人氣手遊《Pokémon GO》自2000年推出「補給站掃描」（AR Scan）功能，不少玩家為了獲得遊戲獎勵，曾拿著手機繞補給站周圍拍攝環境，而《Pokémon GO》開發商 Niantic 去年出售遊戲部門後，分拆成立的 Niantic Spatial 持續投入空間運算與 AI 技術發展。根據英國《衛報》報導，這些累積多年的實景掃描資料，正被用來訓練人工智慧（AI）模型理解現實世界空間，未來甚至可能應用於協助軍用無人機在戰區內定位。

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從補給站掃描到無人機導航　玩家資料用途受關注

《Pokémon GO》於2020年推出 AR 掃描功能，多年來，全球玩家累積了大量街景、建築物與地標掃描資料，也讓 Niantic 建立起龐大的真實世界 3D 地圖資料庫。這些資料能夠幫助 AI 理解建築物、道路、街景與空間關係，Niantic Spatial 希望藉此打造具備空間認知能力的 AI 系統，讓機器像人類一樣理解周遭環境。

Niantic Spatial 在去年與開發無人機技術的公司 Vantor 建立合作關係，Vantor 部分產品已獲軍方採用。兩方合作目標是讓無人機即使在 GPS 訊號遭干擾、阻斷甚至遭欺騙的環境中，依然能透過 AI 辨識周遭地形與建築，自主完成定位與導航。

▲Niantic Spatial 近年積極發展空間運算技術，希望打造能理解真實世界環境的 AI 模型。（圖／Niantic Spatial）
▲Niantic Spatial 近年積極發展空間運算技術，希望打造能理解真實世界環境的 AI 模型。（圖／Niantic Spatial）
合作聲明指出，現代戰場經常面臨電子干擾與 GPS 失效問題，一旦失去衛星定位能力，自動化系統與作戰單位便可能無法掌握自身位置與周遭環境，因此需要新的導航技術作為替代方案。對於外界質疑玩家資料是否被用於軍事用途，Niantic Spatial 回應表示，《Pokémon GO》的 AR 掃描資料皆由玩家主動提交，並受到當時服務條款與隱私政策規範。

Niantic Spatial 發言人表示，這些 AR 實景掃描資料均來自選擇使用該功能的玩家，公司目前與 Vantor 的合作仍處於初期階段，尚未進入大規模實際應用。不過相關消息曝光後，仍讓不少玩家感到意外，原本只是為了抓寶、拿獎勵而掃描補給站，沒想到相關資料未來可能成為 AI 與無人機技術發展的一部分。

▲《Pokémon GO》透過擴增實境（AR）技術，讓玩家能在現實世界中捕捉寶可夢。（圖／Pokémon GO）
▲《Pokémon GO》透過擴增實境（AR）技術，讓玩家能在現實世界中捕捉寶可夢。（圖／Pokémon GO）
《Pikmin Bloom》皮克敏也受關注　背後同樣仰賴地圖技術

事實上，Niantic 近年已逐步將重心從遊戲轉向空間運算與 AI 技術。今年 Scopely 以 35 億美元收購 Niantic 遊戲部門，《Pokémon GO》等作品也納入旗下，而 Niantic Spatial 則持續經營多年累積的地圖與 AR 技術資產。

除了《Pokémon GO》之外，近年在台灣擁有不少玩家的《Pikmin Bloom》 也是由 Niantic 開發。玩家每天散步種花、蒐集飾品皮克敏、探索不同地標時，所看到的花朵路線、探測器功能以及各種地點分類，背後同樣仰賴 Niantic 建立多年的地圖與定位技術運作。

雖然目前沒有消息指出《Pikmin Bloom》玩家資料被用於訓練軍事用途 AI，但兩款遊戲皆出自 Niantic 之手，也同樣建立在地圖與定位技術之上。對不少每天帶著皮克敏出門種花的玩家來說，這起事件也讓人重新認識到，自己平常漫步公園、商店與街道的遊戲體驗，背後其實依賴著一套龐大的現實世界地圖系統。而這些原本用來抓寶、種花的技術，在 AI 時代下，也發展出遊戲之外的應用價值。

▲不少《Pikmin Bloom》玩家會透過散步、種花蒐集皮克敏圖鑑，雨天限定皮克敏更吸引玩家在梅雨季外出挑戰。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
▲不少《Pikmin Bloom》玩家會透過散步、種花蒐集皮克敏圖鑑，雨天限定皮克敏更吸引玩家在梅雨季外出挑戰。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
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林若瑋編輯記者

宜蘭人，畢業於政大傳播所，致力於當一個記錄者。