Netflix校園神劇《鐵拳教育》席捲全球，不只讓人重視校園霸凌、舞弊教師以及恐龍家長等問題，連帶故事原型的真人真事社會案件都引爆關注，連日本神級動畫《膽大黨》都跟上熱潮，有觀眾覺得厄卡倫（高倉健）跟奉靳代（表志勳／P.O飾演）穿制服的模樣一模一樣，中文代理商木棉花國際就搞笑發文幫忙澄清：「我沒有演韓劇，也沒有混進學校當臥底啦！」
▲木棉花IG搞笑發文「厄卡倫最近沒有演韓劇」。（圖／IG@museacg）
《膽大黨》高倉健撞臉《鐵拳教育》奉靳代
表志勳在《鐵拳教育》偽裝高中生潛入九雲高中當臥底，他一身黑制服的學生打扮，神似《膽大黨》的高倉健（厄卡倫），引發高度討論，木棉花官方IG就發文寫下：「厄卡倫最近沒有演韓劇，特此澄清（？）」搞笑貼文又引起熱議。
許多有看《鐵拳教育》跟《膽大黨》的觀眾都樂翻笑喊：「好好笑」、「真的超像」，還有粉絲附上表志勳的GIF圖檔在留言區，附和木棉花的幽默聲明。
《鐵拳教育》以「以暴制暴」為主軸，描述教權保護局介入失控校園，對抗霸凌學生、觸法少年與恐龍家長，試圖挽救崩壞的教育現場，進而探討當老師逐漸失去管教權後，教育制度該如何保護教師與真正需要幫助的孩子，全劇共10集已於Netflix上線。
《膽大黨》講述相信幽靈的女高中生綾瀨桃，與深信外星人存在的御宅族少年高倉健（厄卡倫）相識後，兩人為了證明自己的觀點，分別前往靈異與UFO景點探險。沒想到厄卡倫遭高速婆婆詛咒，小桃則被外星人盯上，意外覺醒超能力的兩人從此捲入各種妖怪、幽靈與外星人事件，展開荒誕又熱血的冒險故事。總集數可至Muse木棉花-TW的YouTube收看。
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《膽大黨》高倉健撞臉《鐵拳教育》奉靳代
表志勳在《鐵拳教育》偽裝高中生潛入九雲高中當臥底，他一身黑制服的學生打扮，神似《膽大黨》的高倉健（厄卡倫），引發高度討論，木棉花官方IG就發文寫下：「厄卡倫最近沒有演韓劇，特此澄清（？）」搞笑貼文又引起熱議。
許多有看《鐵拳教育》跟《膽大黨》的觀眾都樂翻笑喊：「好好笑」、「真的超像」，還有粉絲附上表志勳的GIF圖檔在留言區，附和木棉花的幽默聲明。
《鐵拳教育》以「以暴制暴」為主軸，描述教權保護局介入失控校園，對抗霸凌學生、觸法少年與恐龍家長，試圖挽救崩壞的教育現場，進而探討當老師逐漸失去管教權後，教育制度該如何保護教師與真正需要幫助的孩子，全劇共10集已於Netflix上線。
《膽大黨》講述相信幽靈的女高中生綾瀨桃，與深信外星人存在的御宅族少年高倉健（厄卡倫）相識後，兩人為了證明自己的觀點，分別前往靈異與UFO景點探險。沒想到厄卡倫遭高速婆婆詛咒，小桃則被外星人盯上，意外覺醒超能力的兩人從此捲入各種妖怪、幽靈與外星人事件，展開荒誕又熱血的冒險故事。總集數可至Muse木棉花-TW的YouTube收看。