今年4月初，PS5 系列剛進行全球大漲價，另一邊的任天堂在5月也宣布，包括 Switch、Switch 2、Switch OLED、Switch Lite 等也將進行全球調漲，台灣市場方面，任天堂則表明，「Switch 2預定於2026年9月起變更建議售價，有關變更日期及最新建議售價詳情，將於日後公布。」
日本任天堂透過新聞稿指出，有鑑於市場環境的各種變化，並考慮到未來的全球業務前景，任天堂將對 Nintendo Switch 2 和 Nintendo Switch 遊戲機的廠商建議零售價做出調整。
📌Nintendo Switch 2： 原價49980日圓（約新台幣1萬元） → 59980日圓（約新台幣12000元）
📌Nintendo Switch： 原價32978日圓（約新台幣6600元） → 43980日圓（約新台幣8800元）
📌Nintendo Switch OLED：原價 37980日圓（約新台幣 7600 元） → 47980日圓（約新台幣9600元）
📌Nintendo Switch Lite：原價21978日圓（約新台幣 4400 元）→ 29980日圓（約新台幣6000元）
對此台灣任天堂聲明中，目前只有針對 Switch 2 的售價要進行變更，時間訂在9月，目前台灣的 Switch 2 的建議售價為新台幣14380元，以日本市場的漲幅來看，台灣可能在「非遊戲同捆包」的情況下，單一機台就要超過15000元。
歐美市場也無法躲過這波漲價潮，美國、加拿大、歐洲等地也將在9月1日調漲 Switch 2 價格，美國與加拿打漲了50美元或者加幣，歐元則調漲30元，換算整體漲幅大約落在1200到1500元新台幣之間。
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📌Nintendo Switch 2： 原價49980日圓（約新台幣1萬元） → 59980日圓（約新台幣12000元）
📌Nintendo Switch： 原價32978日圓（約新台幣6600元） → 43980日圓（約新台幣8800元）
📌Nintendo Switch OLED：原價 37980日圓（約新台幣 7600 元） → 47980日圓（約新台幣9600元）
📌Nintendo Switch Lite：原價21978日圓（約新台幣 4400 元）→ 29980日圓（約新台幣6000元）
歐美市場也無法躲過這波漲價潮，美國、加拿大、歐洲等地也將在9月1日調漲 Switch 2 價格，美國與加拿打漲了50美元或者加幣，歐元則調漲30元，換算整體漲幅大約落在1200到1500元新台幣之間。