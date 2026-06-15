《逐玉》男星張凌赫因為和台灣男星曾敬驊同於1997年12月30日出生，日前被網友放上社群平台PK誰的帥氣度比較高，最終曾敬驊獲得壓倒性的票數，輿論普遍認為他俊美的五官、沒上妝的狀態和外型可塑性都比張凌赫來得優秀，連韓國論壇近日都在討論曾敬驊的高顏值和迷人氣場，大讚他是濃顏系男神中的佼佼者，「這張臉真的滿神奇的！」
曾敬驊被歸類濃顏系 韓網友讚影片比畫報有魅力
一名韓國網友在知名論壇theqoo以「我個人取向是不太喜歡濃顏（帥哥），但曾敬驊的臉真的滿神奇的」為題發表文章，內文表示，無論誰來評斷，台灣男星曾敬驊的輪廓都是標準的濃顏帥哥，但看他演戲時，又不會給人一種很沉重、很濃郁的感覺。
原PO說，雖然曾敬驊的長相是典型的濃顏系男神，「可是因為他散發出來的溫柔氣質更強烈，所以覺得很神奇，因此，比起看畫報（時尚照）或截圖，看他動起來的影片會覺得更有魅力！」
貼文一發布，引來其他韓國網友熱烈討論，「他的臉上有少年感」、「真的，超喜歡曾敬驊那種臉的感覺」、「沒錯，他的五官超級立體（砰！的一聲那種明顯），但看起來卻不會很濃」、「天啊！我倒是一次都沒覺得曾敬驊是濃顏過耶，哈哈哈」、「沒錯！影片裡的臉更好看！」
曾敬驊、張凌赫都是男神 兩人被說帥反應大不同
曾敬驊早前受訪，談及外貌出眾的話題，態度相當謙虛，他說自己私底下的生活其實很平淡、無趣，並表示更希望大家能專注於演員本業，透過一部部作品來精進演技與累積個人魅力。
過去訪問中，張凌赫也被問過是否覺得自己「帥而不自知」，他直率地回說：「你知道自己帥啊？不然呢？」顯現出對自身外貌的認同，被粉絲笑稱是「帥而自知的男版千頌伊」，而面對造型過於精緻的質疑，張凌赫曾經幽默地透過影片用力抹嘴，證明沒有塗口紅，表示「這就是我原本的臉」，相當真性情。
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一名韓國網友在知名論壇theqoo以「我個人取向是不太喜歡濃顏（帥哥），但曾敬驊的臉真的滿神奇的」為題發表文章，內文表示，無論誰來評斷，台灣男星曾敬驊的輪廓都是標準的濃顏帥哥，但看他演戲時，又不會給人一種很沉重、很濃郁的感覺。
原PO說，雖然曾敬驊的長相是典型的濃顏系男神，「可是因為他散發出來的溫柔氣質更強烈，所以覺得很神奇，因此，比起看畫報（時尚照）或截圖，看他動起來的影片會覺得更有魅力！」
貼文一發布，引來其他韓國網友熱烈討論，「他的臉上有少年感」、「真的，超喜歡曾敬驊那種臉的感覺」、「沒錯，他的五官超級立體（砰！的一聲那種明顯），但看起來卻不會很濃」、「天啊！我倒是一次都沒覺得曾敬驊是濃顏過耶，哈哈哈」、「沒錯！影片裡的臉更好看！」
曾敬驊早前受訪，談及外貌出眾的話題，態度相當謙虛，他說自己私底下的生活其實很平淡、無趣，並表示更希望大家能專注於演員本業，透過一部部作品來精進演技與累積個人魅力。
過去訪問中，張凌赫也被問過是否覺得自己「帥而不自知」，他直率地回說：「你知道自己帥啊？不然呢？」顯現出對自身外貌的認同，被粉絲笑稱是「帥而自知的男版千頌伊」，而面對造型過於精緻的質疑，張凌赫曾經幽默地透過影片用力抹嘴，證明沒有塗口紅，表示「這就是我原本的臉」，相當真性情。