到鼎泰豐如果只懂點小籠包和排骨炒飯那就太可惜了！近年被內行老饕瘋傳的夏季限定王牌「涼筍沙拉」日前悄悄低調回歸，雖然一盤定價逼近 300 元大關，卻依然憑藉著毫無纖維、鮮甜如水梨的極致爆汁口感在社群上掀起吃貨朝聖潮，更因精品級的價格與官方沒說的製作內幕引爆全網熱烈討論！

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🟡 一盤290元值得嗎？社群引爆主婦與部落客大論戰

近日在 Threads 與各大美食社群上，一盤盤擺盤精緻、色澤嫩白的涼筍狂刷一排存在感，許多網友興奮高呼「一年就等這一次！」但高昂身價也引發熱議，就有主婦認為，這一份分量不多的冷筍官方定價高達 290 元，同樣的錢在傳統市場可以一口氣買到 3 大支，阿母看到帳單都大罵敗家。

然而，許多美食部落客在私下點評時卻紛紛平反，直指鼎泰豐的蔬菜類向來是隱藏的頂級功夫菜，這盤冷筍吃起來毫無纖維感、甚至像高檔水梨般爆汁鮮甜，絕對是內行高手坐下必點的夏日神物。

▲不只小籠包炒飯！網友在 Threads 曬出鼎泰豐內行必點的「涼筍沙拉」實拍照，白皙嫩滑、爆汁如水梨的視覺感，讓吃貨大呼：貴得有道理！（圖／翻攝自 Threads）
▲不只小籠包炒飯！網友在 Threads 曬出鼎泰豐內行必點的「涼筍沙拉」實拍照，白皙嫩滑、爆汁如水梨的視覺感，讓吃貨大呼：貴得有道理！（圖／翻攝自 Threads）
🟡 媲美「神級高麗菜」！饕客揭露不踩雷 2 大內幕

為什麼一盤快 300 元的涼筍能讓人心甘情願排隊？內行網友特別將它與鼎泰豐同樣威名遠播的「神級高麗菜」、冬天限定的「炒豆苗」做對比，留言指出：「大家都知道鼎泰豐的高麗菜連甜度跟清脆部位都精準篩選過，這盤冷筍也是同等的變態級標準！

老饕進一步揭露其不苦、不刮口的 2 大靈魂內幕：第一，官方擁有嚴格的「盲選契作」，確保竹筍必須在清晨天亮前採收，絕不能照到陽光；第二是極致的「零死角去皮法」，上桌的每一塊都是完美黃金比例的滾刀塊，保證 100% 柔嫩鮮甜。

▲這才是老饕的滿分點法！Threads 網友分享鼎泰豐「夢幻全套陣容」，除了經典的小籠包與排骨蛋炒飯，更加入神級高麗菜與隱藏版涼筍，被盛讚是內行人才懂的「天花板組合」。（圖／翻攝自 Threads）
▲這才是老饕的滿分點法！Threads 網友分享鼎泰豐「夢幻全套陣容」，除了經典的小籠包與排骨蛋炒飯，更加入神級高麗菜與隱藏版涼筍，被盛讚是內行人才懂的「天花板組合」。（圖／翻攝自 Threads）
🟡 想吃水梨級綠竹筍？農糧署傳授4字口訣

如果想省荷包，農糧署也在官方粉專特別傳授挑選綠竹筍的私房秘訣。農糧署指出，買筍時要認明「白、彎、短、肥」四大原則：切口處要水嫩潔白、筍體要像牛角般矮小彎曲、基部則要肥大厚實。

農糧署更特別提醒，挑選時一定要「避免頂端帶有青綠色」，因為竹筍一旦出土照到太陽就會「出青」，筍尖會合成帶有苦味的物質（紫杉氰糖苷，Taxiphyllin），這就是一般人最怕吃到苦筍的原因。主婦們只要把握官方四大口訣，在家也能挑出媲美名店的水梨級頂級綠竹筍！

▲農糧署官方傳授綠竹筍「白、彎、短、肥」四大挑選口訣，存圖收藏後去市場不怕再踩雷買到苦筍。（圖／翻攝自鮮享農YA - 農糧署臉書粉專）
▲農糧署官方傳授綠竹筍「白、彎、短、肥」四大挑選口訣，存圖收藏後去市場不怕再踩雷買到苦筍。（圖／翻攝自鮮享農YA - 農糧署臉書粉專）


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...