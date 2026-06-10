全台最高Buffet「饗 A Joy」持續與國際名廚江振誠合作年度企劃《四季交饗曲》，新一季菜單即將於7月1日迎來盛夏篇章，這一次江主廚以「海」為靈感，透過三道夏季消暑限定聯名料理，描繪出對於夏日海洋不同層次的感受。以「沙灘」、「礁石」、「深海」衍生出三道菜「海納百川魚子醬珠寶盒」、「烏魚子蟹黃黃金涼麵」、「清燉牛尾肉圓澄清湯」，同樣無限量享用。
江振誠主廚說：「夏天應該是清涼、愉快，而且充滿活力的！是他將「玩心」、「翻玩」與「活潑感」注入盛夏料理之中，透過輕盈卻富有層次的節奏，重新演繹人們熟悉的夏日記憶。赴法習藝多年，主廚從南法地中海回到台灣，與這座島嶼最深刻也最自然的連結始終是海鮮，因此他以海回應風土，以味道記錄季節，一口氣設計三道新菜。
📍海納百川魚子醬珠寶盒：
特別選用黑潮鮪、立翅旗魚與彩虹鮭三種洄游性魚類匯聚海味。某種程度上，也象徵著江振誠主廚如同洄游於世界的魚群，歷經世界遊歷後，再次回到最初的所在—台灣。他以「珠寶盒」為意象，想像將夏季洄游的旅人，如同不同的海味層層收納其中。將魚鮮搭配土佐醋凍的清爽酸香，讓整體風味更加輕盈明亮，海風的鹹味交融魚鮮的甘甜。
📍烏魚子蟹黃黃金涼麵：
則描繪主廚記憶中盛夏海岸的另一種風景—當金黃色的夕陽沉入海平線，整座島嶼被餘暉緩緩染亮，一隻隻沙灘上的螃蟹爬出洞口。料理盛裝於高腳杯之中，選用台灣烏魚子的鹹香與蟹黃的鮮甜相互襯托，交織出濃郁而純粹的海味，搭配主廚特製夏日涼麵，既清爽又過癮。
📍清燉牛尾肉圓澄清湯：
很有趣地將料理套進透明塑膠袋中，以台灣街頭常見的淺藍色「邦提圈」繫起。來自主廚對盛夏海洋的第一印象—清澈無瑕，卻深不見底。而最令人驚喜的，則是主廚大膽翻玩台式庶民飲食記憶，以經典法式技法慢火燉煮牛尾膠質並澄清，在透明之中蘊藏渾厚深度。尾韻巧妙帶入亞洲熟悉的風味語彙與清新平衡的薑絲、香菜與魚露提味，取得細膩的平衡。
▪️饗 A Joy營業資訊：
地址：台北市信義區信義路五段7號 台北101 86樓
餐價：不分平假日每人午餐3280元+10%、晚餐3880元+10%
訂位：官方訂位平台
台中長榮酒店「咖啡廳自助百匯」推平日優惠 四人同行一人免費
另外，台中長榮桂冠酒店的「咖啡廳自助百匯」歡慶端午月，推出平日週一至週四午、
晚餐吃到飽優惠，四位大人同行即享一人免費用餐，免費者需收原餐價的一成服務費。
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📍海納百川魚子醬珠寶盒：
特別選用黑潮鮪、立翅旗魚與彩虹鮭三種洄游性魚類匯聚海味。某種程度上，也象徵著江振誠主廚如同洄游於世界的魚群，歷經世界遊歷後，再次回到最初的所在—台灣。他以「珠寶盒」為意象，想像將夏季洄游的旅人，如同不同的海味層層收納其中。將魚鮮搭配土佐醋凍的清爽酸香，讓整體風味更加輕盈明亮，海風的鹹味交融魚鮮的甘甜。
📍烏魚子蟹黃黃金涼麵：
則描繪主廚記憶中盛夏海岸的另一種風景—當金黃色的夕陽沉入海平線，整座島嶼被餘暉緩緩染亮，一隻隻沙灘上的螃蟹爬出洞口。料理盛裝於高腳杯之中，選用台灣烏魚子的鹹香與蟹黃的鮮甜相互襯托，交織出濃郁而純粹的海味，搭配主廚特製夏日涼麵，既清爽又過癮。
很有趣地將料理套進透明塑膠袋中，以台灣街頭常見的淺藍色「邦提圈」繫起。來自主廚對盛夏海洋的第一印象—清澈無瑕，卻深不見底。而最令人驚喜的，則是主廚大膽翻玩台式庶民飲食記憶，以經典法式技法慢火燉煮牛尾膠質並澄清，在透明之中蘊藏渾厚深度。尾韻巧妙帶入亞洲熟悉的風味語彙與清新平衡的薑絲、香菜與魚露提味，取得細膩的平衡。
地址：台北市信義區信義路五段7號 台北101 86樓
餐價：不分平假日每人午餐3280元+10%、晚餐3880元+10%
訂位：官方訂位平台
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