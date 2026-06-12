任天堂（Nintendo）日前剛完成最新的 Nintendo Direct 發表會，帶來《薩爾達傳說：時之笛》重製版、《王國之心4》等多款備受期待的新作消息，讓不少玩家大讚「陣容超豪華」，然而發表會結束後，任天堂股價卻硬生生下跌 8.2%，引發市場關注，認為問題並非遊戲不夠多，而是投資人沒有等到最能帶動主機銷售的招牌作品《超級瑪利歐》。

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任天堂缺的不是遊戲　而是瑪利歐

本次發表會公布多達35款作品的最新消息，其中最受矚目的莫過於《薩爾達傳說：時之笛》重製版正式亮相，以及睽違多年後再度公開消息的《王國之心4》。還有《艾爾登法環》、《寶可夢傳說 Z-A》、《FF戰略版》接連登場，讓許多玩家看完直呼「根本神級陣容」，發表會後股價卻不升反跌，形成玩家叫好、市場卻不買單的特殊現象。

事實上，五月任天堂公布財報時，市場便曾出現類似疑慮。當時除了宣布調整 Switch 2 售價，也提出相對保守的業績展望，使市場對其成長動能抱持觀望態度。發表會後，玩家叫好，但資本市場顯然抱持不同看法，在許多投資人眼中《超級瑪利歐》是最具代表性的 IP，從《超級瑪利歐 奧德賽》到近年創下票房佳績的《超級瑪利歐兄弟電影版》，都展現其強大號召力，因此本次發表會未見全新 3D 瑪利歐亮相，也讓外界擔憂 Switch 2 缺乏足以支撐長期銷售動能的超級大作。

▲《超級瑪利歐》被視為任天堂最具代表性的招牌 IP，也是帶動主機銷售的重要關鍵。（圖／路透社）
▲《超級瑪利歐》被視為任天堂最具代表性的招牌 IP，也是帶動主機銷售的重要關鍵。（圖／路透社）
新瑪利歐缺席　玩家認為批評過於嚴苛

股價反映的是市場對任天堂未來獲利的預期，未必能代表玩家對遊戲內容的真實評價。不少玩家認為《時之笛》重製版就足以成為年度話題作品，《王國之心4》登上 Switch 2 更是令人驚喜，直言「這樣的陣容已經很豪華」、「算得上前三名的發表會」，認為市場的批評過於嚴苛。

隨著 Switch 2 即將迎來上市後的重要銷售階段，任天堂是否仍保留尚未公開的重量級作品，也成為市場關注焦點。畢竟從這次股價表現來看，即使《時之笛》與《王國之心4》等大作接連登場，投資人最在意的，似乎仍是那位戴著紅帽子的水管工何時回歸。

▲Switch 2 銷售前景備受關注，市場持續觀望後續重量級新作布局。（圖／路透社）
▲Switch 2 銷售前景備受關注，市場持續觀望後續重量級新作布局。（圖／路透社）

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林若瑋編輯記者

宜蘭人，畢業於政大傳播所，致力於當一個記錄者。