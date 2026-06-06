皮克敏手遊《Pikmin Bloom》近期在台灣人氣居高不下，從雨天限定皮克敏、各種飾品皮克敏收集到線下活動話題，都持續引發玩家討論；結合地方活動時更常吸引大批人潮朝聖，讓人不禁聯想起2016年《Pokémon GO》席捲全球時的抓寶熱潮。事實上，兩款遊戲不僅同樣鼓勵玩家走出戶外，更有著相同血統，皆由遊戲公司 Niantic 開發。
雖然都被玩家歸類為「走路遊戲」，《Pokémon GO》與《Pikmin Bloom》的玩法、社交模式與玩家文化卻大不相同。究竟抓寶派與打蘑菇派差在哪？《NOWNEWS今日新聞》整理兩款遊戲的核心差異一次看懂。
《Pokémon GO》VS《Pikmin Bloom》差在哪？
《Pokémon GO》像上班 《Pikmin Bloom》像下班
《Pokémon GO》自2016年推出後迅速成為全球熱門手遊，熱潮近十年仍未散去。遊戲除了捕捉寶可夢之外，還包含道館攻防、團體戰、PvP 對戰、限時活動與社群日等玩法。許多老玩家笑稱，玩《Pokémon GO》就像多了一份兼職工作，不僅要關注活動時間，還要追逐稀有寶可夢、參加團體戰，甚至研究對戰環境與角色培養，競爭性與成就感都相當高。
相較之下，《Pikmin Bloom》的節奏則慢上許多。玩家透過日常步行獲得幼苗，再培育成不同造型的皮克敏，收集各種來自咖啡廳、便利商店、車站、機場等地點的飾品皮克敏，成為許多玩家最大的樂趣。雖然沒有玩家對戰機制，但遊戲中的「蘑菇挑戰」同樣是核心玩法。玩家可以派出皮克敏挑戰各種蘑菇，獲得水果、花蜜及活動獎勵，遇到大型蘑菇時還能邀請好友一起參戰。
同樣都要走路 玩家交朋友的方式不一樣
除了玩法之外，兩款遊戲的玩家互動方式也有所不同。《Pokémon GO》強調團體合作與線下聚會，不少玩家會透過LINE群組或Discord社群揪團參加活動。從早年稀有寶可夢現身引發大批玩家聚集，到近年的大型線下活動，都展現出強烈的社群文化。
相較之下，《Pikmin Bloom》的互動模式較偏向陪伴型社交。玩家可以邀請好友參加每週步數挑戰、共同種花，或支援好友發起的蘑菇挑戰，即使沒有實際見面，也能透過遊戲看到彼此的成果與進度。
《Pokémon GO》較常透過團體戰與實體活動創造玩家交流機會；《Pikmin Bloom》則更容易融入日常生活，像約朋友一起散步，在各自忙碌的生活中默默陪伴。
抓寶還是打蘑菇？其實都在享受走路樂趣
從《Pokémon GO》的抓寶熱潮，到近年《Pikmin Bloom》的散步風氣，兩款作品雖然玩法不同，卻都成功讓玩家願意走出戶外。前者主打收集、挑戰與活動參與，後者則著重輕鬆散步、記錄生活與慢節奏體驗。
無論是抓寶派還是打蘑菇派，背後反映的其實都是玩家對戶外探索與社群互動的熱情。走路遊戲不只有一種玩法，選擇哪一款遊戲或許沒有標準答案，重要的是找到最適合自己的步調。
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《Pokémon GO》VS《Pikmin Bloom》差在哪？
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項目
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Pokémon GO
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Pikmin Bloom
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推出時間
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2016年
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2021年
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遊戲開發
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Niantic
|
Niantic
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核心玩法
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抓寶可夢
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收集皮克敏
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主要目標
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圖鑑、對戰、養成
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種花、收集飾品皮克敏
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PvP玩家對戰
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✔️
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❌
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道館系統
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✔️
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❌
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團體玩法
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團體戰
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打蘑菇
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玩家競爭
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高
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低
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玩家合作
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中
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高
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社交模式
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揪團打王
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一起散步、打蘑菇
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適合族群
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競爭型玩家
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療癒型玩家
《Pokémon GO》自2016年推出後迅速成為全球熱門手遊，熱潮近十年仍未散去。遊戲除了捕捉寶可夢之外，還包含道館攻防、團體戰、PvP 對戰、限時活動與社群日等玩法。許多老玩家笑稱，玩《Pokémon GO》就像多了一份兼職工作，不僅要關注活動時間，還要追逐稀有寶可夢、參加團體戰，甚至研究對戰環境與角色培養，競爭性與成就感都相當高。
除了玩法之外，兩款遊戲的玩家互動方式也有所不同。《Pokémon GO》強調團體合作與線下聚會，不少玩家會透過LINE群組或Discord社群揪團參加活動。從早年稀有寶可夢現身引發大批玩家聚集，到近年的大型線下活動，都展現出強烈的社群文化。
相較之下，《Pikmin Bloom》的互動模式較偏向陪伴型社交。玩家可以邀請好友參加每週步數挑戰、共同種花，或支援好友發起的蘑菇挑戰，即使沒有實際見面，也能透過遊戲看到彼此的成果與進度。
《Pokémon GO》較常透過團體戰與實體活動創造玩家交流機會；《Pikmin Bloom》則更容易融入日常生活，像約朋友一起散步，在各自忙碌的生活中默默陪伴。
從《Pokémon GO》的抓寶熱潮，到近年《Pikmin Bloom》的散步風氣，兩款作品雖然玩法不同，卻都成功讓玩家願意走出戶外。前者主打收集、挑戰與活動參與，後者則著重輕鬆散步、記錄生活與慢節奏體驗。
無論是抓寶派還是打蘑菇派，背後反映的其實都是玩家對戶外探索與社群互動的熱情。走路遊戲不只有一種玩法，選擇哪一款遊戲或許沒有標準答案，重要的是找到最適合自己的步調。