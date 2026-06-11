韓國天團BIGBANG成軍20年，今（11）日宣布海外巡演國家、時間地點，讓全球的V.I.P嗨翻，台灣場將在10月10日於台北大巨蛋開唱，上一次BIGBANG來台灣已經是11年前，一名資深粉絲A小姐激動分享，等這天已經等了好久，而問起BIGBANG的魅力，她直呼成員的才華絕對是值得追隨的關鍵之一，自2006出道，幾乎每一首成名曲都是由團員親自操刀詞曲創作，加上他們在舞台上的鬆弛感與自信，即便曾經醜聞纏身，依舊抹滅不了他們輝煌的曾經。
BIGBANG唱到台灣 VIP終於等到這天
A小姐從BIGBANG出道以來就非常喜歡他們，當時我們都還只是學生，看不起昂貴的演唱會，只能在宿舍裡小聲地播著音樂，10年後出了社會，有一點經濟能力，2014年參加了他們在台灣舉辦的見面會，沒想到2017年TOP、G-Dragon、太陽、大聲相繼入伍，暫時停止團體活動，留下歌曲〈花路〉希望粉絲能等待他們的回歸之日，然而勝利在期間捲入了吸毒、性交易醜聞，直接宣布退圈。
這10年來，GD、大聲都有個人演唱會，A小姐也都有參與，不過她依舊期待BIGBANG合體的那天，今年BIGBANG在Coachella音樂節合體，雖然T.O.P已經退團，但在演唱安可曲〈Still Life〉時，聽見TOP饒舌的歌聲，A小姐竟然激動得哭出來，我好奇問她，BIGBANG的魅力到底是什麼？本來以為會聽到「很帥啊」這種回答，結果竟出乎意料。
打破偶像天花板 BIGBANG全自主製作
「他們很有才華啊！」A小姐說，BIGBANG出道的2006年代，幾乎所有偶像的歌曲都是由經紀公司製作，歌手只要負責賣形象跟唱歌。但 BIGBANG在隊長GD（G-DRAGON 權志龍）的帶領下，從成名作〈謊言〉、〈Haru Haru〉到後來的《MADE》專輯，全由成員親自操刀詞曲創作。
由於歌曲是自己寫的，自然能展現出內心最深的想法，無論是巨星背後的寂寞、愛情的狂熱，或是對生活的態度，BIGBANG的歌曲是有靈魂的，而不僅僅是洗腦的罐頭音樂，而這5人個性鮮明，GD的尖銳Rapping、太陽充滿靈魂的頂級R&B唱腔、大聲自帶搖滾爆發力的厚實嗓音，這些特質讓他們在音樂裡互補得天衣無縫。
如今BIGBANG確定將在10月於台北大巨蛋開唱，想必屆時VIP們一定會感動得一把鼻涕一把眼淚吧，那首經典的〈Fantastic Baby〉，甚至連我們的小孩都會唱了。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
A小姐從BIGBANG出道以來就非常喜歡他們，當時我們都還只是學生，看不起昂貴的演唱會，只能在宿舍裡小聲地播著音樂，10年後出了社會，有一點經濟能力，2014年參加了他們在台灣舉辦的見面會，沒想到2017年TOP、G-Dragon、太陽、大聲相繼入伍，暫時停止團體活動，留下歌曲〈花路〉希望粉絲能等待他們的回歸之日，然而勝利在期間捲入了吸毒、性交易醜聞，直接宣布退圈。
這10年來，GD、大聲都有個人演唱會，A小姐也都有參與，不過她依舊期待BIGBANG合體的那天，今年BIGBANG在Coachella音樂節合體，雖然T.O.P已經退團，但在演唱安可曲〈Still Life〉時，聽見TOP饒舌的歌聲，A小姐竟然激動得哭出來，我好奇問她，BIGBANG的魅力到底是什麼？本來以為會聽到「很帥啊」這種回答，結果竟出乎意料。
打破偶像天花板 BIGBANG全自主製作
「他們很有才華啊！」A小姐說，BIGBANG出道的2006年代，幾乎所有偶像的歌曲都是由經紀公司製作，歌手只要負責賣形象跟唱歌。但 BIGBANG在隊長GD（G-DRAGON 權志龍）的帶領下，從成名作〈謊言〉、〈Haru Haru〉到後來的《MADE》專輯，全由成員親自操刀詞曲創作。
由於歌曲是自己寫的，自然能展現出內心最深的想法，無論是巨星背後的寂寞、愛情的狂熱，或是對生活的態度，BIGBANG的歌曲是有靈魂的，而不僅僅是洗腦的罐頭音樂，而這5人個性鮮明，GD的尖銳Rapping、太陽充滿靈魂的頂級R&B唱腔、大聲自帶搖滾爆發力的厚實嗓音，這些特質讓他們在音樂裡互補得天衣無縫。
如今BIGBANG確定將在10月於台北大巨蛋開唱，想必屆時VIP們一定會感動得一把鼻涕一把眼淚吧，那首經典的〈Fantastic Baby〉，甚至連我們的小孩都會唱了。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110