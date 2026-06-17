動漫迷暑假有新去處了，「2026台中翻轉動漫祭」將於6月26日至7月13日在台中中友百貨登場，集結《葬送的芙莉蓮》、《黃泉使者》、《櫻蘭高校男公關部》、《進擊的巨人》、《JOJO的奇妙冒險：飆馬野郎》等人氣作品，打造15大動漫主題場景。其中最受矚目的是全台首度曝光、高達3公尺的《葬送的芙莉蓮》巨型氣偶，預計成為今年動漫祭最熱門打卡點。
芙莉蓮3公尺氣偶首度登場 中台灣粉絲必拍
《葬送的芙莉蓮》3公尺高巨型氣偶首次來到中台灣，成為今年翻轉動漫祭最大亮點。現場除了Q版坐姿芙莉蓮外，還搭配等比例魔法杖與冰雪風格背景，完整重現作品中的奇幻氛圍，讓粉絲能近距離與這位「千年精靈魔法使」合影留念。除了芙莉蓮之外，本次活動也集結多部動漫作品，打造沉浸式拍照場景，讓觀眾一秒走進二次元世界。
經典少女漫畫《櫻蘭高校男公關部》迎接動畫化20周年，本次特別打造紀念場景，男公關部成員換上招牌制服，搭配滿滿玫瑰花海，重現無數粉絲心中的青春回憶。
《進擊的巨人》則以瑪雷篇為主題，打造歐風街景場景，艾連、米卡莎、阿爾敏、里維、漢吉等人氣角色將以瑪雷篇造型登場，帶領粉絲重返這部史詩作品的最終篇章。
由《鋼之鍊金術師》作者荒川弘創作的最新人氣作品《黃泉使者》，這次也將以大型場景形式現身動漫祭，以彼岸花與暗夜荒野為主題設計，搭配主角尤爾與阿薩，呈現作品神秘又充滿奇幻色彩的世界觀。
《JOJO的奇妙冒險》第七部《STEEL BALL RUN 飆馬野郎》日前宣布動畫化，翻轉動漫祭現場將重現「STEEL BALL RUN」大賽氛圍，主角喬尼與傑洛騎馬登場，搭配西部風格元素與經典名場面牆，讓JOJO迷能親身感受這場橫越北美大陸的傳奇競賽。
除了上述作品外，今年翻轉動漫祭還集結《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《獵人 HUNTER×HUNTER》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《Re:從零開始的異世界生活》、《蠟筆小新》、《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》以及《遭到流放的轉生重騎士憑藉遊戲知識大開無雙》等人氣作品，打造共15大主題場景。
八款限定福袋開賣 芙莉蓮寶箱怪、鬼滅周邊入列
除了拍照打卡外，歷年最受歡迎的限定福袋今年也同步回歸。本次推出8款「夢幻珍藏幸運福袋」，每袋售價699元，收錄多款檔期首發商品。
其中《葬送的芙莉蓮》推出寶箱怪造型矽膠零錢包，《鬼滅之刃 劇場版 無限城篇》則有狛治與戀雪主題3D光柵海報，《戀上換裝娃娃》角色語錄鑰匙圈也同步登場。另外還有《膽大黨》高速婆婆招財貓玩偶、《獵人 HUNTER×HUNTER》風險骰子抱枕、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》三合一造型抱枕毯，以及《Re:從零開始的異世界生活》嘟嘟馬克杯等商品。
國王史萊姆、芙莉蓮玻璃杯首發 巨人抽抽樂300元開抽
展場也將販售多款人氣新品，包括《關於我轉生變成史萊姆這檔事》國王史萊姆玩偶、《葬送的芙莉蓮》尊爵玻璃水杯、《膽大黨》居家休閒套服、《春夏秋冬代行者》全彩抱枕，以及《獵人 HUNTER×HUNTER》盲抽透明書籤等商品。
此外，《進擊的巨人》主題好運抽抽樂也將於現場登場，每次300元即可參加，獎項包含價值2080元的精品手錶、里維款多功能拉車、3D立體收藏卡組與經典壁貼等周邊商品，通通有獎。
活動期間同步祭出30元起特價商品、100元起超值周邊以及多款商品下殺5折優惠，讓動漫迷除了拍照打卡之外，也能一次把喜愛角色周邊帶回家。
🟡 2026台中翻轉動漫祭活動資訊
📌日期：2026年6月26日至7月13日
📌地點：台中中友百貨C棟13樓國際大廳
📌入場方式：免費入場
📌營業時間：依百貨營業時間為準
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《葬送的芙莉蓮》3公尺高巨型氣偶首次來到中台灣，成為今年翻轉動漫祭最大亮點。現場除了Q版坐姿芙莉蓮外，還搭配等比例魔法杖與冰雪風格背景，完整重現作品中的奇幻氛圍，讓粉絲能近距離與這位「千年精靈魔法使」合影留念。除了芙莉蓮之外，本次活動也集結多部動漫作品，打造沉浸式拍照場景，讓觀眾一秒走進二次元世界。
八款限定福袋開賣 芙莉蓮寶箱怪、鬼滅周邊入列
除了拍照打卡外，歷年最受歡迎的限定福袋今年也同步回歸。本次推出8款「夢幻珍藏幸運福袋」，每袋售價699元，收錄多款檔期首發商品。
其中《葬送的芙莉蓮》推出寶箱怪造型矽膠零錢包，《鬼滅之刃 劇場版 無限城篇》則有狛治與戀雪主題3D光柵海報，《戀上換裝娃娃》角色語錄鑰匙圈也同步登場。另外還有《膽大黨》高速婆婆招財貓玩偶、《獵人 HUNTER×HUNTER》風險骰子抱枕、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》三合一造型抱枕毯，以及《Re:從零開始的異世界生活》嘟嘟馬克杯等商品。
展場也將販售多款人氣新品，包括《關於我轉生變成史萊姆這檔事》國王史萊姆玩偶、《葬送的芙莉蓮》尊爵玻璃水杯、《膽大黨》居家休閒套服、《春夏秋冬代行者》全彩抱枕，以及《獵人 HUNTER×HUNTER》盲抽透明書籤等商品。
此外，《進擊的巨人》主題好運抽抽樂也將於現場登場，每次300元即可參加，獎項包含價值2080元的精品手錶、里維款多功能拉車、3D立體收藏卡組與經典壁貼等周邊商品，通通有獎。
活動期間同步祭出30元起特價商品、100元起超值周邊以及多款商品下殺5折優惠，讓動漫迷除了拍照打卡之外，也能一次把喜愛角色周邊帶回家。
📌日期：2026年6月26日至7月13日
📌地點：台中中友百貨C棟13樓國際大廳
📌入場方式：免費入場
📌營業時間：依百貨營業時間為準