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▲《鐵拳教育》是改編自網漫《極權教師》。（圖／namu.wiki@참교육）

神劇《鐵拳教育》一次在Netflix上架10集，金武烈、李星民、秦基周、表志勳4位演員「以暴制暴」方式整頓校園亂象，不只讓觀眾看得大呼過癮，也掀起全球對教權、校園霸凌等議題的討論。雖然影集已全數播畢，但原作漫畫《極權教師》仍在連載中，截至6月9日已更新至第244話，想知道後續劇情的觀眾，仍可透過WEBTOON App、官網免費追更。《鐵拳教育》第10集把故事帶到高中籃球校隊，揭發隊內長期存在的暴力問題，但劇情並未真正收尾，而是停在羅華振（金武烈 飾）伸出招牌手掌、準備出手「教育」學生的瞬間，留下巨大懸念。不少觀眾猜測是否為第二季鋪路，對此金武烈受訪時也抱持開放態度，笑說若能推出續作當然很好，，完全沒把話說死。其實，《鐵拳教育》是改編自蔡溶宅與韓加藍創作的網漫《極權教師》，自2020年11月1日起於WEBTOON連載，每週一更新，分級為15禁（15歲以上可觀看）。作品第一季已於2023年1月1日完結，第二季則自同年7月16日開跑至今持續連載中，截至6月9日已更新至第244話。而《極權教師》是採單元劇形式推進故事，部分篇章甚至讓教權保護局各成員擔任主角，「分開」前往不同學校處理霸凌、暴力與教權侵害事件，例如羅華振在「昭演女高篇」與「辰原高中篇」幾乎沒有登場，而任含琳在「築明外語高中篇」與「玄進國中篇」的存在感也很低，因此故事規模遠比影集呈現的內容更加龐大。由於原作持續連載中，加上尚有大量篇章尚未影視化，所以大家都期待會有第二季改編出現。值得一提的是，《極權教師》第二季自2023年7月16日開啟連載不久後，（7月18日），由於現實中的教權侵害、恐龍家長等問題，與漫畫長期探討的內容重疊，引發大量民眾開始關注作品，人氣迅速攀升，直接登上NAVER週一漫畫人氣榜冠軍，現在隨著Netflix真人版紅遍全球，也讓原作再度掀起追漫熱潮。