韓劇《鐵拳教育》近期蟬聯 Netflix 冠軍，作品改編自網路漫畫《極權教師》，透過校園霸凌、教權崩壞、家庭失能等議題，引發共鳴及討論。事實上，校園暴力、升學壓力、外貌歧視與青少年犯罪，長年都是韓國漫畫的重要題材。從《弱美男英雄》到《看臉時代》，許多作品用「打架爽漫」包裝，實際上卻點出了社會真實存在的「事件」。《NOWNEWS今日新聞》整理5部揭開校園黑暗面的韓國人氣作品。
《極權教師》教訓學生不是重點，教育才是
《極權教師》由蔡溶宅擔任編劇、韓嘉藍作畫，自2020年起於 Naver Webtoon 連載，2026年改編為 Netflix 韓劇《鐵拳教育》。故事設定在教育體制逐漸崩壞的社會，校園霸凌頻傳、教師失去管教權、家長過度干預校園事務，政府因此成立特殊機構「教權保護局」，派遣監督官羅華鎮進駐校園，以非常手段處理各種失控案件。
作品採單元劇形式進行，每個篇章都像是一則獨立的社會新聞。從校園霸凌、網路暴力到教師遭惡意檢舉，甚至家庭失能、未成年犯罪與恐龍家長等議題都被搬上檯面。《極權教師》的特別之處在於，它並不是把問題全推給不受教的學生，霸凌者、旁觀者、老師、家長、教育制度本身或者是環境，都可能是悲劇的一環。它真正想討論的是當學生、老師、家長與制度彼此失去信任時，我們究竟該如何去教育下一代。
《弱美男英雄》暴力不會消失，只會不斷複製
《弱美男英雄》由 SEOPASS 擔任編劇、RAZEN 作畫，2018年於 Naver Webtoon 開始連載，2023年完結，共267話。作品後續改編為真人韓劇《弱美男英雄 Class 1》與《弱美男英雄 Class 2》，由朴志訓主演，成為近年最成功的校園漫改作品之一。主角延時恩是一名模範生，瘦弱的外表使他成為校園霸凌的目標，與一般校園漫畫不同，他並非依靠蠻力回應暴力，而是利用觀察力、邏輯能力與心理戰反擊對手。
《弱美男英雄》劇情從校園暴力延伸到友情、背叛、家庭創傷與青少年成長等議題。漫畫中許多霸凌者並非天生邪惡，而是來自破碎家庭或長期缺乏關愛的環境。作品不斷呈現一個殘酷事實，「暴力往往不是突然出現，而是在環境中被一代又一代的複製」。比起打架漫畫，《弱美男英雄》更像是一部關於青春創傷與成長的故事，讓我們看見受害者與加害者之間往往只有一線之隔。
《看臉時代》長相不同，人生真的會不一樣
《看臉時代》由韓國漫畫家朴泰俊創作，自2014年起於 Naver Webtoon 連載至今，是韓國最具代表性的長壽網漫之一，於2022年改編為 Netflix 動畫。主角朴炯碩因肥胖與外貌問題長期遭受霸凌，甚至被迫轉學。某天醒來，他突然獲得一副高大帥氣的新身體，因此開始體驗截然不同的人生。
漫畫最初聚焦在校園霸凌與外貌歧視，隨著劇情發展，逐漸擴展至社會階級、家庭暴力、幫派文化與青少年犯罪等。許多讀者認為《看臉時代》是部披著校園漫畫外皮的社會觀察作品，透過漫畫讓讀者看見社會對外貌的現實偏見，同一個人僅僅因為長相不同，就能獲得截然不同的待遇時，也不禁讓人開始思考「如果外表真的能決定機會與價值，那努力究竟還剩下多少意義？」
《Study Group》有時候，想讀書之前得先學會打架
《Study Group》由申炯旭擔任編劇、柳承淵作畫，自2019年起於 Naver Webtoon 連載，2025年改編成真人韓劇後再度掀起討論。作品最大的特色就是反差感，主角尹加敏最大的夢想不是稱霸校園，而是考上大學，但他偏偏就讀一所問題學生聚集的高中，為了成立讀書會，他不得不靠著驚人的打鬥能力保護自己與同學。
漫畫裡經常出現一邊準備考試、一邊打群架的荒謬場面，看似熱血搞笑，實際上卻反映韓國社會長期存在的教育焦慮。當周遭環境將學生推向暴力與放棄學習時，「想認真讀書」反而成了一件困難的事情，作品透過不同角色的家庭背景與成長經歷，呈現教育資源落差、升學壓力與階級問題，讓《Study Group》不只是校園打架漫畫，更像是一封寫給韓國教育制度的諷刺信。
《獨孤》比霸凌更可怕的，是所有人的沉默
《獨孤》由 Meen 與白承勳共同創作，2014年至2015年間於韓國平台連載，作品人氣極高，後續推出《Tong》、《Blood Rain》等系列作品，並於2018年改編為真人網路劇《獨孤 Rewind》，由 EXO 成員世勳主演。故事講述主角姜赫為替遭霸凌身亡的雙胞胎哥哥復仇，偽裝成哥哥身分進入校園，一步步找出事件背後的真相，同時結識一群並肩作戰的夥伴。
