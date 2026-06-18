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▲小S曾在節目上推薦過九如的湖州肉粽還有元盅雞湯。（圖／翻攝自我愛貓大YouTube）

▲黃仁勳來台演講時，背板出現王記府城肉粽的Logo。（圖／翻攝自NVIDIA GTC Taipei直播）

一年一度的端午節即將到來，小S（徐熙娣）過去就曾在節目《康熙來了》分享，自己平日裡最愛吃兩間肉粽，一間是專賣南部粽的「王記府城」，另一間則是賣湖州粽的「九如商號」。這兩家粽子都不便宜，分別要85、90元，但還是讓饕客趨之若鶩，可見味道一流，連小S非端午節時期都要點來吃。小S過去曾多次在《康熙來了》提到自己愛吃粽子這件事，她還跟搭檔蔡康永分享，自己的愛店有兩間，一間是王記府城、一間是九如商號，兩間她都很喜歡，尤其是醬料部分，小S必加辣，讓粽子吃起來不那麼膩口。另外，在《康熙來了》美食特輯中，小S也曾直接推派九如商號的湖州鮮肉粽搭配元盅雞湯參戰，直呼「這家肉粽很有名啊」，表示如果錄影時想不到要吃什麼，都會直接請工作人員去買這間粽子。不過女星何妤玟認為，九如的豆沙粽比甜粽好吃，同場的阿本則說他喜歡吃老店蔡萬興。而九如商號因原物料漲價關係，一顆湖州鮮肉粽已經賣到90元，元盅雞湯則是210元，雖然不便宜，但還是有不少饕客趨之若鶩。湖州粽的特色則是形狀為長條形，通常除了糯米與滷肉外，裡面不會再包其他東西，注重食材原味，口感偏向軟糯的南部粽。另一家肉粽名店王記府城目前一顆招牌肉粽則要85元，菜粽、豆沙粽分別是65元，也不便宜，但餡料比較多，有滷肉、鹹蛋黃、香菇等台式配料，上桌時還可以搭配花生粉及甜辣醬食用，口感層次多元，就連AI教父、輝達執行長黃仁勳也超愛。黃仁勳今年來台時，直接將王記府城的Logo印到他演講的背板中，還被拍到提了3大袋肉粽回飯店，跟工作人員一起享用。由此可見，小S跟黃仁勳都是南部粽的頭號粉絲。