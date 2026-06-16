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▲影片中金黃牽絲的起司焗烤餅成品，奢華外觀完全顛覆水煮雞胸肉的乾柴印象。（圖／翻攝自 Receitas Aprenda Argentina臉書粉專）

▲將瀝乾的雞肉絲、中筋麵粉與大量莫札瑞拉起司絲充分攪拌，調配成濃稠的特製起司粉漿基底。（圖／翻攝自 Receitas Aprenda Argentina 臉書粉專）

▲剛出爐、尚未切塊的整盤圓形起司焗烤餅，表面鋪滿番茄與紅甜椒，宛如餐館賣的義式高級手作披薩。（圖／翻攝自 Receitas Aprenda Argentina臉書粉專）

今天減脂餐又是乾柴的菜色嗎？雞胸肉別只會水煮！近日國外擁有 346 萬追蹤的臉書粉專分享一招網紅創意料理，主打將「冷凍直接刨絲」入鍋，免切肉、免醃製，4 步驟就能變身餐館級的起司焗烤餅作法。該影片狂吸 3,899 萬次觀看、57.7 萬讚，超神奇的高蛋白減脂食譜引爆全球網友瘋傳！這道爆紅的創意家常菜之所以被稱為神作，是因為它利用了莫札瑞拉起司的絲滑與蔬菜的清甜，徹底拯救了肉質的乾柴。台灣讀者想在家復刻，可以直接去全聯一站購足替代食材：主料： 冷凍雞胸肉 1 塊粉漿： 牛奶 1 杯（分次加入）、中筋麵粉半杯、泡打粉 1 湯匙靈魂： 莫札瑞拉起司絲 150 克、帕馬森起司粉（適量）調味： 鹽 1 匙、奧勒岡葉（）半匙、橄欖油少許點綴： 番茄切片、紅甜椒切片（半個）這項兼具視覺療癒與美味的新穎吃法，操作過程非常直覺，連不常下廚的人都能輕鬆端出大菜：不需要退冰！直接準備一鍋熱水，在鍋子上方架上刨刀，將「冷凍狀態」的雞胸肉直接刨成細絲墜入鍋中。外國網友驚呼這個做法能讓肉絲極度細緻且完全免受切肉之苦，沸騰煮熟幾分鐘後撈起，徹底瀝乾水分備用。在碗中倒入半杯牛奶，加入剛剛煮熟的肉絲隨意拌勻。隨後依序加入半杯中筋麵粉、150克莫札瑞拉起司絲、1茶匙鹽與半茶匙香料。攪拌均勻後，再補進剩下的半杯牛奶與1湯匙泡打粉，持續攪拌至呈現均勻的濃稠粉漿。取一烤盤，底部與四周均勻刷上橄欖油防沾。倒入調配好的起司粉漿並用刷子鋪平。接著在最表層優雅地鋪上番茄切片、紅甜椒切片，最後依個人喜好撒滿帕馬森起司粉增加香氣。將烤盤放入預熱至 180度 的烤箱中烘烤。等到表面隆起、呈現微焦的金黃焗烤色澤時即可出爐。切塊後，原本平淡無奇的家常食材便化身為香氣濃郁、切開還會狂牽絲的奢華烤餅，入口外酥內嫩，任誰都想不到這是用冷凍肉塊直接刨絲做出來的！