與許多校園漫畫不同，《獨孤》沒有超能力，也沒有奇幻設定，所有衝突都建立在現實基礎之上，因此顯得格外殘酷，校園幫派、未成年犯罪、暴力文化與沉默旁觀者，共同構成這部作品的核心。《獨孤》裡的許多悲劇並不是因為壞人太多，而是願意伸出援手的人太少，「當所有人都選擇旁觀時，暴力便有了繼續滋長的空間」。但假若當悲劇已經發生，復仇能夠帶來救贖嗎？又或者，社會更應該思考的是如何阻止下一個受害者出現。
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《極權教師》由蔡溶宅擔任編劇、韓嘉藍作畫，自2020年起於 Naver Webtoon 連載，2026年改編為 Netflix 韓劇《鐵拳教育》。故事設定在教育體制逐漸崩壞的社會，校園霸凌頻傳、教師失去管教權、家長過度干預校園事務，政府因此成立特殊機構「教權保護局」，派遣監督官羅華鎮進駐校園，以非常手段處理各種失控案件。
作品採單元劇形式進行，每個篇章都像是一則獨立的社會新聞。從校園霸凌、網路暴力到教師遭惡意檢舉，甚至家庭失能、未成年犯罪與恐龍家長等議題都被搬上檯面。《極權教師》的特別之處在於，它並不是把問題全推給不受教的學生，霸凌者、旁觀者、老師、家長、教育制度本身或者是環境，都可能是悲劇的一環。它真正想討論的是當學生、老師、家長與制度彼此失去信任時，我們究竟該如何去教育下一代。
《弱美男英雄》由 SEOPASS 擔任編劇、RAZEN 作畫，2018年於 Naver Webtoon 開始連載，2023年完結，共267話。作品後續改編為真人韓劇《弱美男英雄 Class 1》與《弱美男英雄 Class 2》，由朴志訓主演，成為近年最成功的校園漫改作品之一。主角延時恩是一名模範生，瘦弱的外表使他成為校園霸凌的目標，與一般校園漫畫不同，他並非依靠蠻力回應暴力，而是利用觀察力、邏輯能力與心理戰反擊對手。
《弱美男英雄》劇情從校園暴力延伸到友情、背叛、家庭創傷與青少年成長等議題。漫畫中許多霸凌者並非天生邪惡，而是來自破碎家庭或長期缺乏關愛的環境。作品不斷呈現一個殘酷事實，「暴力往往不是突然出現，而是在環境中被一代又一代的複製」。比起打架漫畫，《弱美男英雄》更像是一部關於青春創傷與成長的故事，讓我們看見受害者與加害者之間往往只有一線之隔。
《看臉時代》由韓國漫畫家朴泰俊創作，自2014年起於 Naver Webtoon 連載至今，是韓國最具代表性的長壽網漫之一，於2022年改編為 Netflix 動畫。主角朴炯碩因肥胖與外貌問題長期遭受霸凌，甚至被迫轉學。某天醒來，他突然獲得一副高大帥氣的新身體，因此開始體驗截然不同的人生。
漫畫最初聚焦在校園霸凌與外貌歧視，隨著劇情發展，逐漸擴展至社會階級、家庭暴力、幫派文化與青少年犯罪等。許多讀者認為《看臉時代》是部披著校園漫畫外皮的社會觀察作品，透過漫畫讓讀者看見社會對外貌的現實偏見，同一個人僅僅因為長相不同，就能獲得截然不同的待遇時，也不禁讓人開始思考「如果外表真的能決定機會與價值，那努力究竟還剩下多少意義？」
《Study Group》由申炯旭擔任編劇、柳承淵作畫，自2019年起於 Naver Webtoon 連載，2025年改編成真人韓劇後再度掀起討論。作品最大的特色就是反差感，主角尹加敏最大的夢想不是稱霸校園，而是考上大學，但他偏偏就讀一所問題學生聚集的高中，為了成立讀書會，他不得不靠著驚人的打鬥能力保護自己與同學。
漫畫裡經常出現一邊準備考試、一邊打群架的荒謬場面，看似熱血搞笑，實際上卻反映韓國社會長期存在的教育焦慮。當周遭環境將學生推向暴力與放棄學習時，「想認真讀書」反而成了一件困難的事情，作品透過不同角色的家庭背景與成長經歷，呈現教育資源落差、升學壓力與階級問題，讓《Study Group》不只是校園打架漫畫，更像是一封寫給韓國教育制度的諷刺信。
《獨孤》由 Meen 與白承勳共同創作，2014年至2015年間於韓國平台連載，作品人氣極高，後續推出《Tong》、《Blood Rain》等系列作品，並於2018年改編為真人網路劇《獨孤 Rewind》，由 EXO 成員世勳主演。故事講述主角姜赫為替遭霸凌身亡的雙胞胎哥哥復仇，偽裝成哥哥身分進入校園，一步步找出事件背後的真相，同時結識一群並肩作戰的夥伴。
與許多校園漫畫不同，《獨孤》沒有超能力，也沒有奇幻設定，所有衝突都建立在現實基礎之上，因此顯得格外殘酷，校園幫派、未成年犯罪、暴力文化與沉默旁觀者，共同構成這部作品的核心。《獨孤》裡的許多悲劇並不是因為壞人太多，而是願意伸出援手的人太少，「當所有人都選擇旁觀時，暴力便有了繼續滋長的空間」。但假若當悲劇已經發生，復仇能夠帶來救贖嗎？又或者，社會更應該思考的是如何阻止下一個受害者出現。