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Netflix新劇《鐵拳教育》自6月5日開播便深受好評，只花一天時間就榮登全國收看排行冠軍，為了感謝觀眾支持，官方召集反派學生們：「觸法少年-閔智雄」張耀勛、「汽車科大佬學生」劉泰珠&玉真旭、「恐龍家長-李智英」朴智妍、「60萬網紅-韓芮梨」朴敘允錄影，預計今（16）日晚上9點公開，更傳了一段影片給金武烈，只見朴智妍開頭就喊：「督察官，我是宇振媽媽，孩子他爸不會生氣了～」讓金武烈嚇出冷汗：「哎唷....」Netflix公開反派學生錄給金武烈的影片，「接受過鐵拳教育的反派們，向羅華振監察官獻上的感謝問候。」，但最嚇人的非朴智妍莫屬，她一開頭就喊：「督察官，我是宇振媽媽。」讓金武烈嚇到低頭遮臉的嘆氣：「哎唷....」朴智妍接著一臉正經的再說：「現在孩子爸爸都不會發脾氣了。您工作應該很忙？也要記得照顧身體喔，不然，自尊心會受打擊的。」金武烈先是失控大笑，接著回應：「宇振媽媽，妳也不要自尊心受挫喔。」也表示現在仍在職中，喊話大家要好好做人。朴智妍在《鐵拳教育》第5集「玄中國小篇」飾演宇振的恐龍家長李智英，因懷疑兒子在校受委屈，瘋狂以電話、訊息騷擾班導師崔智善（宋詩安 飾），甚至查出老師住處親自上門羞辱；她最常說的話就是，「我們宇振不可以怎樣」、「宇振他爸很生氣」讓人印象深刻。而班導也在她長期精神折磨下，最終罹患憂鬱症、神經衰弱與顏面神經失調，甚至崩潰到差點在校內輕生。由於朴智妍實在太壞，許多入戲的觀眾都跑去她的IG攻擊，讓朴智妍一度崩潰懇求大家放過，成功爆紅。