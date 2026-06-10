2026年世界盃足球賽即將在台灣時間6月12日熱血開踢！這項四年一度的體育盛事，除了球場上拳拳到肉的48國大戰、總計104場的鐵血賽事讓人沸騰外，場邊的「動物預言家」更是歷屆球迷津津樂道的超級焦點。從2008年歐洲盃開始，這股動物預測瘋潮便席捲全球，各路萌寵紛紛化身「足壇軍師」。在今年NOWnews運動中心派出全新秘密武器——美洲角蛙「蛙貴」大展神威之前，特別為大家盤點歷屆最神準的「傳奇明燈」，以及讓人欲哭無淚的「地獄冥燈」，看看究竟誰才是真正的動物界懂球帝。
傳奇明燈組：牠們的直覺，連大數據預測模型都害怕！
1. 章魚保羅（Paul the Octopus）——永遠的「動物界預測天花板」
2. 大象奈莉（Nelly the Elephant）——穩定輸出的「長青神嘴」
3. 日本水獺太洋（Taiyo the Otter）——爆冷流派的「現象級新星」
地獄冥燈與平庸組：跟著牠們買，天台風很大
今年2026世足擴軍至48隊、104場賽事，NOWnews運動中心推派「蛙貴」——美洲角蛙出戰，牠將以霸氣外型與神秘直覺，接棒這項傳統。蛙貴是否能超越保羅，成為新一代「神蛙」？讓我們一起鎖定NOWnews官方YouTube，見證這場充滿驚奇的《蛙貴的挑戰》。
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1. 章魚保羅（Paul the Octopus）——永遠的「動物界預測天花板」
- 封神戰績： 總計14猜12中，準確度高達85.7%
- 經典戰役： 2010年南非世界盃期間，保羅創下前無古人、後無來者的神話。牠不僅連續精準預測德國隊當屆所有的7場比賽（包含小組賽意外爆冷輸給塞爾維亞），更在決賽前頂住兩國球迷的口水戰，精準選中西班牙奪冠。
- 名嘴講評： 保羅的狂暴表現當時讓數學家都傻眼（連續8場全對的機率僅有1/256）。牠是動物預測史上最耀眼的「絕對明燈」，至今依然是所有後進者無法踰越的巨型高牆。
- 封神戰績： 33場預測中猜對30場（準確率高達90.9%）
- 預測方式： 透過將足球踢進標有國旗的球門來決定勝負。
- 名嘴講評： 奈莉不僅極具運動天賦，更跨越了2006世足、2010世足與2012歐洲盃等多屆大賽，甚至在女子世足和歐冠都有驚人命中率，是動物界少數能打破「倖存者偏差」、維持超高穩定度的「長青明燈」。
- 封神戰績： 2022卡達世界盃一戰成名。
- 經典戰役： 當時牠以極具高難度的方式，將小足球精準丟入「勝/負/平」三色桶中。在全日本都不敢看好的情況下，太洋鐵口直斷預測日本將爆冷擊敗傳統強權德國，結果「藍武士」真的上演驚奇，讓牠瞬間成為席捲全球社群的現象級明燈。
- 中國大貓熊「迎美（Ying Mei）」： 雖然外型可愛，但牠在預測時的準確率僅有悲劇般的36%。明顯低於瞎猜的隨機機率，完美坐穩了足壇「地獄冥燈」的寶座。
- 日本企鵝「小藍（Aochan）」： 2014年世界盃雄心壯志出擊，首戰預測日本能戰勝象牙海岸，結果不幸翻車，開局直接吞下0勝1敗後便泯然眾人。
今年2026世足擴軍至48隊、104場賽事，NOWnews運動中心推派「蛙貴」——美洲角蛙出戰，牠將以霸氣外型與神秘直覺，接棒這項傳統。蛙貴是否能超越保羅，成為新一代「神蛙」？讓我們一起鎖定NOWnews官方YouTube，見證這場充滿驚奇的《蛙貴的挑戰》。
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