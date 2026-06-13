2026年端午節在6月19日，近期應該不少民眾已經開始收送粽子，但送粽子其實也有民俗禁忌。命理老師楊登嵙提醒，端午送粽有4大禁忌要注意，尤其「整串肉粽」不要直接送人，若收到整串粽子，也建議立刻用剪刀將線剪開，或象徵性向對方收1元，以「買賣」形式化解，避免引起誤會或不好的聯想。
粽子不要整串送 收到可剪線化解
端午節少不了吃粽子，但楊登嵙表示，民俗上不建議將整串肉粽直接送人，原因是「吊肉粽」容易讓人聯想到不吉利的意象，部分地區也有「送肉粽」送煞習俗，因此送粽子前最好先將綁線剪開，改成散裝或盒裝形式。如果已經收到整串粽子，楊登嵙建議，可馬上用剪刀將線剪斷；另一種做法，則是象徵性向對方收取1元，讓原本的贈送變成買賣，藉此避開民俗上的忌諱，也能避免收禮者心中有疙瘩。
家中一年內有喪事 不宜主動包粽送禮
此外，家中一年內若有喪事，傳統民俗認為逢年過節不宜大肆慶祝，也不建議主動包粽子、買粽子送人。楊登嵙指出，若家中仍在服喪期間，可接受親友致贈粽子，但不宜主動製作或購買粽子分送他人。
病重者、剛分手離職者 也不適合送粽
楊登嵙也提醒，粽子不宜送給病重或臨終者，因端午在傳統上又被視為驅邪避疫的重要節日，若在此時送粽給病重者，容易被解讀為不吉利。若對方剛離婚、剛分手，或正處於離職、待業狀態，也不建議送粽子。楊登嵙表示，因為「粽」與「中」音近，送粽給失意者，可能讓對方聯想到「被送中」、「被捆住」或帶有嘲諷意味，反而讓原本好意變尷尬。
端午送禮怎麼避雷？盒裝、散裝最保險
若想在端午節送粽又避免觸犯民俗忌諱，最簡單方式就是選擇盒裝粽禮，或先將整串粽子剪開後再分送。若收到親友贈送的整串粽，也不必過度緊張，只要將綁線剪開即可。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
端午節少不了吃粽子，但楊登嵙表示，民俗上不建議將整串肉粽直接送人，原因是「吊肉粽」容易讓人聯想到不吉利的意象，部分地區也有「送肉粽」送煞習俗，因此送粽子前最好先將綁線剪開，改成散裝或盒裝形式。如果已經收到整串粽子，楊登嵙建議，可馬上用剪刀將線剪斷；另一種做法，則是象徵性向對方收取1元，讓原本的贈送變成買賣，藉此避開民俗上的忌諱，也能避免收禮者心中有疙瘩。
此外，家中一年內若有喪事，傳統民俗認為逢年過節不宜大肆慶祝，也不建議主動包粽子、買粽子送人。楊登嵙指出，若家中仍在服喪期間，可接受親友致贈粽子，但不宜主動製作或購買粽子分送他人。
病重者、剛分手離職者 也不適合送粽
楊登嵙也提醒，粽子不宜送給病重或臨終者，因端午在傳統上又被視為驅邪避疫的重要節日，若在此時送粽給病重者，容易被解讀為不吉利。若對方剛離婚、剛分手，或正處於離職、待業狀態，也不建議送粽子。楊登嵙表示，因為「粽」與「中」音近，送粽給失意者，可能讓對方聯想到「被送中」、「被捆住」或帶有嘲諷意味，反而讓原本好意變尷尬。
端午送禮怎麼避雷？盒裝、散裝最保險
若想在端午節送粽又避免觸犯民俗忌諱，最簡單方式就是選擇盒裝粽禮，或先將整串粽子剪開後再分送。若收到親友贈送的整串粽，也不必過度緊張，只要將綁線剪開即可。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。