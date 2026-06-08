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▲今年《我是你的菜》特別開放素人觀眾參與演出。高餐大同學台風穩健，說得一口好菜。（圖／翻攝畫面）

相聲瓦舍全新創作《我是你的菜》於衛武營演出圓滿落幕，團長馮翊綱親自領軍登台，以國人耳熟能詳的中華菜色為創作基底，融合歷史故事、人文典故與時事議題，透過相聲特有的幽默語彙與敘事魅力，端出一道兼具文化深度與歡笑能量的舞台盛宴。由於《我是你的菜》以中華料理為創作主軸，透過三十道經典菜色串聯三十段人生故事與情感記憶，讓餐飲專業人士在觀劇過程中，不僅能看見熟悉的飲食文化，更能感受到料理背後所蘊含的人文底蘊與時代意義。因此，此次演出特別邀請國立高雄餐旅大學，由副校長王美蓉及廚藝學院院長陳紫玲及師生團隊共同觀賞演出。值得一提的是，今年《我是你的菜》特別開放素人觀眾參與演出，每場皆邀請一至三位素人來賓於演出尾聲登台，與專業演員共同完成3至5分鐘的相聲橋段。此次來自高雄餐旅大學的學生黃士庭成功獲選，登上衛武營舞台與相聲瓦舍演員同台演出，展現餐旅學子除了具備專業廚藝與服務能力之外，也擁有優秀的表達能力與舞台魅力。這樣的跨界交流，正呼應高餐大長期推動的人文化教育理念。高餐大以「本土紮根、國際拓伸」為發展方向，並以「人文化、專業化、企業化、國際化」作為四大辦學核心價值。其中，人文化特別強調人本教育、博雅素養與服務精神，培養學生兼具專業技能與人文關懷；而專業化則重視理論與實務並重，讓學生在餐旅領域建立紮實競爭力。