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少女時代成員秀英跟交往14年的鄭敬淏，即使不再是戀人，彼此宣稱還是好朋友。事隔4天，秀英今（13）日首露面，與擔任失明防治運動本部團體會長的父親出席「第12屆與視障者同行和諧馬拉松大會」，她不受失戀陰霾影響，全程展現燦爛笑容，狀態看來相當不錯。秀英與交往14年的演員鄭敬淏分手後，今天首度出席公開活動，跟爸爸參加在首爾麻浦區上岩世界盃公園和平廣場舉行的「第12屆與視障者同行和諧馬拉松大會」。她以俐落馬尾造型亮相，身穿馬拉松活動T恤，搭配黑色短褲與外套，全程開朗燦笑、神彩奕奕，一點也看不出是剛失戀的人。其實秀英多年來持續投入視障者與遺傳性視網膜疾病患者相關公益活動，她曾透露父親因罹患視網膜色素變性症，已與病魔奮鬥超過15年，也讓她更加關注失明防治議題。除了擔任失明防治運動宣傳大使外，2023年更捐出3億韓元（約新台幣680萬元），支持失明相關疾病治療藥物研發基金，希望能為患者帶來更多治療機會。秀英與鄭敬淏的分手消息於9日曝光，2人都是韓國中央大學戲劇電影系出身，最初透過教會結識，2012年9月正式交往，並於2014年公開認愛。交往14年來始終低調穩定，不僅經常被目擊像老夫老妻般自在約會，也多次在節目和訪問中自然提及彼此，一直被視為韓國演藝圈最具代表性的長壽情侶之一。直到去年12月，秀英與鄭敬淏都還被民眾拍到一同現身韓國購物中心逛街，2人戴著同款藍色棒球帽、穿著牛仔褲並肩同行，互動自然又甜蜜。如今突然傳出分手消息，讓不少一路見證這段感情的粉絲大受打擊。