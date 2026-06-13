人氣手遊《Pokémon GO》自2000年推出「補給站掃描」（AR Scan）功能，不少玩家為了獲得遊戲獎勵，曾拿著手機繞補給站周圍拍攝環境，而《Pokémon GO》開發商 Niantic 去年出售遊戲部門後，分拆成立的 Niantic Spatial 持續投入空間運算與 AI 技術發展。根據英國《衛報》報導，這些累積多年的實景掃描資料，正被用來訓練人工智慧（AI）模型理解現實世界空間，未來甚至可能應用於協助軍用無人機在戰區內定位。
從補給站掃描到無人機導航 玩家資料用途受關注
《Pokémon GO》於2020年推出 AR 掃描功能，多年來，全球玩家累積了大量街景、建築物與地標掃描資料，也讓 Niantic 建立起龐大的真實世界 3D 地圖資料庫。這些資料能夠幫助 AI 理解建築物、道路、街景與空間關係，Niantic Spatial 希望藉此打造具備空間認知能力的 AI 系統，讓機器像人類一樣理解周遭環境。
Niantic Spatial 在去年與開發無人機技術的公司 Vantor 建立合作關係，Vantor 部分產品已獲軍方採用。兩方合作目標是讓無人機即使在 GPS 訊號遭干擾、阻斷甚至遭欺騙的環境中，依然能透過 AI 辨識周遭地形與建築，自主完成定位與導航。
合作聲明指出，現代戰場經常面臨電子干擾與 GPS 失效問題，一旦失去衛星定位能力，自動化系統與作戰單位便可能無法掌握自身位置與周遭環境，因此需要新的導航技術作為替代方案。對於外界質疑玩家資料是否被用於軍事用途，Niantic Spatial 回應表示，《Pokémon GO》的 AR 掃描資料皆由玩家主動提交，並受到當時服務條款與隱私政策規範。
Niantic Spatial 發言人表示，這些 AR 實景掃描資料均來自選擇使用該功能的玩家，公司目前與 Vantor 的合作仍處於初期階段，尚未進入大規模實際應用。不過相關消息曝光後，仍讓不少玩家感到意外，原本只是為了抓寶、拿獎勵而掃描補給站，沒想到相關資料未來可能成為 AI 與無人機技術發展的一部分。
《Pikmin Bloom》皮克敏也受關注 背後同樣仰賴地圖技術
事實上，Niantic 近年已逐步將重心從遊戲轉向空間運算與 AI 技術。今年 Scopely 以 35 億美元收購 Niantic 遊戲部門，《Pokémon GO》等作品也納入旗下，而 Niantic Spatial 則持續經營多年累積的地圖與 AR 技術資產。
除了《Pokémon GO》之外，近年在台灣擁有不少玩家的《Pikmin Bloom》 也是由 Niantic 開發。玩家每天散步種花、蒐集飾品皮克敏、探索不同地標時，所看到的花朵路線、探測器功能以及各種地點分類，背後同樣仰賴 Niantic 建立多年的地圖與定位技術運作。
雖然目前沒有消息指出《Pikmin Bloom》玩家資料被用於訓練軍事用途 AI，但兩款遊戲皆出自 Niantic 之手，也同樣建立在地圖與定位技術之上。對不少每天帶著皮克敏出門種花的玩家來說，這起事件也讓人重新認識到，自己平常漫步公園、商店與街道的遊戲體驗，背後其實依賴著一套龐大的現實世界地圖系統。而這些原本用來抓寶、種花的技術，在 AI 時代下，也發展出遊戲之外的應用價值。
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《Pokémon GO》於2020年推出 AR 掃描功能，多年來，全球玩家累積了大量街景、建築物與地標掃描資料，也讓 Niantic 建立起龐大的真實世界 3D 地圖資料庫。這些資料能夠幫助 AI 理解建築物、道路、街景與空間關係，Niantic Spatial 希望藉此打造具備空間認知能力的 AI 系統，讓機器像人類一樣理解周遭環境。
Niantic Spatial 在去年與開發無人機技術的公司 Vantor 建立合作關係，Vantor 部分產品已獲軍方採用。兩方合作目標是讓無人機即使在 GPS 訊號遭干擾、阻斷甚至遭欺騙的環境中，依然能透過 AI 辨識周遭地形與建築，自主完成定位與導航。
Niantic Spatial 發言人表示，這些 AR 實景掃描資料均來自選擇使用該功能的玩家，公司目前與 Vantor 的合作仍處於初期階段，尚未進入大規模實際應用。不過相關消息曝光後，仍讓不少玩家感到意外，原本只是為了抓寶、拿獎勵而掃描補給站，沒想到相關資料未來可能成為 AI 與無人機技術發展的一部分。
事實上，Niantic 近年已逐步將重心從遊戲轉向空間運算與 AI 技術。今年 Scopely 以 35 億美元收購 Niantic 遊戲部門，《Pokémon GO》等作品也納入旗下，而 Niantic Spatial 則持續經營多年累積的地圖與 AR 技術資產。
除了《Pokémon GO》之外，近年在台灣擁有不少玩家的《Pikmin Bloom》 也是由 Niantic 開發。玩家每天散步種花、蒐集飾品皮克敏、探索不同地標時，所看到的花朵路線、探測器功能以及各種地點分類，背後同樣仰賴 Niantic 建立多年的地圖與定位技術運作。
雖然目前沒有消息指出《Pikmin Bloom》玩家資料被用於訓練軍事用途 AI，但兩款遊戲皆出自 Niantic 之手，也同樣建立在地圖與定位技術之上。對不少每天帶著皮克敏出門種花的玩家來說，這起事件也讓人重新認識到，自己平常漫步公園、商店與街道的遊戲體驗，背後其實依賴著一套龐大的現實世界地圖系統。而這些原本用來抓寶、種花的技術，在 AI 時代下，也發展出遊戲之外的應用價值。