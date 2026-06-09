西南氣流、滯留鋒面豪雨續攻，中央氣象署今（9）日下午4時更新「雨量預報」，明（10）日「新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市」等7縣市山區，達到停班停課標準，不過是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。
最新雨量預測，6月9日晚間8時至6月10日晚間8時，「高雄市山區」預估150至300毫米、「新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區」150至250毫米，這些區域、共計7縣市達到停班停課標準。
豪雨影響期間（06月09日00時至6月11日24時），總雨量預估方面，以高雄山區、屏東山區、嘉義山區的300至500毫米最多，台南山區250至400毫米，竹山區、苗栗山區、南投山區、台中山區200至400毫米，苗栗以南平地普遍有200至400毫米，新竹以北平地100至250毫米。
氣象署說明，今明兩天，滯留鋒面就在台灣上空，搭配「西南氣流」帶來的豐沛水氣，全台都會下雨，且累積雨量普遍達豪雨，「中南部山區」雨勢最大，要注意豪雨等級以上降雨，整體雨勢可能不輸颱風影響；周四（6月11日）滯留鋒面往南移動，北台灣降雨趨緩，但中南部仍有局部大雨。
🟡豪雨假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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氣象署說明，今明兩天，滯留鋒面就在台灣上空，搭配「西南氣流」帶來的豐沛水氣，全台都會下雨，且累積雨量普遍達豪雨，「中南部山區」雨勢最大，要注意豪雨等級以上降雨，整體雨勢可能不輸颱風影響；周四（6月11日）滯留鋒面往南移動，北台灣降雨趨緩，但中南部仍有局部大雨。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。