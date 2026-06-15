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端午節連假準備出遊，家裡的垃圾可別忘了處理！台中市環保局宣布6月19日端午節當天，全市將暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」服務，並於全市廣設701處定點（每處停留5至30分鐘）。另外連假次日6月20日恢復正常沿街收運，6月21日週日則逢清潔隊例休，提醒市民注意清運時間。此外，環保局長吳盛忠特別提醒，端午節最常出現分類錯誤！許多人誤以為粽葉是廚餘，但其實「肉粽葉」屬於一般垃圾，必須丟進一般垃圾桶；至於吃剩的肉粽是「熟廚餘」，水果皮則是「生廚餘」。呼籲民眾確實將垃圾分為「資源垃圾」、「生熟廚餘」及「一般垃圾」3類。環保局建議，因端午當天定時定點的時間、地點與平日不同，民眾出門倒垃圾前，可先至環保局官網查詢「115年國定假日收運表」，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP。該APP具備即時定位功能，還能設定抵達前3至5分鐘的推播通知，免去在街頭苦苦苦等垃圾車的困擾。如有疑問也可直接洽詢各區清潔隊。