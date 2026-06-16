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Netflix《鐵拳教育》以「以暴制暴」整頓校園亂象掀起熱議，劇中金武烈飾演的羅華振經常用拳頭制伏霸凌者與問題學生，也讓外界好奇作品是否在合理化暴力。不過金武烈近日受訪坦言，自己拍攝時最在意的從來不是「怎麼打」，而是「為什麼打」，甚至主動調整動作與台詞設計，希望讓觀眾看見羅華振出手背後的教育理念，而不是把暴力當成唯一答案。《鐵拳教育》講述教權保護局以強硬手段介入校園問題，替受害學生、家長與教師發聲，雖然能合法制伏學生，但絕不能讓畫面看起來像是另一種暴力。金武烈認為重點從來不是「怎麼打」，而是「為什麼打」，比起研究武術招式或動作設計，他更在意面對學生時該抱持什麼樣的態度，「羅華振的力量幾乎像超級英雄，但面對孩子時，必須讓觀眾感受到他有刻意控制力道，像是一手插口袋、不使出全力，或只是彈額頭這種程度」。不過面對成年人時，羅華振又會瞬間切換成毫不留情的模樣，金武烈以第2集結尾與黑道對打的戲份為例，透露自己希望那場戲拍得更強烈、更具壓迫感，「這樣觀眾回頭看他對付學生時，才會發現原來他一直都有手下留情，只是在陪他們過招而已」。由於深知《鐵拳教育》探討的議題相當敏感，金武烈在拍攝過程中格外謹慎，也經常主動參與台詞討論。除了之外，第2集面對霸凌受害者時那句「亨柱啊，沒事了」，其實也是他親自提議加入的台詞。他認為這句話能讓角色的情緒發展更加完整，「如果加上那句台詞，能幫助被霸凌的學生角色更好進入情緒」，同時也讓觀眾感受到作品對受害者的理解與關懷。