以上，食品微生物就容易大量繁殖及增生。葉佳雯建議，便當與餐盒原則上應在出菜後2小時內食用完畢；若知道會晚吃，應先冷藏、吃前再「滾透、熱透」加熱，也避免讓餐點長時間放在車內、窗邊或悶熱空間。另外，葉佳雯提到，在保存生熟食部分，生肉、生魚密封放下層，熟食、長者餐點及即食食品放上層；砧板、刀具盡量分色、分用途，降低交叉污染；並標示日期，不再靠「記憶」與「聞一聞」，在剩菜盒與自備餐點上標示放入日期，時間到就丟。葉佳雯提醒，許多食品安全風險其實發生在日常生活中，無論是家庭冰箱管理、剩食保存，或外食餐點存放時間，都值得民眾多一分留意；而對外食族來說，決定風險高低的，常常就是那幾個多放的小時。」