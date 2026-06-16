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盼將已採收但無法烘乾的花生納入救助範圍

▲近期連日豪雨重創雲林縣，嚴重影響正值採收季的花生，國民黨立委張嘉郡要求農業部從速、從寬、從簡進行天然災害補助之外，近期因應豪雨提前搶收的花生，也要納入災損補助。（圖／雲林縣政府提供）

近期連日豪雨重創雲林縣，嚴重影響正值採收季的花生。國民黨立委張嘉郡今（16）日會同農業部、農糧署及雲林縣政府等相關單位，親赴虎尾、麥寮、四湖等鄉鎮辦理實地現勘，要求農業部從速、從寬、從簡進行天然災害補助之外，近期因應豪雨提前搶收的花生，也要納入災損補助。張嘉郡表示，受到災情影響，目前花生幾乎是全面受損，希望農業部苦民所苦，全面啟動天然災害現金救助，不要再勞師動眾會勘，依照花生轉作登記單進行補助，避免因行政流程導致農民血本無歸。張嘉郡表示，今年全縣第一期作花生種植面積達4481公頃，較去年增加約500公頃，目前花生剛進入採收期，卻因連續降雨導致作業停擺，實際採收量不到一成。張嘉郡提到，在連續大雨摧殘下，農民面臨極大的困境，不僅田裡還未採收的花生直接泡水腐爛，少部分提早搶收起來的花生，也因為含水量太大，加上苦無好天氣進行日曬，若沒有及時烘乾，很快就會發霉損壞。她也指出，在缺乏乾燥條件的情況下，多數業者擔憂品質不佳而不敢收購，這讓農民陷入進退兩難的產銷困境，一整季的心血眼看就要付諸流水。面對當前急迫情況，期盼農業部能先做緊急因應，協助調度烘乾設備，避免農民因無法曬乾花生而讓災情持續擴大。張嘉郡主張，農業部在辦理災損勘查認定時，必須正視連續降雨導致花生無法乾燥的困境，救助範圍絕對不能僅侷限於泡在田裡的損失，必須明確將「提早採收卻因無法曬乾或烘乾而腐爛」的花生，一併納入天災救助的範圍中。她也強調，農業部應該體恤基層農民的無奈，應立即啟動天災救助專案，秉持從速、從寬、從簡原則，全力協助受災農民度過難關，讓受災農民獲得合理的補助，早日安心投入後續的復耕與重建工作。