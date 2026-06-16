2026麥當勞第三度開賣McGriddles厚鬆餅堡，不只多了香雞蛋厚鬆餅堡，還首度開放歡樂送與Uber Eats、foodpanda可以外送超方便，本文整理麥當勞早餐時間到幾點、優惠菜單價格、熱量、免排隊買法。
麥當勞早餐時間到幾點？外送時間提早關單要注意
台灣麥當勞早餐供應時間為：上午5:00至上午10:30前。
而麥當勞歡樂送、Uber Eats、foodpanda外送服務為：上午5:00至上午10:15會關單點不到，依各餐廳實際狀況為準。
麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」！門市餐廳、外送菜單價格
◾️供應時間：6月10日起至7月14日早餐時段，上午5:00至10:30前限期開賣（若提早售完以提早售完日為準；部份餐廳未供應，或僅供應部份品項）。
◾️麥當勞「門市餐廳」現場價格：
McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。
McGriddles「香雞蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。
McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。
McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐114元。
◾️麥當勞「歡樂送」價格：
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。
「香雞蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐118元。
「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。
◾️「Uber Eats、foodpanda外送」價格：
「豬肉蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。
「香雞蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。
「火腿蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐134元。
「豬肉厚鬆餅堡」薯餅套餐132元。
麥當勞「厚鬆餅堡系列」優惠！免排隊買法
foodpanda熊貓外送平台獨家開賣麥當勞「厚鬆餅堡」特餐，輸入外送優惠碼「鬆餅堡一擊棒」享8折優惠，「最高現折65元」吃到6月底，免出門自己排隊還更划算。
◾️優惠時間：2026年6月10日至2026年6月30日有效
◾️使用方法：
1、於早餐時段06:00-10:15，訂購指定厚鬆餅堡特餐。
2、輸入優惠碼「鬆餅堡一擊棒」滿280元享8折。
3、優惠最高折抵65元，每人限用1次。
4、指定厚鬆餅堡特餐搭配薯餅＋西西里金選美式，「豬肉蛋厚鬆餅堡特餐」170元起、「香雞蛋厚鬆餅堡特餐」170元起、「火腿蛋厚鬆餅堡特餐」165元起、「豬肉厚鬆餅堡特餐」163元起。
5、優惠限指定用戶於麥當勞分店指定專區之指定品項方可使用，部分門市不適用。
6、優惠詳情以 app 及官網結帳頁面顯示為主，foodpanda 保留隨時單方修改權利。
麥當勞「厚鬆餅堡」熱量一次看
根據麥當勞官網標示，「豬肉蛋厚鬆餅堡」熱量442.7大卡、「火腿蛋厚鬆餅堡」熱量340.7大卡，不加蛋的「豬肉厚鬆餅堡」熱量409.1大卡，而最新口味「香雞蛋厚鬆餅堡」熱量最高453.3大卡。
且全系列4款口味鈉含量都破千，糖量也都超過15克，建議民眾斟酌攝取，免得營養超標身體可能有負擔。
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台灣麥當勞早餐供應時間為：上午5:00至上午10:30前。
而麥當勞歡樂送、Uber Eats、foodpanda外送服務為：上午5:00至上午10:15會關單點不到，依各餐廳實際狀況為準。
◾️供應時間：6月10日起至7月14日早餐時段，上午5:00至10:30前限期開賣（若提早售完以提早售完日為準；部份餐廳未供應，或僅供應部份品項）。
◾️麥當勞「門市餐廳」現場價格：
McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。
McGriddles「香雞蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。
McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。
McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐114元。
◾️麥當勞「歡樂送」價格：
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。
「香雞蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐118元。
「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。
◾️「Uber Eats、foodpanda外送」價格：
「豬肉蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。
「香雞蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。
「火腿蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐134元。
「豬肉厚鬆餅堡」薯餅套餐132元。
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◾️優惠時間：2026年6月10日至2026年6月30日有效
◾️使用方法：
1、於早餐時段06:00-10:15，訂購指定厚鬆餅堡特餐。
2、輸入優惠碼「鬆餅堡一擊棒」滿280元享8折。
3、優惠最高折抵65元，每人限用1次。
4、指定厚鬆餅堡特餐搭配薯餅＋西西里金選美式，「豬肉蛋厚鬆餅堡特餐」170元起、「香雞蛋厚鬆餅堡特餐」170元起、「火腿蛋厚鬆餅堡特餐」165元起、「豬肉厚鬆餅堡特餐」163元起。
5、優惠限指定用戶於麥當勞分店指定專區之指定品項方可使用，部分門市不適用。
6、優惠詳情以 app 及官網結帳頁面顯示為主，foodpanda 保留隨時單方修改權利。
麥當勞「厚鬆餅堡」熱量一次看
根據麥當勞官網標示，「豬肉蛋厚鬆餅堡」熱量442.7大卡、「火腿蛋厚鬆餅堡」熱量340.7大卡，不加蛋的「豬肉厚鬆餅堡」熱量409.1大卡，而最新口味「香雞蛋厚鬆餅堡」熱量最高453.3大卡。
且全系列4款口味鈉含量都破千，糖量也都超過15克，建議民眾斟酌攝取，免得營養超標身體可能有負擔。