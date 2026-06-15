台灣一年四季都能買到「蘋果」，但你知道蘋果的產季是什麼時候嗎？水果行「真青翠鮮果廣場」老闆就分享，蘋果的產季其實在「冬天」，在產季的蘋果通常比較甜、脆，所以只要買目前季節在冬天的產地蘋果，就能吃到甜脆口感，喜歡吃鬆軟口感的民眾，就選目前季節是夏天的產地。另外，日本蔬果專家也分享挑選蘋果的3個秘訣。
從產季挑口感 愛甜脆選冬天
水果行「真青翠鮮果廣場」老闆在IG上傳影片表示，蘋果的盛產季節其實是在「冬天」，如果想要吃到香甜、爽脆的蘋果，就要選目前產地季節是冬天的蘋果，像台灣位於北半球，6月是夏天，並不是蘋果的產季，要選當季的蘋果就要選擇位於南半球的紐西蘭、智利等，這些產地的蘋果會比較甜脆。
老闆也指出，如果喜歡鬆軟口感的蘋果，現在就可以選擇產地在北半球的蘋果，像是美國、日本等，相反，冬天想吃鬆軟蘋果，就選南半球產地的蘋果。要判斷蘋果產地在哪裡也很簡單，蘋果在原產地時就會貼上標籤，標籤上會有這顆蘋果的產地，所以只要看蘋果上面貼的標籤就可以知道產地。
鬆軟口感：選產地季節在夏天的蘋果。
挑選蘋果3招：顏色、蒂頭、重量
香甜多汁的蘋果要怎麼挑選呢？日本蔬果店老闆青髪のテツ分享3招秘訣。
1、看蘋果底部的顏色：蘋果在成熟的過程中，葉綠素會慢慢分解，所以成熟度較高的蘋果，底部會從綠色變成淡黃色、奶油黃色、黃白色等，這類蘋果代表在樹上時成熟度高，吃起來甜度也會比較高。不過現在有些蘋果品種，本身就是綠色的，因此這招要看蘋果的品種使用。
2、觀察蒂頭：選蘋果時，可挑蒂頭粗壯、顏色自然、不乾扁，周圍果肉飽滿的蘋果，代表是新鮮的蘋果。
蒂頭其實是判斷新鮮度的重要線索。選購時可以觀察：果柄粗壯、顏色自然、不乾癟、周圍果肉飽滿。
3、選重量重的：同品種、大小差不多的蘋果，優先選擇比較重的蘋果，代表水分含量多、果肉較緊實，如果是重量比較輕的蘋果，代表裡面已經沒什麼水分，吃起來不夠爽脆。
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水果行「真青翠鮮果廣場」老闆在IG上傳影片表示，蘋果的盛產季節其實是在「冬天」，如果想要吃到香甜、爽脆的蘋果，就要選目前產地季節是冬天的蘋果，像台灣位於北半球，6月是夏天，並不是蘋果的產季，要選當季的蘋果就要選擇位於南半球的紐西蘭、智利等，這些產地的蘋果會比較甜脆。
老闆也指出，如果喜歡鬆軟口感的蘋果，現在就可以選擇產地在北半球的蘋果，像是美國、日本等，相反，冬天想吃鬆軟蘋果，就選南半球產地的蘋果。要判斷蘋果產地在哪裡也很簡單，蘋果在原產地時就會貼上標籤，標籤上會有這顆蘋果的產地，所以只要看蘋果上面貼的標籤就可以知道產地。
鬆軟口感：選產地季節在夏天的蘋果。
香甜多汁的蘋果要怎麼挑選呢？日本蔬果店老闆青髪のテツ分享3招秘訣。
1、看蘋果底部的顏色：蘋果在成熟的過程中，葉綠素會慢慢分解，所以成熟度較高的蘋果，底部會從綠色變成淡黃色、奶油黃色、黃白色等，這類蘋果代表在樹上時成熟度高，吃起來甜度也會比較高。不過現在有些蘋果品種，本身就是綠色的，因此這招要看蘋果的品種使用。
2、觀察蒂頭：選蘋果時，可挑蒂頭粗壯、顏色自然、不乾扁，周圍果肉飽滿的蘋果，代表是新鮮的蘋果。
蒂頭其實是判斷新鮮度的重要線索。選購時可以觀察：果柄粗壯、顏色自然、不乾癟、周圍果肉飽滿。
3、選重量重的：同品種、大小差不多的蘋果，優先選擇比較重的蘋果，代表水分含量多、果肉較緊實，如果是重量比較輕的蘋果，代表裡面已經沒什麼水分，吃起來不夠爽脆。